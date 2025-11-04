FİNANS

Yurt dışından telefon getirecekleri ilgilendiriyor! 2026 IMEI kayıt ücreti zamlanıyor

TÜİK tarafından açıklanan ekim ayı enflasyon veileriyle beraber 2026 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. ÜFE 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 artarken bu oranın birçok vergi ve harç kalemini etkilemesi bekleniyor. Vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konulardan bir tanesi de yurt dışı telefon IMEI kayıt ücreti oldu. Peki, IMEI kayıt ücreti 2026'da ne kadar zamlanacak? IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? İşte detaylar...

Hande Dağ

TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan rakamlarla beraber 2026 yılı için geçerli olacak yeniden değerleme oranı da belli oldu. TÜİK verilerine göre; üretici fiyat endeksi (ÜFE) ekim ayında 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 oranında arttı.

Yeniden değerleme oranı, vergi, harç ve çeşitli kamu ödemelerinin yeni yılda ne kadar artacağına dair belirleyici oluyor. Yeniden Değerleme Oranı'nı artırma veya düşürme yetkisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bulunuyor.

Bu doğrultuda yurt dışından getirilen cep telefonları için ödenen IMEI kayıt ücretinin de 2026 yılı itibarıyla artması bekleniyor.

Yurt dışından telefon getirmeyi düşünen vatandaşlar ise "IMEI kayıt ücreti 2026 ne kadar olacak?", "2026 IMEI kayıt ücreti ne kadar olur?" sorularının yanıtını araştırmaya başladı.

Belli olan yeniden değerleme oranına göre; mevcutta 45.614 TL olan IMEI kayıt ücreti, 2026 yılında yüzde 25,49 artışa göre bu oranda olması halinde 57.241 TL'ye çıkması bekleniyor.

IMEI KAYDI YAPILMAZSA NE OLUR?

Yurt dışından getirilen cep telefonlarının Türkiye'de kullanılabilmesi için e-Devlet üzerinden IMEI kaydı yaptırılması gerekli. Kayıt işlemi yapılmazsa ve güncel ücret ödenmezse, telefon 120 gün içinde iletişime kapatılıyor ve yasal işlem başlatılıyor.

BAKAN ŞİMŞEK'TEN "YENİDEN DEĞERLEME ORANINDAN DAHA DÜŞÜK ORANDA YAPILMASI HUSUSU GÜNDEMİMİZDE" MESAJI

Diğer yandan enflasyon rakamlarının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten de konuyla ilgili bir açıklama geldi. Ekim ayı enflasyon verilerini değerlendiren Bakan Şimşek, vergi ve harçlardaki güncellemeye dair de açıklama yaptı. Bakan Şimşek açıklamasında "Bütçe imkanları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde" ifadelerini kullandı.

