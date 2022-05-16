FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emlak
  4. Konut fiyatları düşecek mi? Sektör temsilcilerinden önemli açıklama: 'Fiyatları düşürmekten ziyade fazla artışı...'

Konut fiyatları düşecek mi? Sektör temsilcilerinden önemli açıklama: 'Fiyatları düşürmekten ziyade fazla artışı...'

16.05.2022 17:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut sektörünün temsilcileri, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile bir araya geldikleri toplantıyı değerlendirdi. Toplantıda konut fiyatlarının artış sebebinden, konut sektöründeki fiyatları yukarıya çeken fırsatçılarla ilgili bir dizi konular konuşuldu. Toplantı sonrası açıklama yapan Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas konut fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Konut fiyatları düşecek mi? Sektör temsilcilerinden önemli açıklama: 'Fiyatları düşürmekten ziyade fazla artışı...'

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Enflasyonla Mücadelede Birlikten Berekete" programı kapsamında Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde konut sektörünün temsilcileri ile bir araya geldi.

Basına kapalı gerçekleşen ve yaklaşık 60 iş insanının katıldığı toplantı, 2 saate yakın sürdü.

Toplantı çıkışında açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, Bakan Nebati ve ekibi ile sektörün son durumunu istişare ettiklerini belirterek, "Konu çok boyutlu olduğu için arsa sahipliğinden yapı malzemesine, finansmandan ve vergisel boyuta kadar tüm alanlarla ilgili düzenlemeler gündeme geldi." dedi.

Düşük faizli konut kredisi ödemeleri hesaplandı! İşte herkesin merak ettiği o tablo...Düşük faizli konut kredisi ödemeleri hesaplandı! İşte herkesin merak ettiği o tablo...

Şu anda inşaat malzemelerindeki artışa ve arsa maliyetinin yüksekliğine ilişkin çözümlerin konuşulduğunu dile getiren Kalyoncu, "İlan sitelerinde aracıların fiyatı kısa sürede arttığı tespit edilmiş. Bunlarla ilgili bakanlığın gerçekten çok ciddi bir tavır aldığını gördük. Bu da sevindirici. Çünkü üreten firmalar burada eleştirilere maruz kalıyor. Fakat onların kontrolü dışındaki bu listeleme alanlarındaki fiyat değişikliklerinden tabii ki onları sorumlu tutmak doğru olmaz." diye konuştu.

Bakan Nebati'den kritik toplantı sonrası ilk açıklama: 'Kesinlikle müsamaha etmeyeceğiz'Bakan Nebati'den kritik toplantı sonrası ilk açıklama: 'Kesinlikle müsamaha etmeyeceğiz'

"ERİŞİLEBİLİR ARSA KONUSUNDA DEVLETİN REGÜLE ETME REFLEKSİNİN OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Mehmet Kalyoncu, sektörde yerlilik oranının artırılması ve teknolojinin daha çok kullanılması, kentsel tasarım noktasında ortak akılla hareket etme gibi konuların da ele alındığı kaydederek, görüşmenin etkilerini ilerleyen günlerde görülebileceğini söyledi.

Konut fiyatlarındaki artışın durdurulmasına ilişkin somut bir önerinin gündeme gelip gelmediğine ilişkin bir soru üzerine Kalyoncu, burada hassas olunması gerektiğini dile getirdi.

Kalyoncu, arsa maliyetlerinin nasıl düşürüleceğine veya kontrol edilebileceğine dair soruya karşılık, şu açıklamalarda bulundu:

"En büyük girdi arsadır. Erişilebilir konut için erişilebilir arsa olması gerekiyor. Bu konuda devletin regüle etme refleksinin olduğunu gördük. Zaten son açıklanan pakette de biliyorsunuz firmaların fiyatlarını belli bir müddet sabit tutması regülasyonu konuşuldu. Bunun benzeri bir mekanizma olursa, erişilebilir arsa üretilerek erişilebilir konut üretiminin de önünün açılacağını düşünüyoruz."

kredi1

"KONUT FİYATLARINDAKİ ARTIŞLARIN SEBEPLERİNİ ANLATTIK"

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas ise temel konunun enflasyonla mücadele olduğunu belirterek, "Burada en temel vurgu beklenti enflasyonunun maliyet enflasyonundan daha yüksek bir seviyeye geldiği konusuydu. Yüzde 69,9'luk nisan enflasyonunun içerisinde yarısından çoğunun beklenti enflasyonu oluştuğunu ifade etti." şeklinde konuştu.

Toplumsal anlamda beklentilerin ve buna bağlı olarak fiyatlama davranışlarının bozulduğunun konuşulduğunu ifade eden Elmas, kendilerinin de konut fiyat artışlarının sebeplerine dair açıklamalarda bulunduklarını anlattı.

Düşük faizli konut kredisi için detaylar belli oldu! Altın ve dolarını satanlar…Düşük faizli konut kredisi için detaylar belli oldu! Altın ve dolarını satanlar…

Elmas, şu anda konut fiyatlarının maliyetlerin gerisinden geldiğini kaydederek, "Hedefimiz hep birlikte beklenti bozukluğu sebebiyle aşırı artan enflasyonun önüne geçmek. Konut fiyatları da kiralar da bunun içerisinde. Malzeme tarafında da daha kontrollü bir fiyatlama davranışını ortaya koymak anlamında genişçe bir değerlendirme yapıldı." açıklamasında bulundu.

"KONUT FİYATLARINI ARTIRAN 64 BİN KİŞİ TESPİT EDİLDİ"

Altan Elmas, son açıklanan destek paketlerinin ardından konut fiyatını artıran 64 bin kişinin tespit edildiğinin belirtildiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"5 internet sitesinde bunun tespit ettiklerini ve bu rakamların ikinci elde yüzde 10 ile yüzde 30 arasında fiyat artışlarına sebebiyet verildiğini ifade ettiler. Biz de bu artışların üreticilerden kaynaklanmadığını söyledik. Özellikle ikinci ele dönük bir faiz indirim mekanizması kurulduğu zaman bunun ister istemez bazı fırsat kollayan insanları harekete geçirdiğini ve genel anlamda böyle bir fiyatlama davranışı olduğunu ama genele yansımayacağını ifade ettik."

konut

KONUT FİYATLARI DÜŞECEK Mİ?

Elmas, konut fiyatlarının düşüp düşmeyeceğine dair bir soru üzerine, "Fiyatlar düşmez arkadaşlar. Bizim derdimiz fiyatları düşürmekten ziyade daha fazla artışı engellemek, bir stabilite sağlamak. Devlet de özellikle konut sahibi olmayanların konuta erişimine sağlama anlamında bir kredi mekanizması ortaya koydu. Biz de bunu önemsiyoruz. Dolayısıyla biz de üzerimize düşen desteği her anlamda vermeye hazırız." açıklamasında bulundu.

Yüksek fiyattan satıp tapuda düşük gösteren kimseleri tespit etmek adına Maliye'nin elinde imkanların bulunduğunu vurgulayan Elmas, Hazine ve Maliye Bakanlığının enflasyonla ciddi bir şekilde mücadele edeceğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrasında duyurdu: 3 yeni 'konut finansmanı' paketi müjdesi! 0,99 faizle...Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine sonrasında duyurdu: 3 yeni 'konut finansmanı' paketi müjdesi! 0,99 faizle...

"GİRDİ MALİYETLERİNDEKİ VE KONUT FİYATLARINDAKİ ARTIŞIN DURACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

DAP Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz da sektördeki tüm sıkıntıların geniş bir çerçevede ele alındığını belirterek, bundan sonrası için görüşmelerin çok faydalı olacağını söyledi.

Daha çok arazi geliştirilmesi halinde fiyatların geriye gelebileceğine değinen Yılmaz, artışlarla ilgili özellikle emtia fiyatlarındaki yükselişe dikkati çekti.

Yılmaz, kredi oranlarındaki düşüş ile konut fiyatlarındaki artışın paralel değerlendirilmesinin doğru olmayacağını kaydederek, "Fiyat artışlarındaki ana etken arsa ve emtia fiyatlarındaki artıştır. Ancak ben emtia fiyatlarının daha fazla artmayacağını düşünüyor ve konut fiyatlarının buralarda kalacağını değerlendiriyorum." dedi.

'FİKİRLERİMİZİ KENDİLERİNE AKTARDIK'

İhlas Yapı AŞ Genel Müdür Yardımcısı Recai Akdoğan ise Bakan Nebati'nin sektörel sorunlarla yakından ilgilendiğini belirterek, temel problemlere yönelik çözüm önerilerinin konuşulduğunu söyledi.

Bakan Nebati'nin kendilerinden bir talebi olup olmadığına dair soruya karşılık Akdoğan, "Çok verimli bir toplantıydı. Bakanımızın herhangi bir talebi yoktu bizden. Sadece ne tür önerilerimiz olabileceği konusunda fikirlerimizi sordu. Biz de fikirlerimizi kendilerine aktardık." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fırsatçılar şimdi yandı! Maliye ve emlakçılar...Fırsatçılar şimdi yandı! Maliye ve emlakçılar...
Bitcoin fiyatı için düşüş devam edecek mi? Bitcoin fiyatı için düşüş devam edecek mi?
İşte Türkiye'nin en yoksul şehri! Listede çok sürpriz iller varİşte Türkiye'nin en yoksul şehri! Listede çok sürpriz iller var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

Nisa bebeğin ismi değiştirildi! 'Babasının kim olduğunu bilmediğim çocuğa bakmam'

İslam Memiş altın ve dolar için yarını işaret etti

İslam Memiş altın ve dolar için yarını işaret etti

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Bozuk paraları kiloyla hurdacıya sattı!

Memur zam için temmuz ayını bekliyor! Maaş ve ikramiye...

Memur zam için temmuz ayını bekliyor! Maaş ve ikramiye...

Tiryakiler bu habere çok üzülecek! Yüzde 43...

Tiryakiler bu habere çok üzülecek! Yüzde 43...

2022 kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?

2022 kurbanlık fiyatları ne kadar olacak?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

O soru öfkelendirdi! “Nasıl sevişiyorsunuz?”

O soru öfkelendirdi! “Nasıl sevişiyorsunuz?”

Cesur poz! 'Sen çok güzeldin bu hal ne?'

Cesur poz! 'Sen çok güzeldin bu hal ne?'

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Acun Ilıcalı'nın çok konuşulan hem spor hem şık saatine alternatif öneriler

Uçakta şoke eden olay! Bir anda tangasını çıkartıp...

Uçakta şoke eden olay! Bir anda tangasını çıkartıp...

Yürüyüş kombininin fiyatı şoke etti!

Yürüyüş kombininin fiyatı şoke etti!

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Ünlülerin yıllardır kullanmayı bırakamadığı parfümler ve alternatif önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.