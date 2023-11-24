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TL mevduat faizleri zirveyi gördü! 500 bin lira yatıran ay sonunda bu parayı alıyor

24.11.2023 11:26 | Son Güncelleme:
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Dün kasım ayı faiz kararını açıklayan Merkez Bankası politika faizini 500 baz puanla yüzde 40 seviyesine yükseltti. Böylelikle TL mevduat faizleri de yüzde 46 oranı ile 20 yılın zirvesini gördü. Mevduat faizi yüzde 50'ye doğru adım adım yaklaşırken bankaların 500 bin lira yatıran bir kişinin ay sonundaki kazancı ortaya çıktı.

TL mevduat faizleri zirveyi gördü! 500 bin lira yatıran ay sonunda bu parayı alıyor

Merkez Bankası'nın Kasım 2023 için verdiği faiz kararında bir kez daha artışa gitti. Yüzde 35 seviyesinde bulunan politika faizi, son kararla beklentilerin üzerinde bir artışa gidilerek yüzde 40'a yükseldi. TL mevduat faizleri de tarihi zirvesine ulaşırken bankaların son faiz hesabı değişti.

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FAİZDE YÜZDE 50'YE DOĞRU

Bankacılık kaynakları, HaberTürk'ün aktardığına göre; TL mevduata vatandaşın ilgisi artarken bankaların bu üründeki rekabetinin de arttığına dikkat çekti. Kaynaklar ayrıca kısa süre içinde yüzde 50 faiz oranının görülme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti.

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500 BİN TL YATIRAN AY SONUNDA BU PARAYI ALIYOR

Öte yandan faiz artışları mevduat faizlerine de yansıdı. Mevduat faizlerindeki yükselişle birlikte bankalarda hesaplar değişti. 500 bin TL yatırılması durumunda bazı bankalar 1 aylık vadede 15 binden 18 bin liraya kadar faiz parası veriyor.

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Anahtar Kelimeler:
faiz Merkez Bankası
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