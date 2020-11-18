Uzmandan çarpıcı altın/dolar yorumu...18 Kasım 2020 Çarşamba Kapalıçarşı canlı altın kuru! Gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

Altının ons fiyatının geçtiğimiz haftalarda oldukça hareketlenmişti. Geçen hafta rekor üstüne rekor tazeleyen ons fiyatı bu hafta tekrar hareketlendi. ABD ile Çin arasındaki gerilimler devam ederken, ABD işsizlik oranı açıklamaları ve ABD seçimleri ile birlikte altın fiyatları aşının da bulunmasıyla hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın fiyatlarında son durum nasıl merak edenler için 18 Kasım 2020 Çarşamba anlık altın kuru detaylar haberimizde.

DOLAR DÜŞERSE GRAM ALTIN DÜŞER Mİ?

Merkez Bankası'nın 19 Kasım'da yapacağı toplantıdan sonra altın ve dolar fiyatları nasıl ilerler, dolar düşerse gram altın fiyatı da düşer mi sorusu öne çıktı. Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan yaptığın açıklamada ons altının uzun vadedeki hareketlerine bakılacağını belirterek şöyle devam etti; "Kısa vadede dolar kuru hareketi Merkez Bankası kararıyla biraz daha aşağı giderse gram altında düşüş görmeye devam edebiliriz. Uzun vadede ise ons altın dinamiklerine bakılacaktır." dedi. ALTIN YORUMUNUN DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ