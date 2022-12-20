Trafik sigortasında büyük tuzak! Polis çevirmesine girene kadar anlamadı bile…

Trafik sigortasında büyük tuzak ortaya çıktı. Ankara’da yaşayan bir vatandaş trafik sigortasını yaptırmak için önce sigorta acentesini arayarak 8 ila 10 bin arasında bir fiyat aldı. Aldığı fiyat yüksek gelince de arama motoruna ‘trafik sigortası’ yazarak yeni fiyat araştırması yapmaya başladı.

Karşısına bilindik bir sigorta şirketinin sahtesi çıktı. Karşısına çıkan sahte internet sitesi üzerinden yarı yarıya ucuz fiyat verdiler. Aldığı yüzde 50 indirim mağdur olan vatandaşa da cazip geldi. Hemen bilgilerini vererek parayı verilen hesaba gönderdi. Dolandırıcılar kendilerine ait kredi kartı ile gerçek bir sigorta şirketinden o araç için trafik sigortası yaptırdı.

Ancak diğer tarafta dolandırıcılar başka bir tezgah kurmuşlardı. Kredi kartım çalındı diyerek bankayı aradılar ve kredi kartını iptal ettiler. Kart iptal olunca da otomatikman trafik sigortası da iptal olmuş oldu.

POLİS ÇEVİRMESİNE GİRENE KADAR DOLANDIRILDIĞINI ANLAMADI

Avukat Taha Ekici müvekkilinin yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Sigorta yaptırma istiyorum yazınca ilk çıkan siteye tıklıyor. Reklamlı bir site. E-Devlet’inden kontrol ediyor ve sigortası yapılıyor. Karşı tarafta bununla ilgili belgeleri de gönderiyor. Ucuz sigortada her şey yolunda gibiydi ancak bir polis çevirmesine denk geliyor ve aracın sigortasının olmadığı fark ediliyor. Müvekkil bunu öğrenene kadar zaten sigorta işlemi de iptal olmuş oluyor.”

‘TRAFİK SİGORTASI ACENTEDEN ALINIR’

Sigorta acenteleri İşveren Sendikası Başkanı Yalçın Metin de konu ile ilgili yaptığı uyarısında “Vatandaşlarımıza demek istediğim şu; dokunabilecekleri hesap sorabilecekleri bir acente arkadaşımızla çalışırsa başları ağrımaz. Trafik sigortası acenteden alınır” uyarısında bulundu.

Sokakta vatandaşlarla konuşan Kanal D muhabirinin aldığını yanıtlar ise dikkat çekti. En son 4 bin liraya trafik sigortasını yaptırdığını belirten bir vatandaş “İnternete girip baktınız 2 bin liraya var yaptırır mısınız?” sorusuna hiç tereddüt etmeden “Yaptırırdım tabi niye yaptırmayayım” dedi. Aynı soruya yanıt veren bir diğer vatandaş ise yine aynı şekilde ‘yaptırabilirim’ yanıtını verdi.