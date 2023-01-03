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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den 'orta gelirliye konut projesi' açıklaması: Faiz oranı 1'in altında olacak

03.01.2023 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı bir televizyon canlı yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. EYT, asgari ücret, emekli zammı ve enflasyon gibi konularla ilgili konuşan Bakan Nebati, birçok vatandaşın merakla beklediği orta gelirliye konut projesinin detaylarını da paylaştı. Bakan Nebati, "Orta gelir seviyesindeki vatandaşlarımızın konuta ulaşımında çok geniş ve özgün bir paket hazırladık. Oranları 1'in altında olacak." dedi. İşte detaylar...

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'den 'orta gelirliye konut projesi' açıklaması: Faiz oranı 1'in altında olacak

Son dakika haberi: Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Habertürk/Bloomberg HT ortak yayınında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

  • Aralık ayından itibaren enflasyon düşecek diye her yerde söyleyerek, beklentilerin buna göre oluşturulması yönünde söylemlerde bulunduk. Geçen yıl bir kur atağı yaşadık. 20 Aralık'ta KKM'nin açıklanmasıyla fiyatlar normalleşti. O gün makro ekonomik göstergelerle alakası olmayan bir operasyon oldu. Döviz arttı. Fiyat artışının temel sebebi dövizdeki artıştır. Doğrudan bir fiyata yansıtma tutumu oldu.

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    ENFLASYONLA MÜCADELE

  • Enflasyonla mücadelede önce burada iyi bir kur seviyesi ve öngörülebilirliğin arttığı bir amacımız vardı. Enflasyon gelmesi gerektiği yere gelmiştir. Emtia fiyatları... Biz net enerji ithalatçısıyız. Emtia fiyatlarındaki artışın etkisi enflasyonda yüksek.

  • Geçen yıl 100 milyar dolara varan net enerji ithalatı yapmışız. Bunlar fiyatlarda etki yaptı. Tuzu biberi de savaş oldu.

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  • Enflasyonla mücadelede sert yöntem izlemektense büyümeden taviz vermeden, kepenklerin kapanmadığı bir hedef ortaya koyduk. Bu da Türkiye Ekonomi Modeli içerisinde koyulmuş bir hedeftir. Model çerçevesinde geçen yıl bu zamanlarda 6 ay sonra yaza gelince enflasyonda toparlanma olacak demiştim.

  • Dolarda toparlanma, dünyada stabilleşme var iken Türkiye'de gıda fiyatlarının düştüğü, turizm gelirlerinin arttığı bir dönem. Ben bu dönemde düşeceğini söylemiştim. Çok da eleştiri aldık. Savaş çıktı. Emtia, enerji fiyatları pik yaptı.

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    ORTA GELİRLİYE KONUT PROJESİNİN DETAYLARI

  • Yarın Murat Bey ile 10.00'da açıklamamız olacak. Orta gelir seviyesindeki vatandaşlarımızın konuta ulaşımında çok geniş ve özgün bir paket hazırladık. Oranları 1'in altında olacak şekilde bakanımızla açıklayacağız. Tedbir alıyoruz fiyat artışlarına karşı. KGF paketimiz var haftaya açıklayacağımız. Orada da konut üretimine yönelik desteğimiz olacak. 2, 3, 4. ev alıp yatırım yapacak kişiler için değil, kar elde etmek isteyenlere asla izin vermemek. Üretimi artırmak istiyoruz. Oldukça güçlü bir kampanya olacak. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızla tam bir uyum içerisindeyiz. Temel amacımız konuta ulaşmakta zorluk çeken orta gelirliye kolaylık yapmak, asıl hedefimiz üreticiye yönelik imkanlar silsilesi. Fiyat artışları için son birkaç aydır gerek internet üzerinden, gerek sahada araştırma yaptık. Kısa günün karı diye düşünenler için söyleyeyim incinir.

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    MEMUR-EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM ORANI

  • Memur ve emeklilerin maaşları yasayla yılda 2 defa güncellenmek üzere garanti altına alınmış. Toplu sözleşmelerde de bu yıl 8 puanlık bir katkı var. Temmuzda 6 puanlık katkı var. Enflasyon bunun üzerine çıkarsa kamu otoritesi de bunu ödemek zorunda. Yaklaşık 10 puan gibi bir artışla yüzde 25'e çekildi zamlar. Bu 6 aylık artış. Temmuzda yeniden zam olacak. 6 puan zaten olacak.

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ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM OLACAK MI?

  • Asgari ücrette yılda bir kere zam yapılıyor biliyorsunuz. Geçen yıl enflasyondan korumak için ara zam yapıldı. Yüzde 95'lik bir artış, enflasyonun 30 puan üzerinde. Şu anda asgari ücretliye yine bir zam yapıldı. Önümüzdeki yıl için geçinmesi için bir artış yapıldı. Enflasyonu biz çözdük. Yıl ortasında bir zam olmaması lazım. Bu tabii Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan bir şey. Geçen yıl yüksek enflasyon var diye zam yaptık. Biz yüksek enflasyonu bitirdik, artık olmayacak inşallah.

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    EYT'DE SON PERDE

  • 3600 Ek Gösterge çıktı, taşeron çalışanların problemi çözüldü, sözleşmelilerin bugün programı vardı. Bunlar çözüldü. EYT konusunda bir yük getireceği belliydi. Bizim bakanlıktaki tüm müsteşarlara, bakan yardımcılarıma özel teşekkür ediyorum. EYT ile tedbir alalım dedim ben bizim arkadaşlara. Sessiz sedasız bir şekilde dar bir alanda hesap kitaplarımızı yaptık. Yılı 3,4'lük bütçe açığıyla öngörmüştük. EYT'yi nasıl çözeceğiz diye simülasyon yaptık. Bugün yapılan ekstra zamlar bir yüktür bütçe üzerinde. 2022 yılı dünyanın en zor yıllarından biridir.

  • Türkiye Cumhuriyeti, tüm göstergelerde pozitif olarak ayrıştı. Enflasyon hariç... Onu da bu yıl bitiriyoruz inşallah. 2022'de hiç kimse makro ekonomik göstergelerin herhangi birisinde olumsuz bir şey oldu diyemez. Enflasyonu da göreceğiz, hissedeceğiz. 2022'yi çok iyi kapattık, ayın 16'sında bütçe gerçekleşmelerini ilan edeceğiz, değerlendirmelerinizi o zaman yapın lütfen. Seçim yılı olduğunu biliyoruz. Haziran ayında seçim olacağını, baskı altına girebileceğimiz, seçim ekonomisine girmeyeceğimizi bilerek tedbirlerimizi aldık.

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Anahtar Kelimeler:
Ekonomi Nureddin Nebati

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