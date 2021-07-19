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Evini yenilemek isteyenlere devletten on binlerce liralık karşılıksız destek! İşte başvuru şartları

19.07.2021 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pandemi sebebiyle şartların zorlaşması ve artan işsizlik dolayısıyla birçok aile maddi olarak zorluk çekmeye başladı. Öyle ki en temel ihtiyaçlar bile karşılaması güç hale geldi. Bir yanda da pandemi koşullarından rant sağlamaya çalışan mülk sahipleri ve sektörler olunca, çok insan barınma ihtiyacını zor şartlar atında giderebildi.

Evini yenilemek isteyenlere devletten on binlerce liralık karşılıksız destek! İşte başvuru şartları

Devlet bu konuda da vatandaşların mağduriyetini giderecek çözümler üretmeye başladı. Bu çözümlerden biri de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen barınma yardımı oldu. Aslında önceden de verilen bu yardım, pandemi döneminde şartları zorlaşan vatandaşların talebiyle daha popüler hale geldi. Konunun detaylarını sizler için derledik, haydi göz atalım.

BARINMA YARDIMI NEDİR?

Oturulamayacak kadar bakımsız ve eski evlerde oturan yardıma muhtaç ailelere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Sosyal Yardımlaşma Fonu kaynakları ile ödenen paraya barınma yardımı denir. Bu yardım, muhtaçlık kriterleri göz önünde bulundurularak, daha çok kırsal kesimlerde kendilerine ait evlerde yaşayan ihtiyaç sahibi ailelerin, evlerini ve yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla verilir.

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Barınma yardımı 4 farklı kategoride değerlendirilir. Betonarme ev yapan bir hanenin alabileceği azami yardım 40 bin TL iken, prefabrik ev yapan haneye an fazla 30 bin TL ödenir. Evini onarmak isteyen ihtiyaç sahibi ailelere ise hane başına azami 20 bin TL verilir. Afet olayları sonrasında eşyalarını yenilemek durumunda kalan ihtiyaç sahipleri ise 5 bin TL destek alabilirler.

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Bu yardımların tümü için muhtaçlık kriterleri esas alınır. Gelir düzeyinin yanı sıra ev veya eşyalardaki tahribat da incelenecek unsurlar arasında yer alır. Peki bu yardımlardan faydalanmak isteyenlerin ne yapması, nereye başvurması gerekir?

BARINMA YARDIMINA NASIL BAŞVURULUR? ŞARTLAR NELERDİR?

Barınma desteğine başvurmanın temel şartı, hane içerisinde kişi başına düşen gelirin net asgari ücretin 1/3 'inden az olmasıdır.

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Bunun yanı sıra yaşlılık, tek ebeveyne sahip olma, engellilik, dul olma, onarılacak evin ya da içerisine ev yapılacak olan arsanın tam hisseli tapusuna sahip olma gibi şartlar da aranır.

Belirtilen şartları taşıyan kişiler, barınma yardımından faydalanabilmek için bakanlık bünyesindeki şubelere veya il ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı şubelerine başvurabilirler.

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Anahtar Kelimeler:
pandemi
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