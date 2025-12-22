Asgari ücretliye 90 m2 ev için 29 yıl çalışma çıktı: İstanbul, Ankara'da değişiyor

Milyonlar gözünü Asgari Ücret Tespit Komisyonuna ve 2026 yılı için belirlenecek yeni asgari ücret rakamına çevirdi. Yıl sonuna kadar 2026 asgari ücret rakamının ilan edilmesi bekleniyor. Vatandaşın gündemi 'asgari ücret' olmaya devam ederken asgari ücretliye ve asgari ücretin alım gücüne dair yapılan analizler de dikkat çekiyor.

90 METREKARELİK KONUT İÇİN 29 YIL ÇALIŞMA

Ekonomi'nin Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi verilerinden yaptığı analize göre; konut ihtiyacının arttığı dönemde asgari ücretlinin konuta erişim imkanı ortaya kondu. Hesaplamanın maaşın yüzde 50'sine kadar kredi kullanılabildiği ve faizin yüzde 0 olduğu varsayımıyla yapıldığı belirtildi. Türkiye ortalamalarına göre bir asgari ücretlinin 90 metrekarelik konutu alabilmesi için 29 yıl çalışması gerektiği, aynı konutu İstanbul'daki asgari ücretlinin ise 46 yılda alabildiği aktarıldı.

2010 yılından bu yana asgari ücretin gelişimine bakıldığında 577 TL'den 22 bin 104 TL'ye çıkarak 38.3 kat arttığı, buna karşılık Türkiye'de ortalama konut metrekare birim fiyatının 1024 TL'den 42 bin 548 TL'ye çıkarak 41 kat artış gösterdiği vurgulandı. Aynı dönemde konut metrekare fiyatının İstanbul'da 43 kat artarak 68 bin 722 TL'ye, Ankara'da 40 kat artarak 38 bin 562 TL'ye, İzmir'de de 46 kat artarak 47 bin 50 TL'ye yükseldiği belirtildi.

Bankacılık sisteminde mevcut durumda bir müşterinin aylık gelirinin en fazla yüzde 50'sine kadar kredi kullanabildiği vurgulanırken bu durumda 22 bin 104 TL alan asgari ücretlinin aylık ödeyebileceği taksit miktarının da 11 bin 52 TL düzeyinde olduğu hesaplandı. Söz konusu veriler esas alınarak yapılan hesaplamanın; 90 metrekarelik bir konutun alınabilmesi için Türkiye ortalamalarına göre bir asgari ücretlinin 346.5 ay yani 29 yıl çalışması gerektiğini gösterdiği aktarıldı. Bu sürenin İstanbul'da 46.6 yıla karşılık gelen 559 ay, Ankara’da 314 aya karşılık gelen 26 yıl, İzmir’de ise 383 aya karşılık gelen 32 yıl düzeyinde olduğu kaydedildi.

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 25 ARTIŞ İHTİMALİNDE 23 YILA İNİYOR

Diğer yandan olası asgari ücret zammı üzerinden de bir hesaplama yapıldı. 2026'da asgari ücretin yüzde 25 artarak 27 bin 500 TL'ye çıkması halinde de 90 metrekarelik bir konutun satın alınabilmesi için asgari ücretlinin Türkiye ortalamalarına göre 278 ay yani 23 yıl çalışması gerektiğini belirtildi. Bu doğrultuda; İstanbul’da 449 aya karşılık gelen 37.5 yıl, Ankara’da 252 aya karşılık gelen 21 yıl ve İzmir’de 308 aya karşılık gelen 25.7 yıl çalışmasına ihtiyaç olduğu aktarıldı.