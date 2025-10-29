FİNANS

Yeni düzenleme yolda, harekete geçildi! Gurbetçiye müjde Meclis'e gelecek, emeklilik, askerlik...

Yeni düzenleme yolda! Yurt dışı borçlanma yoluyla emekli olan vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin giderileceği öğrenildi. Yeni düzenleme ile beraber tam zamanlı çalışma hakkı ile emekli maaşlarında kesintinin önüne geçileceği aktarıldı. Diğer yandan çifte vatandaşlara zorunlu askerlik şartının da kaldırılacağı belirtildi. İşte detaylar...

Hande Dağ

Gündeme gelen yeni düzenleme ile birlikte, yurt dışı borçlanma ile emekli olan gurbetçi vatandaşların Türkiye'de hem çalışıp hem de emekli aylığını alabileceği kaydedildi. Düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclis gündemine getirilmesinin planlandığı aktarıldı. İşte gurbetçileri ilgilendiren düzenleme ile ilgili tüm ayrıntılar...

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; AK Parti'nin seçim vaatleri arasında olan ve bizzat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdelediği düzenlemenin yıl sonuna kadar Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.

Aktarılan bilgilere göre; Türkiye'de emekli olan bir vatandaş başka bir işte çalıştığında emekli maaşı kesilmiyor fakat yurt dışından borçlanarak emekli olan bir vatandaşın emekli aylığını tam alabilmesi için herhangi bir işte çalışmaması gerekiyor. Söz konusu düzenleme ile bu mağduriyetin giderilmesinin öngörüldüğü öğrenildi. Verilecek teklifin yasalaşması halinde bir milyonu aşkın gurbetçi vatandaşın bu kanundan faydalanması beklentiler arasında.

YAŞADIKLARI ÜLKEDE ASKERLİK YAPANLARA MUAFİYET

Ayrıca, AK Parti'nin seçim vaatleri arasında olan yurt dışındaki vatandaşın askerlik konusundaki taleplerinin de masada olduğu öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, yurt dışındaki yaşadıkları ülkelerde askerlik yapan ve çifte vatandaş olan kişilerin askerliklerinin Türkiye'de de tanınması için harekete geçildi. Yıl sonuna kadar bu alanda da kanun değişikliği yapılmasının öngörüldüğü aktarıldı.

Konu hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimleri öncesi "Önceki iktidar sahipleri yıllarca sizleri görmezden geldi, sadece döviz ihtiyacı olduğunda sizi hatırladı. Biz ise her sıkıntınızda yanınızda olduk, pek çok sorununuzu çözdük, haklarınızı teslim ettik. Yurt dışı borçlanması yoluyla emekli olanlara yurt dışında tam zamanlı çalışma hakkı tanıyacağız. Askerlik yapanların ikili anlaşmalar çerçevesinde vatani görevlerinin Türkiye'de de tanınmasını sağlayacağız. Sizleri Türkiye’nin dünyadaki temsilcisi olarak görüyoruz. Sahip çıkmaya devam edeceğiz" şeklinde açıklama yapmıştı.

