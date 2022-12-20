FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Trafik sigortasında büyük tuzak! Polis çevirmesine girene kadar anlamadı bile…

Trafik sigortasında büyük tuzak! Polis çevirmesine girene kadar anlamadı bile…

20.12.2022 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İnternetten trafik sigortası yaptıranlar dikkat! Ankara’da yaşayan bir vatandaş internetten sigorta yaptırdı dolandırıcıların tuzağına düşüp hem parasından oldu hem de trafik sigortası olmadığı için ceza yedi. Arama motoruna sigorta yaptırmak istiyorum yazınca ilk çıkan siteye tıkladı başına gelenleri polis çevirmesine girene kadar anlamadı. İşte trafik sigortasındaki büyük dolandırıcılığın detayları…

Trafik sigortasında büyük tuzak! Polis çevirmesine girene kadar anlamadı bile…

Trafik sigortasında büyük tuzak ortaya çıktı. Ankara’da yaşayan bir vatandaş trafik sigortasını yaptırmak için önce sigorta acentesini arayarak 8 ila 10 bin arasında bir fiyat aldı. Aldığı fiyat yüksek gelince de arama motoruna ‘trafik sigortası’ yazarak yeni fiyat araştırması yapmaya başladı.

Karşısına bilindik bir sigorta şirketinin sahtesi çıktı. Karşısına çıkan sahte internet sitesi üzerinden yarı yarıya ucuz fiyat verdiler. Aldığı yüzde 50 indirim mağdur olan vatandaşa da cazip geldi. Hemen bilgilerini vererek parayı verilen hesaba gönderdi. Dolandırıcılar kendilerine ait kredi kartı ile gerçek bir sigorta şirketinden o araç için trafik sigortası yaptırdı.

Ancak diğer tarafta dolandırıcılar başka bir tezgah kurmuşlardı. Kredi kartım çalındı diyerek bankayı aradılar ve kredi kartını iptal ettiler. Kart iptal olunca da otomatikman trafik sigortası da iptal olmuş oldu.

4

POLİS ÇEVİRMESİNE GİRENE KADAR DOLANDIRILDIĞINI ANLAMADI

Avukat Taha Ekici müvekkilinin yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

“Sigorta yaptırma istiyorum yazınca ilk çıkan siteye tıklıyor. Reklamlı bir site. E-Devlet’inden kontrol ediyor ve sigortası yapılıyor. Karşı tarafta bununla ilgili belgeleri de gönderiyor. Ucuz sigortada her şey yolunda gibiydi ancak bir polis çevirmesine denk geliyor ve aracın sigortasının olmadığı fark ediliyor. Müvekkil bunu öğrenene kadar zaten sigorta işlemi de iptal olmuş oluyor.”

2

‘TRAFİK SİGORTASI ACENTEDEN ALINIR’

Sigorta acenteleri İşveren Sendikası Başkanı Yalçın Metin de konu ile ilgili yaptığı uyarısında “Vatandaşlarımıza demek istediğim şu; dokunabilecekleri hesap sorabilecekleri bir acente arkadaşımızla çalışırsa başları ağrımaz. Trafik sigortası acenteden alınır” uyarısında bulundu.

3

Sokakta vatandaşlarla konuşan Kanal D muhabirinin aldığını yanıtlar ise dikkat çekti. En son 4 bin liraya trafik sigortasını yaptırdığını belirten bir vatandaş “İnternete girip baktınız 2 bin liraya var yaptırır mısınız?” sorusuna hiç tereddüt etmeden “Yaptırırdım tabi niye yaptırmayayım” dedi. Aynı soruya yanıt veren bir diğer vatandaş ise yine aynı şekilde ‘yaptırabilirim’ yanıtını verdi.

İlginizi Çekebilir

Ekspertiz kontrolü, zorunlu trafik sigortası, kasko… SEDDK harekete geçti

Ekspertiz kontrolü, zorunlu trafik sigortası, kasko… SEDDK harekete geçti

 Trafik sigortasında riskli gruba ciddi yasal yaptırım! Para cezası yanında hiç kalacak…

Trafik sigortasında riskli gruba ciddi yasal yaptırım! Para cezası yanında hiç kalacak…

 %100'lük zam sonrası büyük tuzak!

%100'lük zam sonrası büyük tuzak!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eski çalışanlardan sarsıcı market iddialarıEski çalışanlardan sarsıcı market iddiaları
e-Devlet'ten yapılabiliyor! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor, kaçıran destek alamayacake-Devlet'ten yapılabiliyor! Başvurular 31 Aralık'ta sona eriyor, kaçıran destek alamayacak
98 bin kişinin işi tehlikede! Sadece 12 gün kaldı98 bin kişinin işi tehlikede! Sadece 12 gün kaldı
Anahtar Kelimeler:
internet trafik sigortası

En Çok Okunan Haberler

Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim

Recep İvedik'i izleyen onu arıyor! Hayatı kâbusa döndü: Tacize ulaştı, boşanma aşamasına geldim

İstanbul'da kar sürprizi! Gece saatlerinde başladı

İstanbul'da kar sürprizi! Gece saatlerinde başladı

Asgari ücret zammı için yüzde 54 iddiası! Saatler kala...

Asgari ücret zammı için yüzde 54 iddiası! Saatler kala...

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kritik açıklama...

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Kritik açıklama...

Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu: Yüzde 75 oranında destek!

Erdoğan "Müjde" diyerek duyurdu: Yüzde 75 oranında destek!

Bakan Nebati'den kredi açıklaması!

Bakan Nebati'den kredi açıklaması!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

24 saat açık çamaşırhane 'seks yuvası oldu! Defalarca...

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Bu kokularla çekiciliğin de ötesine geçeceksiniz! İşte yılın en iyi erkek parfümleri

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Cesareti şaşırttı! Köpek balığından onu 'tekmeleyerek' kurtuldu

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Bileğinizdeki teknoloji! 2022'nin en çok satan akıllı saatlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.