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  4. SON DAKİKA | Emekli maaşlarına yüzde 30 zam iddiası! 'Kesin' diyerek canlı yayında açıkladı, memur maaş zammı için de rakam verdi

SON DAKİKA | Emekli maaşlarına yüzde 30 zam iddiası! 'Kesin' diyerek canlı yayında açıkladı, memur maaş zammı için de rakam verdi

21.06.2023 18:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakik haberi: Asgari ücret zammının belli olmasının ardından şimdi milyonlarca vatandaşın gözü memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlara çevrildi. Vatandaşlar 'En düşük emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?' sorusuna yanıt ararken SGK uzmanı katıldığı canlı yayında 'kesin' diyerek yapılacak zam oranını açıklayarak rakam verdi. İşte memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA | Emekli maaşlarına yüzde 30 zam iddiası! 'Kesin' diyerek canlı yayında açıkladı, memur maaş zammı için de rakam verdi

Son dakika: Memur ve emeklinin gözü kulağı maaşlara gelecek zam oranına çevrilmiş durumda. Asgari ücretin yapılan yüzde 34'lük ara zamla birlikte 11 bin 402 TL'ye yükseltilmesinin ardından milyonlarca vatandaş şimdi de "Emekli ve memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?" sorularına yanıt aramaya başladı. Memur zammı ile emekli zammı oranlarının Kurban Bayramı'nın ardından açıklanması beklenirken, TÜİK'in Haziran ayı enflasyonunu duyurması ile refah payı hariç SGK, Bağ-Kur emekli zammı ve memur zammı belli olacak.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI İÇİN GÖZLER 5 TEMMUZ'DA OLACAK

TÜİK'in 5 Temmuz saat 10.00'da açıklayacağı Haziran ayı enflasyon rakamları sonrası memur ve emekli maaşlarına gelecek zam oranının netleşmesi beklenirken, yapılacak zam oranıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirme geldi.

'KESİN' DİYEREK AÇIKLADI: "EMEKLİ MAAŞLARINA YÜZDE 30 ZAM YAPILACAK"

Sözcü TV'de soruları yanıtlayan SGK Uzmanı Özgür Erdursun, 'kesin' diyerek emekli maaşlarına yapılacak zam oranını açıkladı. Erdursun "Emekli maaşlarına zam oranı bence kesin yüzde 30 olacak" diye konuştu.

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Erdursun yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı;

"Emekli maaşlarına kademeli zam düzenlemesi bu kez olabilir. En düşük emekli maaşı olan 7 bin 500 TL'yi değiştirmeden, kök aylıklara zam yapabilirler.

Bu durumda 7 bin 500 TL yerinde kalır. Kök aylıklarda da örnek veriyorum; bir kişinin gerçek aylığı 7 bin TL ise o kişiye yüzde 30 zam yapıp, kişinin aylığı 9 bin 100 TL'ye çıkabilir.

Ya da bir kişinin gerçek aylığı 6 bin TL ise ona yüzde 30 zam yapılıp maaşı 7 bin 800 TL'ye çıkar.

Yani 6 bin TL'nin altında alan kişiler 7 bin 500 TL'ye devam eder. Onun dışında yüze 30 zam öngörüyorum.

MEMUR MAAŞLARINA ZAM NE KADAR OLACAK?

En düşük memur maaşı şu an 11 bin 800 TL. Bu 11 bin 800 TL'ye yüzde 85 zam yapılarak ya da 15 bin TL alana yüzde 85, 20 bin alana yüzde 85 zam şeklinde olmaz.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 22 BİN TL'YE ÇIKAR AMA...

11 bin 800 TL alanlara örnek veriyorum denir ki; '6 bin 200 TL ilave yapıyoruz, yani sizin kök aylığınızı 18 bin TL'ye çıkartıyoruz. Bunun üzerine de bir oransal zam yapıyoruz ve bununla birlikte maaşınızı toplamda 22 bin TL'ye çıkartıyoruz'

Bu durumda en düşük memur maaşı 22 bin TL'ye çıkarken; 18 bin TL alan birinin maaşı da 23 bin TL'ye çıkar. Bu durumda sıkıntı yaratabilir."

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