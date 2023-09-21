SON DAKİKA | Merkez Bankası faiz artırdı, sırada kredi kartları var! 1 Ekim'den itibaren değişiyor... İşte yeni kredi kartı faiz oranları

Son dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, eylül ayı toplantısında politika faizini 5 puan artışla yüzde 30'a çıkardı. Kararın ardından tüm gözler kredi kartlarına çevrildi. Söz konusu kararla birlikte milyonlarca kart kullanıcısını ilgilendiren yeni bir gelişme yaşandı.
NTV'de yer alan habere göre; karar sonrasında kart faizlerinde belirleyici olan referans faiz oranı yüzde 2,26'dan yüzde 2,71'e yükselecek.
Türk Lirası kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı aylık yüzde 3,26'ya yükselecek. Aylık gecikme faizi de yüzde 3,56'ya çıkacak.
Kredili mevduat hesabı gibi nakit çekim işlemlerindeki aylık azami akdi faiz oranı yüzde 4.02 seviyesine çıkacak. Gecikme faiz oranı yüzde 4,32'ye yükselecek.
Yeni faiz oranları 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.