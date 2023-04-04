Giresun'da selin açtığı yaralar sarılıyor! 369 konut, 122 dükkân ve 24 köy evi vatandaşlara teslim edildi; yenileri geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı; deprem, sel, yangın gibi doğal afetlerden etkilenen vatandaşların yaralarını sarmaya devam ediyor. 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketinin ardından kentte 369 adet konut, 122 adet dükkân ve 24 adet köy evi teslim edilirken, yeni konut ve iş yerleri 1 yıl içerisinde inşa edilerek teslim edilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Bakanlığımız koordinesinde yapılan afet çalışmalarıyla 2020 ve 2022 yılları arasında ülke çapında yaşanılan afetlerin etkilerini gidermek amacıyla Antalya, Muğla, İzmir, Kastamonu, Sinop, Rize, Artvin, Giresun, Elazığ ve Malatya'da ihtiyaç duyulan konut, ticarî yapı ve diğer yapılar hızla inşa edilerek vatandaşlara teslimleri gerçekleştirildi ve afetin etkileri ortadan kaldırıldı. Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin üzerinden geçen yaklaşık 3 yıllık süreçte, Elazığ ve Malatya'da toplam 33.821 adet konutun inşası tamamlandı. İzmir’deki 5.061 konut ve ticari bağımsız birimin inşaatından 4.604 adet konutun yapımı tamamlandı. 23 Kasım 2022 tarihinde meydana gelen Düzce Depremi sonrası 213 adet birimin üretilmesine yönelik çalışmalar devam ediyor. Kastamonu ve Sinop’ta 1265, Rize'de ise 400 konutun inşaat çalışmaları etaplar dâhilinde tamamlanıyor. Bu çerçevede Kastamonu Bozkurt ilçesinde üretilen konutlar hak sahiplerine teslim sürecine başlanıldı. 2021 yılı yaz aylarında Antalya ve Muğla yangınları sonrasında toplam 1450 konut ve 730 ahır inşa edildi.”

"YAPIMI DEVAM EDEN TÜM AFET KONUTLARI 2023'TE TESLİM EDİLECEK"

Afet bölgelerinde yapılan diğer konutlarla birlikte 45 bin konutun, iş yerinin, köy evinin ve ahırların tüm sosyal donatılarıyla birlikte vatandaşlara teslim edildiği belirtilen Bakanlık açıklamasında, “Yapımı devam eden tüm afet konutları 2023'te teslim edilecek. Bakanlık olarak; Giresun’da sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden altyapı ve üstyapı yatırımlarına kadar toplam 1.5 milyar liralık 24 proje devam ediyor. Giresun’da TOKİ eliyle; 3.764 konut, sosyal donatılarıyla beraber tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunuldu. Yine TOKİ ile 690 konut ve 19 dükkânın yapımına da sosyal donatılarla beraber devam ediliyor.” bilgileri verdi.

"SEL FELAKETİNİN YARALARI SARILIYOR"

Giresun'da 22 Ağustos 2020'de yaşanan sel felaketinin ardından hiçbir vatandaşın yalnız bırakılmadığı ifade edilen Bakanlık açıklaması şöyle devam etti:

“Selde büyük zarar gören Dereli ilçesinde, sel felaketinin yaraları hızla yapılan çalışmalar sayesinde sarıldı. Bu kapsamda Dereli ve Doğankent ilçe merkezleri başta olmak üzere sel afeti sonrası tespit işlemleri gerçekleştirilen 433 adet konut ve 202 adet ticari ünite olmak üzere toplam 635 adet bağımsız birimin tahliye, yıkım, kira ve taşınma işlemleri, kamulaştırma, yapım faaliyetleri gerçekleştirildi. Dereli ve Kuşluhan Mahalleri riskli alanında 71 konut ve 82 ticari ünite, Dereli ilçesi Sütlüce Mahallesi rezerv yapı alanında 142 konut ve Doğankent ilçesi Merkez Mahallesi rezerv yapı alanında 156 konut ve 40 ticari bağımsız birim, Giresun Merkez, Dereli, Doğankent, Tirebolu ilçeleri ve köylerinde 24 köy evi olmak üzere toplam 369 konut 122 adet ticari ünite ve 24 köy evinin inşaatı tamamlandı. Hak sahiplerine teslim işlemleri gerçekleştirildi.

Tirebolu ilçesi Sekü Köyü ve Espiye ilçesi, Adabük Mahallesi’nde belirlenen rezerv yapı alanlarında kamulaştırma işlemleri Bakanlığımızca tamamlanmış olup, projelendirme ve yapım işlemleri Afet İşleri Genel Müdürlüğü ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca devam etmektedir.

Giresun İli Çaldağ Mahallesinde de kentsel dönüşüm kapsamında 24 adet konut ve 19 adet işyerinin yapımı tamamlanmış olup hak sahiplerine teslim aşamasındadır. Espiye ilçesinde rezerv yapı alanında 71 adet konut inşaatının yapımına devam edilmektedir.”

"GİRESUN'UN ÇEHRESİ YENİLENİYOR"

2 yıl önce Giresun'da yaşanan sel felaketinden en çok zarar gören Dereli ve Doğankent’te toplam 369 konutun inşa edildiği ifade edilen Bakanlık açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle tüm konutlar hak sahibi Giresunlu, vatandaşlara teslim edildi. Dereli, Doğankent ve Tirebolu’da da inşa edilen 250 ahırlı köy evinin yapımına da devam ediliyor. Bakanlık olarak, ‘Dereli’yi yeniden ayağa kaldıracağız’ sözüyle bugün Yeni Dereli Projesi kapsamında adliye, hükümet konağı, emniyet müdürlüğü inşaatlarının yapımına tüm hızıyla devam ediliyor.

Dereli ilçesi Jandarma Komutanlığı ve 12 konutluk lojman inşaatı tamamlanmış olup 2023 yılında tüm konut ve sosyal donatıları tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Giresun'da cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan ‘İlk Evim, İlk İş Yerim’ projesi kapsamında 1.550 konut ve 2 bin konut amaçlı altyapılı arsa vatandaşlara sunulacak.”

Giresun'da Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 1.550 konut ve 2 bin konut amaçlı alt yapılı arsa vatandaşlara sunulacak.



