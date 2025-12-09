'Yılbaşından önce yapan çok büyük kazanç elde edecek' İsa Karakaş açıkladı

Ekim ayında Meclis'e sunulan ve 36 maddeden oluşan torba kanunu Meclis Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. İçerisinde özellikle milyonlarca çalışanı ve emekliyi ilgilendiren bazı düzenlemeler yer alıyor. Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş bu düzenlemelerle ilgili detayları aktardı.

"HEM ÇALIŞANLARI İLGİLENDİRİYOR, İŞVERENLERİ İLGİLENDİRİYOR, EMEKLİLERİ İLGİLENDİRİYOR"

A Haber yayınında konuşan Karakaş şu ifadeleri kullandı:

"Cuma günü Meclis'te Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaştı. Hem çalışanları ilgilendiriyor, işverenleri ilgilendiriyor, emeklileri ilgilendiriyor. Ancak birçok kişi şunu soruyor; en düşük emekli maaşının artışı ile ilgili bir düzenleme göremedik. Evet, görmemeleri son derece normal. En düşük emekli maaşının artırılmasıyla ilgili, devletin vereceği destekle ilgili yeni bir torba kanun gelmesi gündemde. O ne zaman gelir? Ocak ayında Aralık ayı enflasyonu ortaya çıktıktan sonra hükümet hesabını kitabını yapacak. Buna göre bir torba kanun çıkarabilir.

"HEM ASGARİ ÜCRET BAZLI ARTIŞTAN HEM YENİ ARTIŞTAN KAÇINMIŞ OLACAKLAR"

Biz şimdiki torba kanunda neler var onlardan bahsedelim. Şimdi emekli olmuştur ancak Sosyal Güvenlik Kurumuna borcu varsa işte geçmiş dönemden Bağkur borcudur ya da genel sağlık sigortası borcudur... Yeni düzenleme ile birlikte devlet diyor ki ben borcunu maaşının yüzde 25'i oranında maaşından keseceğim. Yine hizmet borçlanmaları... Hizmet borçlanmaları derken nedir? İşte askerlik borçlanmasıdır, avukatların borçlanmasıdır... Bugün itibarıyla yüzde 32 oranında prim alınıyor. Bu da yaklaşık 8.460 TL civarında. Devlet diyor ki ben artık yüzde 32 değil yzüde 45'e çıkaracağım. Çünkü sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilmesi için ilave prim yükü getiriyorum. Bu anlamda şunu söyleyelim; askerlik borçlanmasına ihtiyacı olan, borçlanmaya ihtiyacı olanların yılbaşından önce yapmaları halinde çok büyük kazançlar elde edeceklerini söyleyelim. Hem asgari ücret bazlı artıştan kaçınmış olacaklar hem de bu yeni artıştan kaçınmış olacaklar.

"ASLINDA BU MİLYONLARCA KİŞİDEN ÇOK AZ KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR"

Şimdi prime esas kazancın üst sınırı 7,5 katından 9 katına çıkarılacak. Bu kamuoyuna yanlış yansıdı. Aslında bu milyonlarca kişiden çok az kişiyi ilgilendiriyor. Kimi ilgilendiriyor? Yani bugün itibarıyla 7,5 katı dediğimiz zaman 195 bin TL ve üzeri maaşı olanları ilgilendiriyor. Yani 200 bin TL ve üzeri olanları. Dolayısıyla devlet ne yapıyor? Bunu artıracak. 9 katına çıkardığı zaman maaştan prim kesintisi olacak ve işverenin ödeyeceği prim biraz artış olacak. İhya primi de yüzde 45'e yükselecek. Ve çok önemli bir düzenlemeden de bahsedelim işverenlere yönelik; işsizlik sigortasında yüzde 15'lik bir aktarım yapılacak ve bu KOSGEB aracılığıyla küçük orta işletmelerin daha da desteklenmesine yol açacak.

BES ile ilgili çok önemli bir düzenlemeden bahsedelim. Eğer ki asgari ücretin 12 katından az bir ödeme yapmışsanız bunu yılbaşından önce tamamlamalarını söylüyorum. Özellikle altını çiziyoruz. Çünkü devletin vermiş olduğu yüzde 30'un tamamını almaları için böyle bir olanak var. Yine BES'e baktığımız zaman 2 trilyon TL'yi aşan bir kaynaktan bahsediyoruz. Yatırdığınız her 100 TL'ye devlet 30 TL ilave ediyor. Ve eğer ki siz bu BES'i doğru bir şekilde değerlendirirseniz örneğin altın fonuna değerlendirmiş olanlar çok büyük birikimler elde etti. Dolayısıyla şu andaki yüzde 30'luk rakamın Cumhurbaşkanımızın kararıyla yüzde 50'ye kadar yükseltilmesi söz konusu olabilecek. Dolayısıyla bununla ilgili düzenlemeyi yılbaşından sonra görmüş olacağız"