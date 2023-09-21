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  4. SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz artırdı, sırada kredi kartları var! 1 Ekim'den itibaren değişiyor... İşte yeni kredi kartı faiz oranları

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz artırdı, sırada kredi kartları var! 1 Ekim'den itibaren değişiyor... İşte yeni kredi kartı faiz oranları

21.09.2023 14:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Merkez Bankası'nın politika faizini 5 puan artışla yüzde 30'a çıkarması sonrasında gözler kredi kartlarına çevrildi. Merkez Bankası'nın kararının ardından kredi kartı faizleri de artacak. Yeni kararın 1 Ekim'den itibaren geçerli olacağı öğrenilirken, yeni faiz oranları da belirlendi. İşte kredi kartı faizleriyle ilgili tüm detaylar...

SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz artırdı, sırada kredi kartları var! 1 Ekim'den itibaren değişiyor... İşte yeni kredi kartı faiz oranları

Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, eylül ayı toplantısında politika faizini 5 puan artışla yüzde 30'a çıkardı. Kararın ardından tüm gözler kredi kartlarına çevrildi. Söz konusu kararla birlikte milyonlarca kart kullanıcısını ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.

KREDİ KARTI FAİZ ORANLARI YÜKSELİYOR

NTV'de yer alan habere göre; karar sonrasında kart faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı yüzde 2,26'dan yüzde 2,71'e yükselecek.

AYLIK GECİKME FAİZİ DE YÜZDE 3,56'YA ÇIKACAK

Türk Lirası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık yüzde 3,26'ya yükselecek. Aylık gecikme faizi de yüzde 3,56'ya çıkacak.

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NAKİT ÇEKİM İŞLEMLERİNDEKİ 4.02 OLACAK

Kredili mevduat hesabı gibi nakit çekim işlemlerindeki aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4.02 seviyesine çıkacak. Gecikme faiz oranı yüzde 4,32'ye yükselecek.

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1 EKİM'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

Yeni faiz oranları 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

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