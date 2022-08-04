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Teminatlı kredi kartı nedir? Bloke teminatlı kredi kartı başvurusu nasıl yapılır?

03.08.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Genellikle gelir belgesi olmayan, kredi puanı düşük olan ya da kara listede adı olan kişiler bloke teminatlı kredi kartı almaktadır. Bu yöntemde ilk olarak bankada bir mevduat hesabı oluşturulması gerekir. Teminatlı kredi kartı ne demek, blokeli kredi kartı kimlere verilir?

Teminatlı kredi kartı nedir? Bloke teminatlı kredi kartı başvurusu nasıl yapılır?

Kredi notu düşük olan ya da geçmiş finansal eylemleri sıkıntılı olan kişiler, bloke teminatlı kredi kartı alma yöntemini tercih etmektedir. Çünkü blokeli kredi kartı, bankaya bir teminat sunularak alınabilmektedir. Bu bağlamda ilk olarak bankada bir mevduat hesabı oluşturulması gerekir.

Teminatlı Kredi Kartı Nedir?

Kredi kartı alınmadan önce bankaya bir mevduat blokesi güvencesi verilmekte ise bu duruma teminatlı kredi kartı alma işlemi denilmektedir. Dolayısıyla teminatlı kredi kartı alma işleminde, öncelikle bir mevduat hesabı açtırılması söz konusudur. Ancak başvuru ve kart alma süreci farklı olsa da teminatlı kredi kartının işlevi, diğer banka/ kredi kartlarına göre farklı değildir. Blokeli kredi kartı da denilen bu kart, taksitli ya da online alışveriş gibi işlemlerde rahatlıkla kullanılabilmektedir. Ayrıca teminatlı/ blokeli kredi kartı ile puan kazanılması da mümkündür.

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Bloke Teminatlı Kredi Kartı Başvurusu

Blokeli/ teminatlı kredi kartı başvurusu, normal banka / kredi kartı alma sürecine göre daha farklı ilerlemektedir. Bu işlem için ilk olarak ilgili bankanın şubelerinden birine gidilmesi gerekmektedir. Ardından banka şubesindeki çalışana, teminatlı kredi kartı almak istenildiği belirtilmelidir.

Teminatlı kredi kartı başvurusunda, limitlerin belirlenmesi de önemli bir adımdır. Çünkü nakit blokajlı kredi kartı alınacak ise sunulacak olan bloke tutarı, en az kart limitinin üzerinde olmalıdır. Yani teminat olarak belirtilen değerin, kart limitinin üzerinde olması gerekmektedir. Bu bağlamda bloke teminatlı kredi başvurusu adımları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

  • Bloke olarak verilecek tutar için bir mevduat hesabı açılmaktadır.
  • Açtırılan hesap için kredi kartı başvurusu tamamlanmaktadır.
  • Yasal takip süreci sonrasında banka, verilen teminata bloke uygulamasını gerçekleştirmektedir.
  • Mevcut durumda yasal takip yoksa kredi kartı alınabilmektedir. Teminatlı kredi kartının limiti ise genellikle bloke edilen tutarın %80’i civarında olmaktadır.
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Teminatlı Kredi Kartı Kimlere Verilir?

Bloke teminatlı kredi kartı, yaygın olarak kullanılan bir alışveriş/ ödeme aracı değildir. Dolayısıyla teminatlı kredi kartının hangi durumlarda alınabildiği de merak konusudur. Genellikle geçmişte idari veya kanuni takip yaşamış olan kişiler, bloke teminatlı kredi kartı başvurusunda bulunmaktadır. Çünkü bu kişiler, geçmiş finansal eylemlerindeki sorunlar nedeniyle normal kredi kartı alamayabilir. Bir teminat sunulması ise bankadan kredi kartı alınmasını kolaylaştırmaktadır.

Bu bağlamda blokeli kredi kartı alabilen kişiler şu şekilde sıralanabilir:

  • Çalışmayan kişiler (mevcut gelir belgesi olmayan kişiler)
  • Kredi notu düşük olan kişiler
  • Kara listede adı bulunan kişiler
  • Kredi notu oluşmayan, yani 0 olan kişiler
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