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TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı saat kaçta? 2022 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

22.09.2022 08:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCMB Merkez Bankası toplantısı ile faiz kararlarının ne zaman, saat kaçta açıklanacağı pek çok vatandaş tarafından merak konusu oldu. Bilindiği üzere Para Politikası Kurulu (PPK) eylül ayı kararı ile politika faizi belirlenmiş olacak. Konuyu yakından takip eden vatandaşlar internette Merkez Bankası PKK toplantısına ilişkin araştırmalar yapıyor. Peki, TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı saat kaçta? 2022 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte ayrıntılar...

TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı saat kaçta? 2022 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

'Merkez Bankası faiz kararı ne zaman?' ve 'Merkez Bankası PPK toplantısı faiz kararı ne olur?' soruları son günlerde sıklıkla sorgulanıyor. Uzun süredir sabit bırakma kararının alındığı faizlere ilişkin geçtiğimiz ay yapılan açıklamada faiz indirimine gidildiği belirtilmişti. Peki, TCMB Merkez Bankası PPK toplantısı saat kaçta? 2022 Eylül ayı Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

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MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE?

Merkez Bankası faiz kararı 22 Eylül 2022 Perşembe günü açıklanacak.

tcmb başkanı

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLUR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz haftalarda gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:

"Kimse bizden şunu beklemesin. Bu iktidar faizi artırmayacak, faizi düşürmeye devam edecek."

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Bu kapsamda eylül ayı içerisinde de faiz artışı beklenmiyor.

Merkez Bankası temmuz ayında açıkladığı kararda 7. kez üst üste faizi yüzde 14'te sabit bırakmıştı, ağustos ayında ise faiz indirimine gitmişti.

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TCMB Merkez Bankası Faiz kararı ppk toplantısı
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