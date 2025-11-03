Hepsi artıyor! Pasaport, MTV, vergi, harç ve cezalar... Yeniden Değerleme Oranı belli oldu

Tüm gözler bugün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine çevrilmişti. TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklarken vergi, harç ve ceza zamları için önemli olan bir rakam da belli oldu.

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber ÜFE verisinin 12 aylık ortalaması Yeniden Değerleme Oranı'nı da veriyor. Yeniden Değerleme Oranı da yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak artışı gösteriyor.

PASAPORT, IMEI KAYIT ÜCRETİ, CEZALAR...

Söz konusu oran, pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları ve MTV gibi kalemlerdeki artış oranları konusunda belirleyici oluyor. Değişiklikler ise 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giriyor.

Yeniden Değerleme Oranı'nı artırma veya düşürme yetkisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bulunuyor.

2026 yılı için vergi ve cezalarda uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Yeniden Değerleme Oranı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi, emlak vergisi, trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçları da yurtiçi fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması kadar artırılıyor.

Ekimde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 oranında artış kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2026 harç ve cezalarda yüzde 25,49 olarak artış olacak. MTV, pasaport, ehliyet harçları, vergiler, trafik cezaları 2026 Ocak'ta yüzde 35,49 oranında artacak.