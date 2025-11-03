Bakan Şimşek 'Gündemimizde' diyerek duyurdu! Vergi ve harçlar için işaret etti 'Daha düşük oranda...'

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2025 yılı Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık %32,87, aylık ise %2,55 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Ekim ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla 2026 yılı yeniden değerleme oranı da belli oldu. Buna göre, 2026 için uygulanacak yeniden değerleme oranı yüzde 25,49 olarak gerçekleşti. Yeni yılda vergi, harç, MTV, araç muayene ücreti, emlak vergisi gibi çeşitli vergiler, trafik cezaları bahsedilen yeniden değerleme oranında artacak. Yeniden değerleme oranı olarak, Ekim ayına ait üretici fiyat endeksinin (ÜFE) 12 aylık ortalaması kabul ediliyor. Ancak 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncelleme ve yeniden değerleme oranı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi.

Bakan Şimşek, ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirdi. Şimşek, NSosyal hesabından, ekim ayı enflasyon verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Yıllık enflasyonun ekimde sınırlı da olsa gerilediğine işaret eden Şimşek, 2022 ve 2023 sonunda sırasıyla yüzde 64 ve yüzde 65 gerçekleşen enflasyonun, 2024'te yüzde 44'e ve ekimde yüzde 32,9'a indiğini belirtti.

"2026 YILI İÇİN VERGİ VE HARÇLARDAKİ GÜNCELLEMENİN, ENFLASYON HEDEFLERİNİ DİKKATE ALARAK YENİDEN DEĞERLEME ORANINDAN DAHA DÜŞÜK ORANDA YAPILMASI HUSUSU GÜNDEMİMİZDE"

Şimşek, dezenflasyon sürecinde geçici dalgalanmalar yaşanabildiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Son dönemde bir yavaşlama gözlense de genel tablo değişmedi. Destekleyici küresel ve yurt içi koşullar sayesinde dezenflasyonun devam etmesini öngörüyoruz. Bütçe imkanları doğrultusunda, 2026 yılı için vergi ve harçlardaki güncellemenin, enflasyon hedeflerini dikkate alarak yeniden değerleme oranından daha düşük oranda yapılması hususu gündemimizde. Kalıcı fiyat istikrarı hedefimiz doğrultusunda politikalarımızı kararlılıkla uyguluyor, enflasyon üzerindeki arz yönlü baskıları azaltacak yapısal adımları atıyoruz."

YENİDEN DEĞERLEME ORANI YÜZDE 25,49

Enflasyon verilerine göre, Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 artış gösterdi. (AA/İHA)