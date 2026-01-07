Son dakika | En düşük emekli maaşı için kritik toplantı tarihi belli oldu

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli bu sorunun yanıtını merak ederken yeni bir gelişme yaşandı. Emekli maaşı düzenlemesi için bugün AK Parti grubunda toplantı yapılacağı öğrenildi.

"KANUNİ DÜZENLEME GEREKTİREN BİR KONU"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bugün AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. En düşük emekli aylığının artırılmasına ilişkin soru üzerine Yılmaz, bununla ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler'in açıklamalarını anımsatmıştı.

Yılmaz, çalışmanın Meclis'te düzenlenme gerektiren bir konu olduğuna değinerek, şunları kaydetmişti:

"Bu tür konularda Grup Başkanımızın söyledikleri, onun yaklaşımı önemli. Hükümet, Meclis bu konularda her zaman birlikte çalıştık, bundan sonra da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Burada önemli olan, aldığınız her kararda etkileri iyi analiz etmeniz, ne tür etkiler doğuracağına bakarak daha sağlıklı kararlar oluşturmanız. Gerisi Meclisimizin takdirinde. Biliyorsunuz bu, kanuni düzenleme gerektiren bir konu, dolayısıyla takdir Meclisimizde."

"EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞIYLA İLGİLİ DÜZENLEMEYİ MECLİSİMİZ GERÇEKLEŞTİRECEK"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da dün en düşük emekli aylığının artırılması konusunda TBMM AK Parti Grubunca bir çalışma yürütüldüğünü, bu çalışmanın en kısa sürede Meclis'e sunulacağını bildirmişti. Işıkhan, TRT Haber'de katıldığı canlı yayında, çalışma hayatının gündemindeki konulara ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Toplam 16 milyon 816 bin emeklinin aylıklarının enflasyondan doğan farktan yararlanacağını belirten Işıkhan, şöyle konuşmuştu:

"SSK ve Bağ-Kur emeklileri aylıklarını farklı, Emekli Sandığında emekli olanlar ise aylıklarını farklı bir orandan alacak. Buradan TBMM AK Parti Grubunun, konuya ilişkin bir çalışma yürüttüğünü paylaşmak isterim. İlgili toplantılar da yapıldıktan sonra konuya ilişkin bir açıklama yapılacağını belirtmek isterim. En düşük emekli aylığıyla ilgili düzenlemeyi Meclisimiz gerçekleştirecek. Yasa tasarısına dönüştürüldükten sonra en kısa sürede bu kamuoyuyla paylaşılacak."