Uzmandan güncel altın grafiği... 24 Kasım 2020 Salı Kapalıçarşı canlı gram, çeyrek ve Cumhuriyet altını son durum!

Altının ons fiyatının geçtiğimiz haftalarda oldukça hareketlenmişti. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın faiz artırımı kararı altının fiyatlarının tekrar güncellenmesine neden oldu. ABD ile Çin arasındaki gerilimler devam ederken, ABD işsizlik oranı açıklamaları ve ABD seçimleri ile birlikte altın fiyatları aşının da bulunmasıyla hareketli günler geçirmeye devam ediyor. Altın fiyatları ne olacak araştıran yatırımcılar için analistlerden, "altın fiyatları tekrar rekor kırabilir" yorumu geldi. Altının ons fiyatının tekrar hareketlenmesi ile uzmanlardan altın tahminleri araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla altın fiyatlarının düşmesini bekliyor. Düğünlerde hediye takmak isteyen vatandaşların merak ettiği çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar ve altın fiyatları düşer mi sorusu oldu? Fiyatlardan dolayı artık çeyrek altın dahi alamayan vatandaşlar gram altına yöneldi. Altın fiyatlarında son durum nasıl merak edenler için 24 Kasım 2020 Salı anlık altın kuru detaylar haberimizde.
ABD Başkanlık seçim yarışı geçtiğimiz hafta altın fiyatları oldukça hareketlenmişti. Peki Kapalıçarşı canlı 24 Kasım altın piyasası nasıl? İşte 24 Kasım 2020 Salı Kapalıçarşı canlı altın piyasası son durumu...
Gram altının fiyatı güne hareketli başlamasının ardından fiyatı 463,39 lira civarında işlem görmeye başlandı. Gram altının önceki kapanış fiyatı 465,63 lira oldu. Gram altın yeni güne yüzde -0.48 hareketle başladı.
Altının ons fiyatındaki hareketliliğe karşın dolar kurundaki dalgalanma ile dengelenen gram altın satış fiyatı 463,39 liradan başladı. Gram altının alış fiyatı ise Kapalıçarşı'da 463,31 lira olarak belirlendi.
Altın fiyatları bu haftaya ons fiyatındaki ani hareketlilikle başladı. Bugün altının ons fiyatı, 2 bin dolar seviyesinin altında hareketlenerek güne 1.824,95 seviyesinde kaldı. Çeyrek altının önceki kapanış fiyatı 780,50 lira olmuştu. Çeyrek altın yeni güne yüzde -0.59 hareketli başladı.
Ons fiyatının 2 bin doların altında kalmasıyla bu sabah çeyrek altın satış fiyatı ise 775,90 lirayı gördü. 24 Kasım Salı çeyrek altının alış fiyatı ise 751,70 lira olarak güne başladı. Aşağıda yer alan linkten Kapalıçarşı anlık ve canlı altın fiyatlarına ulaşabilirsiniz.
Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında ikinci dalga endişelerinin altının ons fiyatını son 8 yılın en yüksek seviyelerinde tutmaya devam ettiğini söyledi.
Bu hafta başı itibari ile altının ons fiyatındaki hareketlilik Cumhuriyet altının da hareketlenmesine neden oldu. Cumhuriyet altını önceki kapanış fiyatı 3.117,40 lira olmuştu. Cumhuriyet altını güne yüzde -0.55 artışla başladı.
24 Kasım Salı bugün bir Cumhuriyet altını satış fiyatı 3.100,30 lira olurken bir Cumhuriyet altını alış fiyatı ise 3.008,00 oldu.
Fed Başkanı'nın konuşmasının ardından sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa oranla hareketlenmeye devam ediyor 1.824,95 lira seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.
Aşı haberlerinin altın fiyatlarının bir süre yatay seyretmesine neden olmuştu. Bir süre yön arayışı yapan altın fiyatları hangi yönde seyir izleyecek merak ediliyor. Yatırımcılar uzmanların altın fiyatları tahminlerini araştırırken, Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk, altın fiyatlarının 450 TL'lik ilk nefes yeri olduğunu aktardı. .
Baştürk altın fiyatı beklentisini; "11 Kasım'da trend kırdığında ve sert düştüğünde 450 TL ilk nefes yeri olur demiştik... 448'leri görüp 20 TL toparlandı... Nefeslenmiş oldu... 474 ve 490 dirençleridir..." diyerek açıkladı.
İşte Baştürk'ün altın fiyatları grafik yorumu...
Gram altın...— Rıdvan Baştürk (@ridvanbasturk) November 23, 2020
11 Kasım'da trend kırdığında ve sert düştüğünde 450 TL ilk nefes yeri olur demiştik...
448'leri görüp 20 TL toparlandı...
Nefeslenmiş oldu...
474 ve 490 dirençleridir... pic.twitter.com/XXBl65Xizu
Altın piyasasındaki diğer hareketlere Mynet Finans’taki Altın Fiyatları sayfasından erişebilirsiniz.
Yatırım amacıyla altın almayı tercih eden vatandaşlar altın düşer mi konusunda araştırmalar yaparak bilgi almaya çalışıyor. En değerli madenler arasında yer alan altını en özel günlerinde de hediye olarak kabul eden düğün sahipleri tam tersi araştırmalar yaparak, altın düşer mi sorusunun cevabını arıyor. Yatırımcısının da alıcısının da ayrı ayrı merak etti altın da son durum. Uzmanlar bu dönemde altına yatırım yapılmasını riskli bularak küresel bir salgın krizi olduğunu ve altında yatırım yapmanın çok riskli olduğunu savunuyor. Birçok uzman kısa vadede riskli görülen altın fiyatları uzun vadede kar sağlayacağını iddia ediyor.
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