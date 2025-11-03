FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Hepsi artıyor! Pasaport, MTV, vergi, harç ve cezalar... Yeniden Değerleme Oranı belli oldu

TÜİK tarafından açıklanan ekim enflasyonu ile beraber Yeniden Değerleme Oranı da netleşti. Yeniden Değerleme Oranı ile beraber yeni yılda pasaport, ehliyet, kimlik, IMEI, trafik cezaları ve MTV gibi pek çok kalemde artış bekleniyor.

Hepsi artıyor! Pasaport, MTV, vergi, harç ve cezalar... Yeniden Değerleme Oranı belli oldu
Hande Dağ

Tüm gözler bugün TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerine çevrilmişti. TÜİK, ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklarken vergi, harç ve ceza zamları için önemli olan bir rakam da belli oldu.

Hepsi artıyor! Pasaport, MTV, vergi, harç ve cezalar... Yeniden Değerleme Oranı belli oldu 1

Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber ÜFE verisinin 12 aylık ortalaması Yeniden Değerleme Oranı'nı da veriyor. Yeniden Değerleme Oranı da yeni yılda vergi, harç ve cezalara uygulanacak artışı gösteriyor.

Hepsi artıyor! Pasaport, MTV, vergi, harç ve cezalar... Yeniden Değerleme Oranı belli oldu 2

PASAPORT, IMEI KAYIT ÜCRETİ, CEZALAR...

Söz konusu oran, pasaport, kimlik, ehliyet, yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları ve MTV gibi kalemlerdeki artış oranları konusunda belirleyici oluyor. Değişiklikler ise 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giriyor.

Hepsi artıyor! Pasaport, MTV, vergi, harç ve cezalar... Yeniden Değerleme Oranı belli oldu 3

Yeniden Değerleme Oranı'nı artırma veya düşürme yetkisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'da bulunuyor.

Hepsi artıyor! Pasaport, MTV, vergi, harç ve cezalar... Yeniden Değerleme Oranı belli oldu 4

2026 yılı için vergi ve cezalarda uygulanacak olan yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 oldu. Yeniden Değerleme Oranı ile Motorlu Taşıtlar Vergisi, emlak vergisi, trafik cezaları, pasaport ve ehliyet harçları da yurtiçi fiyat endeksinin 12 aylık ortalaması kadar artırılıyor.

Ekimde Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 oranında artış kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, artırma veya azaltma yetkisini kullanmazsa 2026 harç ve cezalarda yüzde 25,49 olarak artış olacak. MTV, pasaport, ehliyet harçları, vergiler, trafik cezaları 2026 Ocak'ta yüzde 35,49 oranında artacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Benzin ne kadar oldu? Zam geliyor mu? İşte güncel fiyatlar...Benzin ne kadar oldu? Zam geliyor mu? İşte güncel fiyatlar...
Memur ve emekliler için yeni zam tablosu ortaya çıktı!Memur ve emekliler için yeni zam tablosu ortaya çıktı!

Anahtar Kelimeler:
pasaport Zam vergi Yeniden Değerleme Oranı harç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

"Şubat ayında çıkacağım” demiş! Koğuşunda notlar bulundu: "İpi sıkıca boynuna geçir"

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Faruk Fatih Özer'in ölümünden sonra gündem oldu! Soylu'dan sert tepki

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a olay yaratan gönderme!

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Uzaklaştırma kararı sonrası İbrahim Tatlıses’in oğlu Ahmet Tatlıses'ten açıklama: "Benim tek amacım kardeşlerimi, ailemi korumaktı"

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Etiketi gören kilolarca alıp kasaya koştu!

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

Olan Türk vatandaşlarına oldu! İptaller art arda geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.