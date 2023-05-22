Kredi faiz hesaplama formülü nedir, Excel'de kredi faiz hesaplama formülü nasıl uygulanır? Basit anlatım ile kredi faiz hesaplama nasıl yapılır?

Kredi çekecek olan kişiler için aylık ödeme miktarı, faiz tutarı ve toplam geri ödenecek olan tutar gibi değerler oldukça önemlidir. Dolayısıyla ihtiyaç, taşıt ya da konut kredisi başvurusu yapmak isteyenler için kredi faiz hesaplama formülünün açıklanmasında fayda vardır. Temelde vade sayısı, faiz oranı ve kredi miktarı bilindiği takdirde söz edilen bu formül uygulanabilir. Ayrıca belirtilen temel değerlerin bilinmesi sayesinde Excel üzerinden belli başlı formüller uygulanarak detaylı kredi faiz hesaplama tablosu oluşturulabilir.

Kredi faiz hesaplama formülü nedir?

Kredi çekmek isteyenler bu işlemi ev, araba ya da herhangi bir eşya almak için gerçekleştirebilir. Bununla birlikte herhangi bir ihtiyacın giderilmesi amacıyla kredi başvurusu yapılması mümkündür. Yine kredi çekmek isteyen kişilerin yaygın olarak faiz oranı girerek kredi hesaplama formülünü araştırdığı görülür. Çünkü bankaların kredi faiz oranları değişiklik gösterse de bu formülün kullanılmasıyla birlikte geri ödeme miktarına yönelik fikir edinilmesi söz konusudur. Dolayısıyla faiz oranına göre kredi hesaplama formülünün hangi değerler ile işlemlerden oluştuğu açıklanmalıdır. Pratik bir şekilde uygulanabilen aylık kredi faiz hesaplama formülü:

Kredi miktarı x [faiz x (1 + faiz) taksit sayısı / (1 + faiz) taksit sayısı - 1]

Aylık kredi faiz hesaplama formülü nedir?

Aylık kredi geri ödeme miktarının belirlenmesi için kullanılan formülün konut kredisi faiz hesaplama kapsamında da geçerli olduğu söylenmelidir. Yine ihtiyaç kredisi faiz hesaplama formülü de belirtilen aylık geri ödeme miktarını belirleme işlemiyle aynıdır. Bu bağlamda kredi faiz hesaplama formülünün hatırlatılması ve bir örnekle açıklanması faydalı olacaktır. Taksitli kredi faiz hesaplama formülünün konut kredisi kapsamındaki uygulama örneği:

Bir kişinin 0,88 faiz oranıyla 240.000 TL değerinde konut kredisi çekeceği düşünülür.

Kişinin geri ödeme yapacağı toplam ay sayısı 120 olarak ele alınır.

Söz edilen durumda belirtilen değerler kredi faiz hesaplama formülüne yerleştirilir.

Değerlerin formüle yerleştirilmesi sonucunda bankaya aylık olarak ödenecek olan tutar 3.246,51 olarak bulunur.

Formülün uygulanması sonucunda saptanan aylık taksit tutarıyla birlikte bankaya geri ödenecek olan toplam tutarın 389.581,2 olduğu görülür.

Bu işleme göre bankanın 0,88 faiz oranıyla 120 ayda ödenecek olan 240.000 TL değerindeki bir konut kredisine toplamda yaklaşık 149.580 TL’lik faiz uyguladığı söylenebilir.

Excel'de kredi faiz hesaplama formülü nasıl uygulanır?

Faiz türleri temelde bileşik ve basit olmak üzere ikiye ayrılır. Dolayısıyla ihtiyaç, taşıt, konut kredisi söz konusu olduğunda genelde bileşik faiz hesaplamasından söz edilir. Bu bağlamda uygulanan kredi faiz hesaplama formülü; kredi tutarı, faiz oranı ve taksit sayısı gibi parametreleri içerir. Excel üzerinden kredi faiz hesaplaması yapılması için de bu temel unsurlara hakim olunması ve aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekir:

Excel tablosuna kredi miktarı, yıllık faiz oranı ve vade değerleri girilerek aylık ödeme kısmında devresel ödeme seçeneği kullanılabilir.

Devresel ödeme formülünün tamamlanması için sırasıyla Excel tablosuna yazılan değerler işaretlenir.

Formülün uygulanmasıyla birlikte hem aylık ödeme miktarı hem de faiz oranı gibi değerler saptanmış olur.

Excel'de detaylı kredi geri ödeme tablosu nasıl oluşturulur?

Excel'de aylar, ödemeler, anapara ödemesi, faiz, dönem başı ve dönem sonu bakiye sütunları oluşturulabilir. İlgili işlemin tamamlanması amacıyla aylar ve ödemeler satırları doldurulmalıdır. Daha sonra anapara ödemesi sütununda aynı ismi taşıyan formül seçilmelidir. Seçilen formülde sırasıyla tabloda bulunan değerler işaretlenmelidir.

Yine faiz sütununda faiz tutarı formülü uygulanarak ilgili değerlerin girilmesiyle her bir satırda geçerli orana ulaşılabilir. Dönem başı bakiyeye tablodaki değer girildikten sonra dönem sonu bakiye sütununda da kolay bir formül uygulanabilir. Burada dönem sonu bakiye sütununun altında ilk olarak dönem başı bakiye değeri seçilmeli ve çıkarma işlemi kullanılarak anapara ödemesine tıklanmalıdır. Ardından formülün köşesine tıklanarak satırların sonuna kadar geçerli kılınmasıyla birlikte Excel tablosundaki her bir değer doldurulabilir.