'Zorlanabilir! Sürpriz değil' Asgari ücrette 'psikolojik sınır' olan rakamı verdi

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlar 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamının belirleneceği tarihe kilitlendi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2. toplantısının ardından şimdi 3. toplantı bekleniyor. 3. toplantının tarihi henüz açıklanmazken milyonlar heyecanlı bir bekleyiş içerisinde. Bir yandan da yıl sonuna adım adım yaklaşılırken asgari ücret zam oranının ne kadar olacağı merak ediliyor. Uzmanlardan asgari ücrete dair kritik tahminler ve yorumlar gelmeye devam ediyor.

"PSİKOLOJİK SINIR OLAN 30 BİN TL BİLE ZORLANABİLİR"

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Murat Bal şu ifadeleri kullandı:

"Yüzde 16-19 enflasyon hedefi olduğu için 2026 yılında, yüzde 20'lerle bu konuşulmaya başlandı. Ama yurt dışından da özellikle işte kredi derecelendirme kuruluşları olsun, Deutsche Bank gibi büyük firmalar olsun yüzde 25 gibi tahminler yapıyorlar. Bizim de tahminimiz yüzde 25 civarıydı. Ama ben her zaman bir es koyuyorum oraya. Eğer Sayın Cumhurbaşkanımız konuya dahil olursa, o zaman yani bütün parametre değişiyor. Orada kendisi de, özellikle bunu ben neden söylüyorum? İşveren Sendikasının Genel Kurulunda, TİSK'in Genel Kurulunda yaptığı konuşmayı atıfta bulunuyorum devamlı olarak. Orada ne dedi Sayın Cumhurbaşkanımız? Elinizi cebinize atın dedi. Kefenin cebi yok dedi. Pek çok şey söyledi. Burada ben bu şekilde bir olay olabilir, hatta psikolojik sınır olan 30 bin TL bile zorlanabilir diye düşünüyorum.

"YÜZDE 25 DE SÜRPRİZ DEĞİL, 30 BİN ÜSTÜ DE SÜRPRİZ DEĞİL"

Yani benim için yüzde 25 de sürpriz değil, 30 bin üstü de sürpriz değil. Dediğim gibi eğer Sayın Cumhurbaşkanımız bu olaya müdahil olursa bu şekilde olabilir.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN AÇIKLANIR? ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 3. TOPLANTISI NE ZAMAN OLACAK?

Toplantı da bugün yarın açıklanır. Ben bu hafta içinde kesin olacağını düşünüyorum. Zaman daraldı ama 3 veya 4'te genelde biz alıyoruz. Yani 3 de olsa sürpriz olmaz. 4 de olsa bir sürpriz olmaz. Ama ben bu hafta içinde bunun çıkacağını düşünüyorum. Zaten TÜRK-İŞ masada değil. Burada yoğun böyle bir tartışmalı müzakerelerin de geçeceği bir durum da yok. Sayın Bakan biz aynı zamanda TÜRK-İŞ'in de işçi tarafının da temsilcisi olarak masadayız diye bir beyanı var biliyorsunuz. Geçen hafta HAK-İŞ'le TÜRK-İŞ'le ben dedi HAK-İŞ masası kurdum, TÜRK-İŞ masası kurdum şeklinde kendilerini kendi evlerinde ziyaret etti. Ya ben bu hafta içinde asgari ücret rakamının belirleneceğini düşünüyorum. Bu hafta içinde biter herhalde"

ZAM ORANI İHTİMALLERİNE GÖRE ASGARİ ÜCRET SENARYOLARI