Taşıt kredisinde son tablo netleşti: Banka faiz oranları (Akbank, Garanti, TEB)

Araç satın almak isteyenler bankalar tarafından sunulan taşıt kredisi faiz oranlarını yakından takip ediyor. Taşıt kredisi faiz oranlarında son tablo belli oldu. İşte 400 bin TL'lik kredide banka banka faiz oranları ve geri ödeme tablosu...
400 bin TL'lik taşıt kredisinde 36 ay vadede bankaların sunduğu faiz oranları ve geri ödemeleri şu şekilde:
AKBANK
Kredi tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 2,85
Aylık taksit: 20.298,73 TL
Toplam ödeme: 733.054 TL
GARANTİ BBVA
Kredi tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 2,85
Aylık taksit: 20.298,73 TL
Toplam ödeme: 732.754 TL
KUVEYTTÜRK
Araç finansmanı tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Kar payı oranı: Yüzde 2,82
Aylık taksit: 20.186,80 TL
Toplam ödeme: 729.024 TL
DÜNYA KATILIM
Araç finansmanı tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Kar payı oranı: Yüzde 2,94
Aylık taksit: 20.636,27 TL
Toplam ödeme: 745.205 TL
VAKIF KATILIM
Taşıt finansmanı tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Kar payı oranı: Yüzde 2,94
Aylık taksit: 20.636,27 TL
Toplam ödeme: 744.905 TL
TEB
Kredi tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 3,09
Aylık taksit: 21.204,58 TL
Toplam ödeme: 765.364 TL
TÜRKİYE FİNANS
Taşıt finansmanı tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Kar payı oranı: Yüzde 3,19
Aylık taksit: 21.587,38 TL
Toplam ödeme: 779.145 TL
İŞ BANKASI
Kredi tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 3,20
Aylık taksit: 21.625,84 TL
Toplam ödeme: 780.530 TL
ZİRAAT KATILIM
Taşıt finansmanı tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Kar payı oranı: Yüzde 3,29
Aylık taksit: 21.973,28 TL
Toplam ödeme: 793.038 TL
ALTERNATİF BANK
Kredi tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 3,19
Aylık taksit: 21.587,38 TL
Toplam ödeme: 779.145 TL
ŞEKERBANK
Kredi tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 3,50
Aylık taksit: 22.793,53 TL
Toplam ödeme: 822.567 TL
ZİRAAT BANKASI
Kredi tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 4,79
Aylık taksit: 28.101,55 TL
Toplam ödeme: 1.013.655 TL
ANADOLUBANK
Kredi tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 4,82
Aylık taksit: 28.230,03 TL
Toplam ödeme: 1.018.281 TL
HALKBANK
Kredi tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 4,89
Aylık taksit: 28.530,65 TL
Toplam ödeme: 1.029.103 TL
ICBC
Kredi tutarı: 400 bin TL
Vade sayısı: 36 ay
Faiz oranı: Yüzde 6
Aylık taksit: 33.438,58 TL
Toplam ödeme: 1.205.788 TL
