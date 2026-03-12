TCMB pozisyon aldı! Uzman isim piyasalar için: ‘Şoktan çıkınca anlayacağız’

Piyasaların heyecanla beklediği politika faizi saatin 14.00 olması ile belli oldu. Fatih Karahan’ın başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini sabit bıraktı. Böylece 9 aydan beri devam eden faiz indirimine bu ay ara verilmiş oldu.

“MALİ TEDBİRLER ALINDI”

Merkez Bankası PPK karar metninde ise jeopolitik gerilimleri işaret ederek, “Söz konusu unsurların enflasyon görünümü üzerinde oluşturabileceği riskleri sınırlamak amacıyla sıkı para politikasını destekleyici kararlar ve eşgüdüm dahilinde mali tedbirler alınmıştır” ifadeleri kullandı.

ARA HEDEF VURGUSU

TCMB, ara hedef vurgusunda bulunarak dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleneceğini kaydederek, “Politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir” dedi.



“SIKI BİR DURUŞ VAR”

Piyasaların merak ile beklediği kararın açıklanmasının ardından uzman isimlerden ise değerlendirmeler geldi. CNN Türk’ün canlı yayınında değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Abdulkadir Develi şu ifadeleri kullandı:

“Dünyada hangi merkez bankası enflasyonu düşürebilir ki? Dünyadaki belirsizlik nereye kadar bu savaşı yürütebilir? Bu savaş çok yönetilebilir durmuyor. Metine baktığımızda sıkı duruş devam ediyor. Kur geçişkenliğine karşı TL’nin değerlendirmesi destekleniyor. Dünyadaki birçok kuruluş petrol için tahmini 60 dolar seviyelerindeydi şu an için ise 90 dolara kadar gitti. Merkez Bankası hedefine devam ediyor. Belirsizlikler var ve metinde net görüyoruz sıkı bir duruş var. Her türlü aracı kullanmaya hazırız diyor, şahin bir dil kullanıyor. Merkez Bankası ihtiyatlı bir yaklaşımla bekle gör pozisyonunda duruyor.”

Döviz için değerlendirmesinde bulunan Develi, “TL’nin reel değerlendirmesi devam ediyor. Merkez Bankası TL’nin değerlenmesini bırakmayacak” sözlerini kullandı.



“ALTIN TERS KÖŞE YAPTI”

Ekonomist Muhammet Bayram, savaş nedeniyle petrol fiyatlarının arttığını bundan dolayı tüm ürünlerde fiyat artışının olabileceğini kaydetti. Enerji fiyatları ile birlikte enflasyonist etkilerinin görülebileceğini ve savaşın bundan dolayı durabileceğini belirtti.

Bayram, altın için ise sene sonunda 8 bin TL ile 10 bin TL beklenildiğini ve ters köşe yaptığını belirterek şu sözleri kullandı:

“Savaş başladı altın fiyatları düştü. ABD Trump eliyle altında çok ciddi bir manipülasyon yaptı. Altının savaş fiyatlaması ile 10 bin TL seviyesine gelmesini beklerdik. Altın ters köşe yaptı. Yatırımcı altın için Fed’in faiz kararına odaklanmalı. Trump’ın bir açıklaması oldu altın düştü veya yükseldi değil. Dünyanın en büyük enerji krizinden geçiyoruz şu anda. Şokun içinden çıktıktan sonra bunun farkına varacağız. Altının izin verilen seyri bu kadardı. Amerikan tahvilleri düşüşte yani Amerika borçlanamayacak. Yani Amerika köşeye sıkışacak. Altın için Fed’in kararı çok önemli ve faiz indirimi beklemiyorum”