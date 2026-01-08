FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Taksicilere yeni zorunluluk geliyor: Tarih verildi, kullanmaya başlayacaklar

Taksicilere, taksimetreyle bağlantılı olarak belirli teknik özellikleri taşıyan "taksi mali cihazı" kullanma zorunluluğu getiriliyor. Gelir İdaresi Başkanlığının tebliğ taslağına göre, taksimetreler, taksi mali cihazından bağımsız çalışamayacak, tutar bilgisi, cihaza taksimetreden otomatik iletilecek.

Taksicilere yeni zorunluluk geliyor: Tarih verildi, kullanmaya başlayacaklar

Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) konuya ilişkin tebliğ taslağı, sektörden gelen görüş ve öneriler doğrultusunda düzenlendi. AA muhabirinin taslaktan yaptığı derlemeye göre, "taksi mali cihazı" uygulamasıyla, kayıtlı ekonominin desteklenmesi, belge düzenine uyum sağlanması ve kartla ödeme imkanlarının artırılması amaçlanıyor.

Taksicilere yeni zorunluluk geliyor: Tarih verildi, kullanmaya başlayacaklar 1

"TAKSİ MALİ CİHAZI" KULLANMA MECBURİYETİ GETİRİLECEK

Bu kapsamda, taksicilere, mevcut taksimetrelerle bağlantılı "taksi mali cihazı" kullanma mecburiyeti getirilecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
En düşük emekli aylığı için 'Masadaki seçenek' deyip açıkladı! En düşük emekli aylığı için 'Masadaki seçenek' deyip açıkladı!

Taslağa göre, taksimetre takılması zorunlu olan taksilerle yolcu taşımacılığı faaliyetinde bulunan mükelleflerin, 1 Temmuz'a kadar belirli teknik özellikleri taşıyan Hazine ve Maliye Bakanlığınca onaylanmış taksi mali cihazlarını kullanmaya başlaması gerekecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Darphane verileri açıkladı: En çok basılan altın çeşidi belli oldu Darphane verileri açıkladı: En çok basılan altın çeşidi belli oldu

Zorunluluk kapsamında yeni mükellefiyet tesis edilmesi veya kullanılan taksimetrelerin değiştirilmesi durumunda, işe başlama ya da taksimetrenin değiştirildiği tarihi izleyen en geç 30 gün içinde onay verilen taksi mali cihazı kullanılacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Akaryakıtta bu kez indirim var: O tarihte pompaya yansıyacak! Akaryakıtta bu kez indirim var: O tarihte pompaya yansıyacak!

Bu süre içinde fiilen yolcu taşınmasına başlanması durumunda ise yolcu taşımacılığına başlanmadan önce onay verilen cihazın kullanılması gerekecek.

Taksicilere yeni zorunluluk geliyor: Tarih verildi, kullanmaya başlayacaklar 2

Tebliğin yürürlük tarihi ile Bakanlık tarafından verilen ilk onay tarihi arasında yeni plaka tahsisine bağlı olarak faaliyete başlayan mükellefler, 1 Ocak 2027 tarihinden itibaren taksi mali cihazı kullanmaya başlayacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beklenen ikramiye ödemesi tarihleri belli oldu Beklenen ikramiye ödemesi tarihleri belli oldu

Mükellefler, cihazı kullanmak zorunda oldukları tarihi izleyen 15 gün içinde en az bir banka veya ödeme hizmet sağlayıcısı ile üye iş yeri anlaşması yaparak kullanılan cihazlar aracılığıyla banka kartlarıyla ödeme taleplerini kabul edecek.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uçuş aramaları 3 günde 6 kat arttı: 1 milyon kişinin gelmesi bekleniyor Uçuş aramaları 3 günde 6 kat arttı: 1 milyon kişinin gelmesi bekleniyor

Taksi mali cihazları ve bağlantılı çalışacak taksimetrelere ilişkin teknik incelemeler, GİB tarafından belirlenecek esaslar çerçevesinde TÜBİTAK ve TSE tarafından yapılacak.

Taksi mali cihazı, fiş veya e-belge düzenleyebilen cihazlar olarak iki farklı şekilde tanımlanacak.

Taksicilere yeni zorunluluk geliyor: Tarih verildi, kullanmaya başlayacaklar 3

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?

Taksimetrenin açılmasıyla aynı anda taksi mali cihazında da işlem başlayacak. Taksimetrede ücretin hesaplanmasıyla eş zamanlı olarak cihazda da işlemin sonlandırılması esas olacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İslam Memiş'ten altın alımı ve yeni sistem yorumu (8 Ocak güncel altın fiyatları) İslam Memiş'ten altın alımı ve yeni sistem yorumu (8 Ocak güncel altın fiyatları)

Taksimetreler, taksi mali cihazından bağımsız tek başına çalışamayacak.

Ücretin hesaplanması ve işlemin tamamlanmasının ardından taksi mali cihazından fiş veya e-belge düzenlendikten sonra taksimetrenin yeniden kullanılması mümkün olabilecek.

Ayrıca cihaz da taksimetreden bağımsız çalışamayacak, fiş veya e-belge düzenleyemeyecek. Tutar bilgisi, taksi mali cihazına taksimetreden otomatik gelecek ve elle tutar girişi yapılamayacak.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Son dakika | En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacakSon dakika | En düşük emekli aylığı için kanun teklifi yarın TBMM'ye sunulacak
Spot piyasada elektrik fiyatları (8 Ocak 2026)Spot piyasada elektrik fiyatları (8 Ocak 2026)

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Taksici taksi Taksimetre
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.