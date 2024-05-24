FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Emtia
  4. Altında iki bankaya kota tahsis edilmişti! İşte piyasaya etkisi! "Bu sıkışık dönemde..."

Altında iki bankaya kota tahsis edilmişti! İşte piyasaya etkisi! "Bu sıkışık dönemde..."

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
24.05.2024 15:32
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın iki bankaya işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis etmesi sonrası, perakende kuyumcuların altına ulaşımı kolaylaştı. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, "Bu sıkışık dönemde devletin bu işe el atması, bankalar üzerinden altın satması çok faydalı oldu." dedi.

Altında iki bankaya kota tahsis edilmişti! İşte piyasaya etkisi! "Bu sıkışık dönemde..."

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankasına nisan itibarıyla kotanın bir bölümü tahsis etmesinin yansımaları ortaya çıkıyor. Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, iki bankaya işlenmemiş altın ithalatı kotası tahsis edilmesi sonrası, perakende kuyumcuların altına ulaşımının kolaylaştığını belirterek, bu durumun da piyasaya "olumlu" yansıdığını söyledi.

3

GEÇEN YIL KOTA KARARI GELMİŞTİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, altın ithalatındaki artışın cari dengeye olumsuz etkisinin azaltılması amacıyla işlenmemiş altın ithalatına, 7 Ağustos 2023 tarihinden itibaren kota uygulanmasına karar vermişti. Aylık kota miktarı da 12 ton olarak belirlenmişti.

İKİ BANKAYA KOTANIN BİR BÖLÜMÜ TAHSİS EDİLDİ

İlerleyen süreçte uygulamanın etkinliğinin artırılması amacıyla kota içerisinde ağırlıklarda değişiklikler yapılırken, son olarak üretici ve ihracatçıların ham madde ihtiyacının karşılanabilmesi için Ticaret Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş kota kuyum işletmelerine satılmak üzere Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankasına nisan itibarıyla kotanın bir bölümü tahsis edildi.

Kota tahsisatları arasında yapılan aktarımlar sonrası, altın ithalatında miktar ve değer bazında düşüş gerçekleşirken, cari ödemeler dengesine pozitif yönde etki sağlandı.

TÜİK verilerine göre kota uygulamasına başlanan 2023 yılı ağustos ayından yılı sonuna kadar işlenmemiş altın ithalatı, bir önceki yılın aynı dönemine göre 3,2 milyar dolar düşerken, miktar bazında yüzde 32,7 azalış gösterdi ve 169,6 ton oldu.

CARİ AÇIK GERİLEDİ

Altın ithalatındaki düşüşün de etkisiyle mart itibarıyla 12 aylık birikimli cari açık 31,2 milyar dolara geriledi. Bu çerçevede, kota uygulamasının cari işlemler dengesini olumlu etkilemeye devam etmesi bekleniyor.

"DEVLET BU ŞEKİLDE İHTİYACI KARŞILADIĞI MÜDDETÇE KAÇAK ALTIN ALANINDA YER AÇILMAYACAKTIR"

Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Timuçin Sönmez, kota uygulamasını ve sektör beklentilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Ziraat Bankası ve Vakıf Katılım Bankasına "kota tahsisi"nin, sektöre pozitif yansıdığının altını çizen Sönmez, "İki bankanın altın ithal ederek, perakendeci kuyumculara satışı, piyasaya olumlu yansıdı. Talebin azalması da süreçte etkili oldu. Hazine yetkilileri ve bankaların üst düzey yetkilileri bu konuda iyi niyetle çalışmalarını sürdürüyorlar. Bizimle de sürekli iletişim halindeler." diye konuştu.

Bakanlığın son çalışmasının kaçakçılık sorununa da çözüm ürettiğini söyleyen Sönmez, şunları kaydetti:

"Bu sıkışık dönemde devletin bu işe el atması, bankalar üzerinden altın satması çok faydalı oldu. Çünkü bu boşluğu eğer devlet ve bankalar ya da bizim yetkili altın müesseselerimiz kapatamasaydı, art niyetli insanlar, kaçak yolla bu talebi karşılamaya çalışacaktı. Devlet bu şekilde ihtiyacı karşıladığı müddetçe kaçak altın alanında yer açılmayacaktır."

KUYUMCULARIN BANKALARDAN TALEPLERİ

Sönmez, bankaların alım satım işlem maliyetlerini düşürmesini ve kuyumculara 1 kilogramın altında da altın satışı yapmasını talep ettiklerini söyledi.

Altına olan talebin son günlerde azaldığını anlatan Sönmez, bunda faizlerdeki artışın ve altın fiyatındaki hareketliliğin etkili olduğunu ifade etti.

Sönmez, altında "yatırım amaçlı" ve "takı" olarak alım yapıldığını, ikisi arasında fark olduğunu vurgulayarak, "Düğün mevsimi talebi tetikleyecektir. Dünyadaki jeopolitik belirsizlikler devam ettiği müddetçe altına hem dünyada hem Türkiye’de talep artacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Merkez Bankası Başkanı Karahan: "Dezenflasyonun eşiğindeyiz"Merkez Bankası Başkanı Karahan: "Dezenflasyonun eşiğindeyiz"
Türkiye'nin emekli haritası: En fazla o illerde yaşıyorlar! Dikkat çeken detay! Türkiye'nin emekli haritası: En fazla o illerde yaşıyorlar! Dikkat çeken detay!
Bakan Şimşek'ten kur çıkışı! 'Açık veya örtülü hedefimiz bulunmamakta'Bakan Şimşek'ten kur çıkışı! 'Açık veya örtülü hedefimiz bulunmamakta'
Anahtar Kelimeler:
Altın altın fiyatları banka kota
En Çok Okunan Haberler
Ankara'da can pazarı! İki küçük kardeş selde böyle sürüklendi: Araç altında sıkıştılar

Ankara'da can pazarı! İki küçük kardeş selde böyle sürüklendi: Araç altında sıkıştılar

Sinan Ateş cinayetinde çarpıcı detay! O isim de dosyadaymış

Sinan Ateş cinayetinde çarpıcı detay! O isim de dosyadaymış

Kulisler hareketlendi: Emeklilere haziran sürprizi! 1 defaya mahsus olacak!

Kulisler hareketlendi: Emeklilere haziran sürprizi! 1 defaya mahsus olacak!

Merkez Bankası Başkanı Karahan: "Dezenflasyonun eşiğindeyiz"

Merkez Bankası Başkanı Karahan: "Dezenflasyonun eşiğindeyiz"

Akaryakıta indirim geliyor! Benzinde tabela değişiyor

Akaryakıta indirim geliyor! Benzinde tabela değişiyor

Altın fiyatları resmen çakıldı!

Altın fiyatları resmen çakıldı!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

iPhone, AirPods, MacBook... Şimdi almanın tam zamanı!

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley indirimleri devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.