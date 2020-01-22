Armut yüzde 65 büyümeyle Avrupa’da liderliğe ilerliyor

Online hizmet sektörünün lideri Armut. com, 2019 yılında %65 büyüyerek, bir önceki senenin de üzerinde bir gelir büyümesini gerçekleştirdi. 2020’de 3 yeni ülkeye daha teknoloji ihracatı gerçekleştirecek Armut’un yurt dışındaki markası HomeRun’ın ilk hedefi Polonya.

HomeRun’la 2020’de 3 yeni ülke

HomeRun talepleri %253 büyürken, hizmet sayısı 13 kat artarak 669 farklı serviste hizmet verilmeye devam etti. Hizmet veren sayısı da 2019 yılında %389 arttı. Hızlı büyüme trendini sürdürerek Avrupa liderliğine yerleşmek isteyen Armut, bu hedef doğrultusunda 2020 yılında Polonya başta olmak üzere 3 yeni ülkede daha hizmet vermeye başlayacak.

2.4 Milyon hizmet talebine, yüz binlerce hizmet veren

4 binin üzerindeki hizmet sayısına bakıldığında 2019 yılında Armut. com üzerindeki en büyük kategoriler %29'la tadilat, %22'yle nakliyat, %17'yle temizlik ve %8'le özel ders olarak belirlendi. 1 Ocak – 31 Aralık 2019 tarihleri arasındaki verilere göre Armut, 2.4 milyon talep aldı ve 472.646 hizmet vereni bu taleplere yönlendirdi.