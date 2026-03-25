TCMB yayımladı: Enflasyon, konut fiyatları, dolar beklentisi belli oldu

TCMB mart ayı "Hanehalkı Beklenti Anketi"ni ve TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı. Yıllık enflasyon beklentileri, martta piyasa katılımcıları, reel sektör ve hanehalkı için yükseldi. Hanehalkının, mart ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi geçen aya göre 1,08 puan artarak yüzde 49,89 seviyesinde gerçekleşti.

TCMB yayımladı: Enflasyon, konut fiyatları, dolar beklentisi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mart 2026'ya ilişkin "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini ve 2 bin 985 hanehalkı tarafından yanıtlanan mart ayına ilişkin "Hanehalkı Beklenti Anketi" verilerini yayımladı.

TCMB yayımladı: Enflasyon, konut fiyatları, dolar beklentisi belli oldu 1

SEKTÖREL ENFLASYON BEKLENTİLERİ

Buna göre, martta, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri geçen aya göre, piyasa katılımcıları için 0,07 puan artarak yüzde 22,17 seviyesine, reel sektör için 0,90 puan artarak yüzde 32,90 seviyesine, hanehalkı için 1,08 puan artarak yüzde 49,89 seviyesine çıktı.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı geçen aya göre 5,19 puan azalarak yüzde 15,14 seviyesinde gerçekleşti.

HANEHALKI BEKLENTİ ANKETİ

Buna göre, hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi martta geçen aya göre 1,08 puan artarak yüzde 49,89 seviyesinde gerçekleşti. Hanehalkının son bir yıl içinde fiyatlarının en çok arttığını değerlendirdiği ve gelecek 12 ay için fiyatlarının en çok artmasını beklediği ürün/hizmet grupları "gıda" ile "yakıt ve enerji" oldu.

Gıdayı, fiyatı en çok artan ürün grupları arasında değerlendiren katılımcıların payı önceki aya göre 0,6 puan azalarak yüzde 40,5'e indi.

TCMB yayımladı: Enflasyon, konut fiyatları, dolar beklentisi belli oldu 2

KONUT FİYATLARINDAKİ ARTIŞ BEKLENTİSİ

Gelecek 12 ay sonunda konut fiyatlarındaki artış beklentisi geçen aya göre 0,36 puan azalarak yüzde 35,05'e düştü. 12 ay sonrası dolar kuru beklentisi geçen aya göre 0,59 lira artarak 52,15 lira olarak gerçekleşti.

TCMB yayımladı: Enflasyon, konut fiyatları, dolar beklentisi belli oldu 3

KATILIMCILARIN YATIRIM TERCİHLERİ

Katılımcıların yatırım tercihleri değerlendirildiğinde, ilk sırada yer alan "altın alırım" diyen katılımcıların oranı, geçen aya göre 0,3 puan azalarak yüzde 55,2'ye, ikinci sırada yer alan "ev/dükkan/arsa vb. alırım" diyen katılımcıların oranı da geçen aya göre 1,5 puan azalarak yüzde 28,5'e geriledi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

