Başkent Doğalgaz halka arzı onaylandı! | Başkent Doğalgaz halka arz ne zaman?

Enerji şirketlerinin halka arzının Borsa İstanbul’a bu sene damga vurmasının ardından, Başkentgaz bir ilki gerçekleştirerek borsada işlem gören ilk doğalgaz şirketi oluyor. Şirket bu halka arzıyla beraber, kapılarını hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılara açıyor.

BAŞKENGAZ’IN HALKA ARZI NE ZAMAN?

Ortak satış yöntemiyle halka arz edilecek olan Başkentgaz, 175 milyon TL'lik sermayesini 9.72 TL fiyatla halka açacak ve şirketin böylece yüzde 25'i halka açık hale gelecek.

Halka arza konu olacak hisselerin satışını gerçekleştirecek olan ortak ise Torunlar Enerji. Böylece 1.7 milyar TL'lik bir halka arz geliri elde edilmesi hedefleniyor. Halka arz fiyatı üzerinden arz tamamlandığında ise Başkentgaz, 6.8 milyar TL piyasa değerine sahip bir şirket olarak borsanın dev şirketleri arasında yerini alacak.

Başkent Doğalgaz talep toplama tarihleri kurum tarafından yapılan açıklama sonrasında belli olacak.

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BAŞKENT DOĞALGAZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI?

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan izahnamede Başkent Doğalgaz’ın bireysel yatırımcılara eşit dağıtım, kurumsal yatırımcılara ise oransal dağıtım yöntemiyle arz edileceği belirtildi.



