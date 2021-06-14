Türkiye'de bulunan dev hazinenin ardından 100 tonluk hedef!

Yüksek altın potansiyeline rağmen geçen yıl 25 milyar dolarlık ithalat yapıldığına dikkati çeken Yılmaz, "Altına ilgi fazla olunca ithalatı için ödenen para da dış ticaret açığını artırıyor.

Uluslararası standartlarda altın üretimi yapan işletmelere ve altın rafinerilerine sahibiz. Borsa İstanbul'da altının alım-satım ve ithalatını yöneten Kıymetli Madenler Piyasamız ve çok güçlü bir mücevher sektörümüz var." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, mücevherat tasarımını, işçiliği, pazarlamayı uluslararası standartlarda yapabilecek yüzlerce uzman yetiştiğine işaret ederek, Türkiye'nin altın sektöründe ham maddeden nihai ürüne kadar üretim basamaklarının hepsini başarıyla tamamlayan ender ülkelerden olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'DEKİ ALTIN MADENCİLİĞİ ULUSLARASI STANDARTLARDA

Geçen yıl gerçekleştirilen 42 ton altın üretimiyle ekonomiye 2,4 milyar dolar katkı sağlandığını vurgulayan Yılmaz, üretilen altının 11,5 tonunun devlete vergi ve izin bedelleri olarak ödendiğini kaydetti.

Yılmaz, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın Koza Altın İşletmeleri Ağrı Mollakara Tesisi Temel Atma Töreni'nde Ağrı'da piyasa değeri 1,2 milyar dolar olan 20 ton altın rezervi bulunduğu müjdesini verdiğini anımsatarak, "Türkiye'de üretilen madenlerin ekonomiye katkı sıralamasında altın ilk sırada yer alıyor.