Kos Manzaralı Yatırım: Mavi Arya’da 2027’ye Kadar Vade!

Kos Adası başta olmak üzere komşu Yunan adalarını kucaklayan proje, doğanın ve denizin ruhunu modern Ege mimarisiyle birleştiriyor.

Doğal taşlarla tasarlanan villalar ve rezidanslar, sadeliği, şıklığı ve doğallığı yaşamın merkezine koyuyor.

Villalar, 5+1 ve 324 m²’den başlayarak 9+1 ve 873 m²’ye kadar farklı büyüklüklerde sunuluyor.

Havuz, bahçe veya teras seçenekli rezidanslar ise 2+1 ve 137 m²’den başlayıp 4+1 ve 264 m²’ye kadar değişen alternatifler sağlıyor.

Dört mevsim yaşama uygun inşa edilen Mavi Arya, geniş sosyal alanları, özel havuzları, yürüyüş yolları ve doğal peyzaj düzenlemeleriyle doğayla iç içe huzurlu bir yaşam sunuyor.

Proje, 220 metre uzunluğunda özel plajı ve iki iskelesiyle Ege’nin eşsiz denizine doğrudan erişim imkânı sağlıyor.

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