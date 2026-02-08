FİNANS

Taşıt kredisinde son tablo netleşti: Banka faiz oranları (Akbank, Garanti, TEB)

Yeni bir araç sahibi olmak isteyen vatandaşların son dönemde en çok araştırdığı konulardan bir tanesi de bankalar tarafından sunulan taşıt kredisi faiz oranları ve geri ödeme tutarları. Bankaların sunduğu taşıt kredisi faizlerinde son tablo da netlik kazandı. İşte 400 bin TL'lik taşıt kredisinin banka banka faiz oranları, aylık taksidi ve geri ödeme tablosu...

Hande Dağ

Araç satın almak isteyenler bankalar tarafından sunulan taşıt kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Taşıt kredisi faiz oranlarında son tablo belli oldu. İşte 400 bin TL'lik kredide banka banka faiz oranları ve geri ödeme tablosu...

İŞTE BANKA BANKA TAŞIT KREDİSİ FAİZ ORANLARI VE AYLIK TAKSİDİ

400 bin TL'lik taşıt kredisinde 36 ay vadede bankaların sunduğu faiz oranları ve geri ödemeleri şu şekilde:

AKBANK

Kredi tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 2,85
Aylık taksit: 20.298,73 TL
Toplam ödeme: 733.054 TL

GARANTİ BBVA

Kredi tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 2,85
Aylık taksit: 20.298,73 TL
Toplam ödeme: 732.754 TL

KUVEYTTÜRK

Araç finansmanı tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Kar payı oranı: Yüzde 2,82
Aylık taksit: 20.186,80 TL
Toplam ödeme: 729.024 TL

DÜNYA KATILIM

Araç finansmanı tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Kar payı oranı: Yüzde 2,94
Aylık taksit: 20.636,27 TL
Toplam ödeme: 745.205 TL

VAKIF KATILIM

Taşıt finansmanı tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Kar payı oranı: Yüzde 2,94
Aylık taksit: 20.636,27 TL
Toplam ödeme: 744.905 TL

TEB

Kredi tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 3,09
Aylık taksit: 21.204,58 TL
Toplam ödeme: 765.364 TL

TÜRKİYE FİNANS

Taşıt finansmanı tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Kar payı oranı: Yüzde 3,19
Aylık taksit: 21.587,38 TL
Toplam ödeme: 779.145 TL

İŞ BANKASI

Kredi tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 3,20
Aylık taksit: 21.625,84 TL
Toplam ödeme: 780.530 TL

ZİRAAT KATILIM

Taşıt finansmanı tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Kar payı oranı: Yüzde 3,29
Aylık taksit: 21.973,28 TL
Toplam ödeme: 793.038 TL

ALTERNATİF BANK

Kredi tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 3,19
Aylık taksit: 21.587,38 TL
Toplam ödeme: 779.145 TL

ŞEKERBANK

Kredi tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 3,50
Aylık taksit: 22.793,53 TL
Toplam ödeme: 822.567 TL

ZİRAAT BANKASI

Kredi tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 4,79
Aylık taksit: 28.101,55 TL
Toplam ödeme: 1.013.655 TL

ANADOLUBANK

Kredi tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 4,82
Aylık taksit: 28.230,03 TL
Toplam ödeme: 1.018.281 TL

HALKBANK

Kredi tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 4,89
Aylık taksit: 28.530,65 TL
Toplam ödeme: 1.029.103 TL

ICBC

Kredi tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 6
Aylık taksit: 33.438,58 TL
Toplam ödeme: 1.205.788 TL

