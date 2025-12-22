FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Asgari ücretliye 90 m2 ev için 29 yıl çalışma çıktı: İstanbul, Ankara'da değişiyor

Aralık ayının sonuna yaklaşılırken gündem asgari ücret olmaya devam ederken bir yandan da asgari ücrete ve asgari ücretlilere dair yeni analizler de yapılıyor. Son olarak mevcut kredi koşulları kapsamında bir asgari ücretlinin 90 metrekarelik konut sahibi olabilmesi için Türkiye ortalamalarına göre 346 ay yani 29 yıl çalışması gerektiği öğrenildi. Bu süre İstanbul'da 46.6 yıl, Ankara'da 26.2 yıl, İzmir'de 32 yıl olarak hesaplandı.

Asgari ücretliye 90 m2 ev için 29 yıl çalışma çıktı: İstanbul, Ankara'da değişiyor
Hande Dağ

Milyonlar gözünü Asgari Ücret Tespit Komisyonuna ve 2026 yılı için belirlenecek yeni asgari ücret rakamına çevirdi. Yıl sonuna kadar 2026 asgari ücret rakamının ilan edilmesi bekleniyor. Vatandaşın gündemi 'asgari ücret' olmaya devam ederken asgari ücretliye ve asgari ücretin alım gücüne dair yapılan analizler de dikkat çekiyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Memur ve emeklisi için İsa Karakaş 'kulislerde net mesaj' deyip zammı açıkladı Memur ve emeklisi için İsa Karakaş 'kulislerde net mesaj' deyip zammı açıkladı

Asgari ücretliye 90 m2 ev için 29 yıl çalışma çıktı: İstanbul, Ankara da değişiyor 1

90 METREKARELİK KONUT İÇİN 29 YIL ÇALIŞMA

Ekonomi'nin Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi verilerinden yaptığı analize göre; konut ihtiyacının arttığı dönemde asgari ücretlinin konuta erişim imkanı ortaya kondu. Hesaplamanın maaşın yüzde 50'sine kadar kredi kullanılabildiği ve faizin yüzde 0 olduğu varsayımıyla yapıldığı belirtildi. Türkiye ortalamalarına göre bir asgari ücretlinin 90 metrekarelik konutu alabilmesi için 29 yıl çalışması gerektiği, aynı konutu İstanbul'daki asgari ücretlinin ise 46 yılda alabildiği aktarıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin 3 büyük bankası birleşiyor! Türkiye'nin 3 büyük bankası birleşiyor!

Asgari ücretliye 90 m2 ev için 29 yıl çalışma çıktı: İstanbul, Ankara da değişiyor 2

2010 yılından bu yana asgari ücretin gelişimine bakıldığında 577 TL'den 22 bin 104 TL'ye çıkarak 38.3 kat arttığı, buna karşılık Türkiye'de ortalama konut metrekare birim fiyatının 1024 TL'den 42 bin 548 TL'ye çıkarak 41 kat artış gösterdiği vurgulandı. Aynı dönemde konut metrekare fiyatının İstanbul'da 43 kat artarak 68 bin 722 TL'ye, Ankara'da 40 kat artarak 38 bin 562 TL'ye, İzmir'de de 46 kat artarak 47 bin 50 TL'ye yükseldiği belirtildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ÖTV'siz "sıfır araç" dönemi başlıyor! İşte şartlar ÖTV'siz "sıfır araç" dönemi başlıyor! İşte şartlar

Asgari ücretliye 90 m2 ev için 29 yıl çalışma çıktı: İstanbul, Ankara da değişiyor 3

Bankacılık sisteminde mevcut durumda bir müşterinin aylık gelirinin en fazla yüzde 50'sine kadar kredi kullanabildiği vurgulanırken bu durumda 22 bin 104 TL alan asgari ücretlinin aylık ödeyebileceği taksit miktarının da 11 bin 52 TL düzeyinde olduğu hesaplandı. Söz konusu veriler esas alınarak yapılan hesaplamanın; 90 metrekarelik bir konutun alınabilmesi için Türkiye ortalamalarına göre bir asgari ücretlinin 346.5 ay yani 29 yıl çalışması gerektiğini gösterdiği aktarıldı. Bu sürenin İstanbul'da 46.6 yıla karşılık gelen 559 ay, Ankara’da 314 aya karşılık gelen 26 yıl, İzmir’de ise 383 aya karşılık gelen 32 yıl düzeyinde olduğu kaydedildi.

Asgari ücretliye 90 m2 ev için 29 yıl çalışma çıktı: İstanbul, Ankara da değişiyor 4

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 25 ARTIŞ İHTİMALİNDE 23 YILA İNİYOR

Diğer yandan olası asgari ücret zammı üzerinden de bir hesaplama yapıldı. 2026'da asgari ücretin yüzde 25 artarak 27 bin 500 TL'ye çıkması halinde de 90 metrekarelik bir konutun satın alınabilmesi için asgari ücretlinin Türkiye ortalamalarına göre 278 ay yani 23 yıl çalışması gerektiğini belirtildi. Bu doğrultuda; İstanbul’da 449 aya karşılık gelen 37.5 yıl, Ankara’da 252 aya karşılık gelen 21 yıl ve İzmir’de 308 aya karşılık gelen 25.7 yıl çalışmasına ihtiyaç olduğu aktarıldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yılda 100 bin tona kadar fındık işleyebiliyor! "Bu iş bana da sürpriz oldu"Yılda 100 bin tona kadar fındık işleyebiliyor! "Bu iş bana da sürpriz oldu"
Sıfır araç kampanyaları sürüyor! 7 milyon liraya kadar sıfır faizli krediSıfır araç kampanyaları sürüyor! 7 milyon liraya kadar sıfır faizli kredi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret ev almak konut
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

TBMM karıştı! AK Parti ve CHP'li vekiller arasında kavga

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Van'dan İstanbul'a götürülüyor! Köprüye yerine başka yoldan geçti, trafik kilitlendi

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Mauro Icardi Gheorghe Hagi'yi de geçti! Galatasaray tarihine geçti

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

Survivor 2026 ünlüler takımı yarışmacıları kimler? İşte tanıtım videosu

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

2026'ya ertelemeyin: "Ciddi bir artış farkı oluşacak"

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

'Böyle bir yeri hayal bile edemezdik' 4500 m2'lik alanda kurdu

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.