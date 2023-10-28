THYAO trend analizi: Avrupa neye odaklanıyor

Nel ASA (hidrojen şirketi) hissesi buna iyi bir örnek teşkil ediyor. Perşembe günü %3 civarında bir artış gördü. Ancak bu artış sadece 0,60 Euro'ya kadar yükseldi ve hayal kırıklığı oluşturan rakamların ardından hala toparlanamadı. Norveçli şirket için son çeyrek aslında kötü gitmedi. Ancak yatırımcılar, zayıf sipariş girişi ile hayal kırıklığına uğradılar.

Zurich Börsenbriefes reklam bandı Hisse, perşembe günü kapanışta bir hafta öncesine göre %7.3 daha düşük işlem görerek eğilim değişmeden olumsuz kaldı. Boğaların bu zor dönemde bile toparlanma mücadelesi veriyor olmaları, olumlu bir işaret olarak kabul edilebilir. Ancak su an için hidrojen üreticisi hakkında çok fazla iyi şey söylemek mümkün değil ve dip noktasının zaten aşılmış olup olmadığı şüpheli.

Zayıf kar marjları, Volkswagen'ın hisselerinin borsada daha fazla değer kaybetmesine neden oldu ve kapanışta 100 Euro'nun hemen altında %0.8'lik bir düşüş yaşandı. Kapanışta sadece 99.97 Euro görüldü. Wolfsburg, ana markasında yüksek maliyetlerle başa çıkmakta zorlanıyor, bu da şirketi gelecekte tasarruflara zorluyor. Şirket içi bürokrasinin yoğun bir şekilde azaltılacağına dair söylentiler var, ancak Volkswagen tarafından bu konuda henüz kesin sayılar belirlenmedi. Ancak zayıf görünüme bakılırsa, bazı kesimlerde kesintilerin yapılması olasılığının bulunmadığını düşünmek pek mümkün değil. Belki de hissedarlarına daha fazla güven vermek için somut planlar iyi bir başlangıç olabilir.

TUI (Almanya’da kurulu uluslararası turizm şirketi), yeni rekorlar üzerinde çalışıyor. Zayıf ekonomik durum, uzun bir süredir TUI'nin hisselerini baskılıyor, ancak küresel seyahat acentesi bundan etkilenmek istemiyor gibi görünüyor. Kulislerde, Balear Adaları'ndaki ziyaretçi sayısını daha da artırmak için çalışmalar yapıldığına dair işaretler var. "Mallorca Magazin" gibi kaynaklar, gelecek yılın Balear Adaları'nda ilk kez iki milyonun üzerinde turistin ağırlanması planlandığını bildiriyor.

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Grafik TradingView’den

THYAO 231 direnç ve 194 destek aralığında devam etmektedir. 217 fiyatından haftayı beklentilerin üzerinde kapattı. Fibonacci’ye göre ilk önce 256 direnci kırılmalıdır.

Hacim olarak hisse tam ortalamada seyretmektedir. 243 direnci de makro piyasalardan gelecek olumlu senaryolarla kırılabilir.

Türk Hava Yolları'nın toplam varlıkları son yılda yüzde 63.57 oranında artmış durumda. Şirketin 1 yıllık beta değeri 0.80, yani genellikle piyasa hareketlerinden daha istikrarlı bir performans sergiliyor. Şirketin son dönemdeki yıllık performansı oldukça etkileyici; yüzde 119.17 oranında artış gösterdi. Yıl içi performansı ise yüzde 52.53 seviyesinde bulunuyor.

THYAO'nun günlük hareket aralığı oldukça sağlam, ortalama 5.51 seviyesinde. 10 günlük ortalamalara göre işlem hacmi 40 milyon civarında, 30 günlük ortalamalar ise 42 milyon civarında bulunuyor. Hafif bir işlem hacmi düşüşü söylenebilir.

Teknik göstergelerden biri olan RSI (Relative Strength Index), 14 günlük süre içindeki fiyat değişimlerini ölçerek 52.10 seviyesinde bulunuyor. Bu değer, hissenin aşırı alım veya satım seviyelerine ulaşmadığını gösteriyor. Yani biraz nötr yaklaşabiliriz.

Ayrıca, hissenin hareketli ortalamaları da dikkate değer. 10 günlük hareketli ortalama fiyatı 212.68, 30 günlük hareketli ortalama ise 216.07 seviyesinde bulunuyor. 50 günlük hareketli ortalama 221.76, 100 günlük hareketli ortalama ise 227.78 ve 200 günlük hareketli ortalama ise 237.87 seviyelerinde yer alıyor.

Son 6 ayda hisse senedinin performansı oldukça etkileyici; yüzde 65.30 oranında arttı. Ancak, son 1 ayda yüzde -10.43 oranında bir düşüş gözlemledik, bu da kısa vadeli bir düşüş trendi olabileceğini gösteriyor.

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Sonuç itibariyle, özellikle Alman DAX’ı endeksi dokuz ayın en düşük seviyelerine geriledi. Nel ASA (hidrojen odaklı şirket) hissesi de zayıf performans gösterdi, yatırımcılar sipariş eksikliği nedeniyle hayal kırıklığı yaşadı. Volkswagen hisseleri değer kaybetmeye devam ederken, şirketin mali sorunlarını çözmek için kesintiler bekleniyor. TUI ise turizm sektöründe yeni rekora gitmeye çalışıyor, özellikle Balear Adaları'ndaki turist sayısını artırmak için çaba harcıyor. İsrail terörü ve katliamı dışında AB medyası herşeye yer veriyor ve “özgürce” yayın yapıyor.







