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Kos Manzaralı Yatırım: Mavi Arya’da 2027’ye Kadar Vade!

Bodrum Turgutreis’te, üç tarafı denizle çevrili 160.000 m²’lik alanda inşa edilen Mavi Arya, güverte konumunda kesintisiz Ege Denizi manzarası sunuyor.

Kos Manzaralı Yatırım: Mavi Arya’da 2027’ye Kadar Vade!
Ufuk Dağ

Kos Adası başta olmak üzere komşu Yunan adalarını kucaklayan proje, doğanın ve denizin ruhunu modern Ege mimarisiyle birleştiriyor.

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Doğal taşlarla tasarlanan villalar ve rezidanslar, sadeliği, şıklığı ve doğallığı yaşamın merkezine koyuyor.

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Villalar, 5+1 ve 324 m²’den başlayarak 9+1 ve 873 m²’ye kadar farklı büyüklüklerde sunuluyor.

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Havuz, bahçe veya teras seçenekli rezidanslar ise 2+1 ve 137 m²’den başlayıp 4+1 ve 264 m²’ye kadar değişen alternatifler sağlıyor.

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Dört mevsim yaşama uygun inşa edilen Mavi Arya, geniş sosyal alanları, özel havuzları, yürüyüş yolları ve doğal peyzaj düzenlemeleriyle doğayla iç içe huzurlu bir yaşam sunuyor.

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Proje, 220 metre uzunluğunda özel plajı ve iki iskelesiyle Ege’nin eşsiz denizine doğrudan erişim imkânı sağlıyor.

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Hissenet

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Bodrum
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