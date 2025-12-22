FİNANS

'Yeni sistem geliyor' Çalışan için 'Çift maaş olacak' dedi: 2026'da devrede

Emeklilikte çift maaş alma imkanı var mı? Emeklilik sisteminde yeni bir uygulama mı başlıyor? Bir süredir konuşulan Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili yeni bir çıkış geldi. Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, "Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2026'da devreye girecek" derken sistemin detaylarını da anlattı. "Çalışanlar artık iki emekli maaşı alabilecek" diyen Erdem, "Herkes için ikinci bir emeklilik imkanı geliyor" ifadelerini kullandı.

Hande Dağ

Bir süredir Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi çalışanların gündeminde. İkinci bir emeklilik imkanı olarak aktaran yeni sistemle ilgili ayrıntıları uzman isim aktardı. Peki, TES ile çalışanlar emekliliklerinde ikinci bir emekli maaşı mı alacaklar? Uygulamanın detayları neler? İşte merak edilenler...

"TAMAMLAYICI EMEKLİLİK SİSTEMİ 2026'DA DEVREYE GİRECEK"

A Haber canlı yayınında Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi ile ilgili detayları aktaran ekonomi gazetecisi Faruk Erdem şu ifadeleri kullandı:

"Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi 2026'da devreye girecek. Herkes için ikinci bir emeklilik imkanı geliyor. Şu anda zaten Otomatik Katılım Sistemi OKS ile uygulanıyor ama zorunlu değil. Yani 45 yaşın altındaki herkes bu OKS'ye giriyor, primleri yatırıyor, 3 ay sonra isterse çıkıyor. Bu sistemde çıkamayacak ve sistemde 10 yıl kalan 56 yaşını da doldurursa emekli olacak.

"EMEKLİLİĞİNİZDE ÇİFT MAAŞ OLACAK"

Yani şöyle şu anda bir insan işe girse ya da 2000 yılından sonra işe girmiş olanlar kadınsa 58, erkekse 60 yaşında ve 7.000 günle emekli oluyor. Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde 10 yıl yani 3600 gün ve 56 yaşla emekli olunacak. Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan emekli ayrıca olacaksınız. Dolayısıyla emekliliğinizde çift maaş olacak.

"BİR YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ DAHA GELİYOR HAYATIMIZA"

Bunun kıdem tazminatıyla bir ilgisi yok. Onu da söylemiş olalım. Bu tamamen emeklilik sistemi. Bir yeni emeklilik sistemi daha geliyor hayatımıza.

"ÇALIŞANLAR ARTIK İKİ EMEKLİ MAAŞI ALABİLECEK"

Çalışanlar artık iki emekli maaşı alabilecek. İsterlerse emekli maaşı alacaklar, isterlerse biriken paralarını toplu olarak alabilecekler. 2026'da orta vadeli programda öngörüldüğü gibi devreye girecek bu sistem.

Burada, şu anda maaşımızın %3'ünü ödüyoruz, Devlet katkısı var %30, bunun %50'ye çıkma durumu var. Yani senin her yatırdığın paranın %30'unu da Devlet koyuyor buraya. Ayrıca işveren de buraya katılacak. Böylece üçlü bir ödemeyle ciddi bir birikim olacak her çalışan için"

