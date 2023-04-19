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Emtia yatırımı nasıl yapılır? Emtia yatırımı yapılan piyasalar nelerdir?

16.04.2023 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcıların alım satım faaliyetlerini yürütebildiği çok çeşitli emtialar mevcuttur. Bu da emtialar kapsamındaki farklı malların hangi piyasalardan alınabildiğinin araştırılmasına yol açar. Temelde emtialar, borsalar ve bankalar aracılığıyla da alım satımı yapılabilen mallar arasındadır. Ayrıca bazı özel piyasalar da neredeyse her bir emtia türüne yatırım yapılmasını mümkün hale getirir.

Emtia yatırımı nasıl yapılır? Emtia yatırımı yapılan piyasalar nelerdir?

Pek çok ham madde, değerli maden, enerji kaynağı ve tarım ürünü emtialar kapsamındadır. Dolayısıyla farklı emtia türlerine hangi aracı kurumlar üzerinden yatırım yapılabildiği merak edilir. Bu bağlamda genel olarak tarımsal emtialar ile diğer emtiaların alım satım işlemlerinin yapılabildiği piyasalara değinilmelidir. Ayrıca Türkiye’de mevcut olan emtia borsaları ve bankalar da bu alım satım faaliyetlerinin yürütülmesi bakımından önemlidir.

Emtia nedir? Emtia nedir?

Emtia yatırımı yapılan piyasalar nelerdir?

Farklı türleri bulunan emtialara nasıl yatırım yapılabildiği pek çok kişi tarafından araştırılan konular arasındadır. Emtiaların yatırım yapılabilen türleri, temelde tarımsal emtia ve diğer emtialar olarak adlandırılır. Bu emtialara yatırım yapmak isteyen kişiler ise farklı piyasaları kullanabilir. Dolayısıyla ilk olarak emtia alış satış işlemlerinin yürütülebildiği farklı aracı kurumlara değinilmelidir. Emtia yatırımcılığının yapılabildiği platformlar ile aracı kurumlar:

  • Bankalar
  • Forex şirketleri
  • VIOP hesapları
  • Borsalar

Emtia yatırım yolları, ülkelere göre değişiklik gösterebilir. Örneğin Türkiye’de emtia yatırımı yapılabilen 133 adet borsa mevcuttur. Bu borsalar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı iken farklı emtiaların alım satım işlemlerinin yürütülmesini mümkün kılar. Ayrıca Forex piyasaları da emtia kapsamında yer alan malların bulunduğu yatırım platformlarından biridir.

Yatırımcılar, VIOP yani Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsası aracılığıyla da emtialara yatırım yapabilir. Dolayısıyla bir yatırımcıya önerilebilen temel husus, ilk olarak alım satımını gerçekleştireceği emtia türüne karar vermesidir. Ardından emtia yatırımı yapacak olan kişi, seçtiği mal veya malların mevcut olduğu aracı kurumlar sayesinde alım satım işlemlerini yürütmeye başlayabilir.

Emtia senetleri nelerdir? Emtia senetleri nelerdir?

Forex emtia yatırımı nasıl gerçekleştirilir?

Kişiler Forex piyasasında emtia yatırımı yapmak için farklı aracı platformlarda da hesap oluşturabilir. Daha sonra Forex piyasasında yer alan altın, buğday, gümüş, mısır, soya fasulyesi ve doğal gaz gibi farklı emtia türlerinin alım satımı kolaylıkla gerçekleştirilebilir.

VIOP emtia yatırımı nasıl yapılır?

VIOP emtia alım satımının yapılması için uygun olan bir aracı kurumdur. VIOP hesabı olan kişiler, farklı emtia türlerine yatırım yapabilir. Ancak VIOP kapsamında emtia alım satımı yapacak olan kişilerin, genelde gelecek fiyatlar üzerinden ilerleyeceklerini bilmeleri gerekir. Bu sayede VIOP üzerinden doğru adımlarla emtia kapsamındaki ürünlere yatırım yapılması mümkün olur.

Tarımsal emtia yatırımı nasıl yapılır?

Emtialar temelde tarımsal ve diğer emtialar gibi kategoriler kapsamında ele alınır. Bu emtia türlerine yatırım yapılması için farklı aracı kurumlar kullanılabilir. Hangi tarımsal emtialara yatırım yapacağını kararlaştıran bir kişi, bu malların alım satımının gerçekleştirilebildiği bankaları araştırabilir. Türkiye’de mevcut olan 133 adet emtia borsasının birçoğunda da tarımsal emtia alım satımının yapılabildiği görülür. Forex ve VIOP da pek çok tarımsal emtianın yer aldığı piyasalar arasındadır. Bu aracı platformlar üzerinden de tarımsal emtia yatırımı yapılabilir.

Emtia fiyatları nasıl belirlenir? Emtia fiyatları nasıl belirlenir?

Altın yatırımı nasıl yapılır?

Emtiaların bir kısmı maden kategorisi altında sınıflandırılır. Maden emtiaları arasında değerli bir meta olan altın da yer alır. Emtia yatırımı yapılabilen bankalar, Forex veya VIOP piyasaları ve borsalar üzerinden altın alım satım işlemleri ilerletilebilir. Türkiye’de kapsamlı olarak emtia alım satım faaliyetlerinin yürütülmesini mümkün kılan borsalar ise İzmir, Adana ve İstanbul Ticaret Borsası olarak sıralanabilir.

Gümüş yatırımı nasıl yapılır?

Altın gibi gümüş de değerli madenler arasında yer alırken, maden emtiası kapsamında üzerine yatırım yapılabilen mallardan biridir. Emtia olarak gümüş yatırımı yapılırken VIOP veya Forex piyasalarının kullanılması mümkündür. Yine Türkiye’de gümüş emtianın mevcut olduğu farklı borsalar vardır. Ancak borsalar veya bankalar üzerinden gümüş emtia alım satımı yapmayı planlayan yatırımcılar, ilk olarak hangi aracı kurumlarda bu emtianın yer aldığını incelemelidir.

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Petrol yatırımı nasıl yapılır?

Petrole bir emtia olarak nasıl yatırım yapılabildiği sıklıkla araştırılır. Petrol emtia yatırımı yapılırken en çok kullanılan aracı kurumların VIOP hesapları, Forex şirketleri ve borsalar olduğu bilinir. Bu bağlamda Brent petrol ya da WTI petrol yatırımı için farklı aracı kurumların herhangi birinde hesap oluşturulmasının yeterli olduğu söylenebilir.

Bakır yatırımı nasıl yapılır?

Sanayi emtialarından biri olan bakır, çeşitli aracı kurumlar sayesinde alım satım işlemleri yürütülebilen bir metaldir. Emtia piyasasında yaygın olarak yatırım yapılan araçlardan biri olan bakır, farklı borsalarda mevcuttur. Yani bakır emtia alım satımının yapılabildiği borsalar üzerinden işlem yapılması son derece kolay olarak nitelendirilir. Ayrıca Forex ve VIOP da bakır metaline bir emtia olarak yatırım yapılabilen aracı platformlar arasındadır.

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