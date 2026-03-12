FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

TCMB pozisyon aldı! Uzman isim piyasalar için: ‘Şoktan çıkınca anlayacağız’

Merkez Bankası politika faiz kararını sabit bıraktı. Jeopolitik risklere dikkat çeken Merkez Bankası, küresel risk iştahında bozulma meydana geldiğini belirtti. TCMB’nin kararının ardından ise uzman isimlerden ilk değerlendirmeler gelmeye başladı. İşte detaylar…

TCMB pozisyon aldı! Uzman isim piyasalar için: ‘Şoktan çıkınca anlayacağız’
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Piyasaların heyecanla beklediği politika faizi saatin 14.00 olması ile belli oldu. Fatih Karahan’ın başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini sabit bıraktı. Böylece 9 aydan beri devam eden faiz indirimine bu ay ara verilmiş oldu.

TCMB pozisyon aldı! Uzman isim piyasalar için: ‘Şoktan çıkınca anlayacağız’ 1

“MALİ TEDBİRLER ALINDI”

Merkez Bankası PPK karar metninde ise jeopolitik gerilimleri işaret ederek, “Söz konusu unsurların enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla sıkı para politikasını destekleyici kararlar ve eşgüdüm dahilinde mali tedbirler alınmıştır” ifadeleri kullandı.

TCMB pozisyon aldı! Uzman isim piyasalar için: ‘Şoktan çıkınca anlayacağız’ 2

ARA HEDEF VURGUSU

TCMB, ara hedef vurgusunda bulunarak dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğini kaydederek, “Politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir” dedi.
TCMB pozisyon aldı! Uzman isim piyasalar için: ‘Şoktan çıkınca anlayacağız’ 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı! Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
Altın, dolar, euro, borsa: Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum Altın, dolar, euro, borsa: Faiz kararı sonrası piyasalarda son durum

“SIKI BİR DURUŞ VAR”

Piyasaların merak ile beklediği kararın açıklanmasının ardından uzman isimlerden ise değerlendirmeler geldi. CNN Türk’ün canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Abdulkadir Develi şu ifadeleri kullandı:

TCMB pozisyon aldı! Uzman isim piyasalar için: ‘Şoktan çıkınca anlayacağız’ 4

“Dünyada hangi merkez bankası enflasyonu düşürebilir ki? Dünyadaki belirsizlik nereye kadar bu savaşı yürütebilir? Bu savaş çok yönetilebilir durmuyor. Metine baktığımızda sıkı duruş devam ediyor. Kur geçişkenliğine karşı TL’nin değerlendirmesi destekleniyor. Dünyadaki birçok kuruluş petrol için tahmini 60 dolar seviyelerindeydi şu an için ise 90 dolara kadar gitti. Merkez Bankası hedefine devam ediyor. Belirsizlikler var ve metinde net görüyoruz sıkı bir duruş var. Her türlü aracı kullanmaya hazırız diyor, şahin bir dil kullanıyor. Merkez Bankası ihtiyatlı bir yaklaşımla bekle gör pozisyonunda duruyor.”

Döviz için değerlendirmesinde bulunan Develi, “TL’nin reel değerlendirmesi devam ediyor. Merkez Bankası TL’nin değerlenmesini bırakmayacak” sözlerini kullandı.
TCMB pozisyon aldı! Uzman isim piyasalar için: ‘Şoktan çıkınca anlayacağız’ 3

“ALTIN TERS KÖŞE YAPTI”

Ekonomist Muhammet Bayram, savaş nedeniyle petrol fiyatlarının arttığını bundan dolayı tüm ürünlerde fiyat artışının olabileceğini kaydetti. Enerji fiyatları ile birlikte enflasyonist etkilerinin görülebileceğini ve savaşın bundan dolayı durabileceğini belirtti.

TCMB pozisyon aldı! Uzman isim piyasalar için: ‘Şoktan çıkınca anlayacağız’ 6

Bayram, altın için ise sene sonunda 8 bin TL ile 10 bin TL beklenildiğini ve ters köşe yaptığını belirterek şu sözleri kullandı:

“Savaş başladı altın fiyatları düştü. ABD Trump eliyle altında çok ciddi bir manipülasyon yaptı. Altının savaş fiyatlaması ile 10 bin TL seviyesine gelmesini beklerdik. Altın ters köşe yaptı. Yatırımcı altın için Fed’in faiz kararına odaklanmalı. Trump’ın bir açıklaması oldu altın düştü veya yükseldi değil. Dünyanın en büyük enerji krizinden geçiyoruz şu anda. Şokun içinden çıktıktan sonra bunun farkına varacağız. Altının izin verilen seyri bu kadardı. Amerikan tahvilleri düşüşte yani Amerika borçlanamayacak. Yani Amerika köşeye sıkışacak. Altın için Fed’in kararı çok önemli ve faiz indirimi beklemiyorum”

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deutsche Bank raporu yayımladı! Hürmüz Boğazı için üç petrol senaryosuDeutsche Bank raporu yayımladı! Hürmüz Boğazı için üç petrol senaryosu
Doğum izni düzenlemesi: Görüşmeler Bayram sonrasına ertelendiDoğum izni düzenlemesi: Görüşmeler Bayram sonrasına ertelendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Merkez Bankası politika faizi Muhammet Bayram
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

CANLI |Haşdi Şabi'nin Irak'taki karargahı vuruldu!

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Pezeşkiyan duyurdu! İşte İran'ın savaşı bitirmek için 3 şartı

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Sadettin Saran canlı yayında Galatasaraylı yıldızı topa tuttu!

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Dilan Polat ve Engin Polat'ın meşhur Ferrari'si satışa çıktı! İlan yayıldı

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

Akaryakıta yeni zamdan sonra indirim haberi geldi

36 saatlik yükselişin ardından dev kayıp

36 saatlik yükselişin ardından dev kayıp

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.