Taksilerde yeni dönem başlayacak! Eyüp Aksu'dan 'Sektörü zora sokar' çıkışı

Taksicilere, taksimetreyle bağlantılı olarak belirli teknik özellikleri taşıyan 'taksi mali cihazı' kullanma zorunluluğu getiriliyor. GİB'in konuya dair tebliğ taslağı, sektörden gelen görüşler ve öneriler doğrultusunda düzenlendi. Taslağa göre "taksi mali cihazı" uygulamasıyla, kayıtlı ekonominin desteklenmesi, belge düzenine uyum sağlanması ve kartla ödeme imkanlarının artırılması amaçlanıyor. Peki, bu uygulamaya taksiciler ne diyor? İşte detaylar...

Hande Dağ

Taksilere mali cihaz dönemi geliyor. 'Mali cihaz'ın ne olduğu da merak ediliyor. Buna göre; taksimetrede ücret ne kadar yazdıysa ödeme kaydedici cihaz da onu yazacak. Yani yapılan her ödeme kayıt altına alınıp fiş kesilecek. Peki, bu uygulamaya taksiciler ne diyor? İşte detaylar...

Taksilerde yeni dönem başlayacak! Eyüp Aksu dan Sektörü zora sokar çıkışı 1

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu, "Taksimetre cihazıyla yazar kasa ödeme kaydedici cihaz entegre olacak. Birbirine veri aktarımı sağlanacak" dedi. İşte bu sistemin adı mali cihaz olarak geçiyor. Taksicilere zorunluluk getirilecek ve bu sayede yapılan her ödeme kayıt altına alınacak.

Taksilerde yeni dönem başlayacak! Eyüp Aksu dan Sektörü zora sokar çıkışı 2

"ULAŞIM SEKTÖRÜNÜ ZORA SOKAR"

Aksu "Bu taslak Türkiye'deki ulaşım sektörünü zora sokar. Ulaşım sektörü mağdur olur. Vergi ve KDV oranları değişmeden esnaf bu yükü kaldıramaz" ifadelerini kullandı.

Taksilerde yeni dönem başlayacak! Eyüp Aksu dan Sektörü zora sokar çıkışı 3

Hazine ve Maliye Bakanlığı taslak bir çalışma hazırladı. O taslak yasalaşırsa artık taksilerde taksimetre ile birlikte mali cihaz da olacak. Taksimetrede yazan ücret o mali cihaza da yansıtılacak. Yani yapılacak her ödeme kayıt altına alınacak.

"VERGİ VERMEYELİM DEMİYORUZ"

Aksu "Taksimetre ile entegreli ödeme kaydedici cihaz yazar kasa konulacak. Onun üzerinden vergi alınacak. Vergi vermeyelim demiyoruz. Biz de diyoruz ki KDV ve vergi oranları düzenlensin, indirim yapılsın. Zaten gelir gider üzerinden beyan sistemine biz geçtik" şeklinde konuştu.

Taksilerde yeni dönem başlayacak! Eyüp Aksu dan Sektörü zora sokar çıkışı 4

"ZARARI OLUR, KÂRI OLMAZ"

Haberde mikrofon uzatılan bir taksici ise "Bunun şoförlere yani zararı olur, kârı olmaz" derken uygulamanın 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Ancak taksi sürücülerinin artacak ek maliyetleri gerekçe göstererek bu duruma tepki gösterdiği belirtildi.

Taksilerde yeni dönem başlayacak! Eyüp Aksu dan Sektörü zora sokar çıkışı 5

Mikrofon uzatılan bir taksici "Sistemsel olarak doğru bir şey olabilir ama bunu plaka sahiplerinden almaları gerekiyor" derken bir başkası da "Onun olması için bu aracın ve plakası benim olması lazım. Türkiye Cumhuriyeti devletinin yapmak istediği araç sahibinin araca çıkması. Öyle olursa mantıklı olur" ifadelerini kullandı.

Taksilerde yeni dönem başlayacak! Eyüp Aksu dan Sektörü zora sokar çıkışı 6

