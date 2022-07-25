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Vergi yükü nedir? Vergi yükü çeşitleri nelerdir?

23.07.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kişisel, gerçek ve toplam gibi türleri olan vergi yükü; ele alındığı mevcut bağlama göre açıklanabilmektedir. Bu kavram genel itibarıyla kamuya aktarılan pay ve toplamda ödenen vergilerin belli bir dönemde elde edilen gelire oranıdır. Vergi yükü ne demek, vergi yükü nasıl hesaplanır?

Vergi yükü nedir? Vergi yükü çeşitleri nelerdir?

İçindekiler

  • Vergi Yükü Nedir?
  • Vergi Yükü Çeşitleri Kaç Tanedir?
  • Vergi Yükü Neye Göre Hesaplanır?

Ele alındığı bağlama göre açıklanabilen vergi yükü kavramı, yine bu alanlara göre farklı çeşitlere sahiptir. Genel olarak vergi yükü; ödenen toplam vergilerin, mevcut dönemde elde edilen gelire bölünmesi ile hesaplanabilmektedir. Kişisel, objektif, subjektif, toplam gibi türleri olan vergi yükü; kamuya aktarılan pay olarak da açıklanabilmektedir.

Vergi Yükü Nedir?

Sıkça araştırılan hususlardan biri olan vergi yükü, ele alındığı bağlama göre farklı biçimde tanımlanabilmektedir. Çünkü vergi yükü, bağlama göre farklı türler ile ortaya çıkmaktadır. Ancak genel olarak vergi yükü; kurumlar, kişiler, genel ekonomi, bölgeler ve sektörler ile ilişkili bir kavramdır.

Toplam vergi yükü ise bir ülkedeki yıllık dönem içerisinde ödenen vergilerin; yine bu ülkenin gayri safi yurt içi hasılasına olan oranı olarak belirtilebilmektedir.

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Genel olarak da adlandırılan toplam vergi yükü, bir başka yönü ile de bireylerin toplam gelirlerinden kamuya aktardıkları pay olarak açıklanabilmektedir.

Vergi Yükü Çeşitleri Kaç Tanedir?

Farklı bağlamlara göre ele alınan vergi yükünün birden fazla çeşidi bulunmaktadır. Bu nedenle vergi yükünün tek bir tanımı da bulunmamaktadır. Dolayısıyla vergi yükü çeşitlerinin bilinmesi, bu unsurun hangi bağlamlarda yer aldığını anlaşılır kılmaktadır.

Vergi yükünün çeşitleri ise ele alındığı bağlama göre aşağıdaki gibidir:

  • Kişisel vergi yükü
  • Subjektif vergi yükü
  • Gerçek vergi yükü
  • Sektörel vergi yükü
  • Toplam (genel) vergi yükü
  • Bölgesel vergi yükü
  • Objektif vergi yükü
  • Net vergi yükü
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Vergi Yükü Neye Göre Hesaplanır?

Mükelleflerin belli bir dönem içerisinde devlete ödedikleri verginin, yine bu dönemde elde edilen toplam gelir değerine oranı; vergi yükü değerine ulaşılmasını sağlamaktadır. Dolayısıyla vergi yükü hesaplaması yapılırken; belli bir dönem içerisinde elde edilen gelir ve bu dönemde ödenen toplam vergi gibi değerler bilinmelidir. Bu bağlamda vergi yükü hesaplama formülü şu şekildedir;

  • Belli bir sürede ödenen toplam vergi/ Aynı dönemde elde edilen gelir = Vergi Yükü

Bir yıllık dönemde ülke kapsamında ödenen toplam vergiler ve bu ülkenin gayri safi yurt içi hasılası gibi değerler ile toplam vergi yükü formülü açıklanabilmektedir. Gayri safi yurt içi hasıla, kısaltması olan GSYH ile de bilinmektedir. Bu değerlerin yer aldığı toplam vergi yükü hesaplama formülü de aşağıdaki gibidir;

  • Vergi gelirleri toplamı/ GSYH = Toplam Vergi Yükü
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