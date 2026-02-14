FİNANS

Kazanmayı bekleyenler dikkat: Uzman isim ‘2027’ye hazırlık’ detaylarını açıkladı!

Yatırım sepetlerinde geniş yer kaplamaya başlayan gümüş için 2026 tahminleri gelmeye devam ediyor. 2025’te rekor kazanç ile altını sollayan gümüş, 2026’da geri çekilmeleri ile endişe uyandırmaya başladı. Doç. Dr. Yüksel Okşak, gümüş için önemli değerlendirmelerde bulundu.

Rümeysa Ezgi Sivritepe

2025’te büyük kazançları ile yatırımcısının kârını artıran gümüşün bu yıl da kazanç sağlayıp sağlamayacağı merak ediliyor. Yılın ilk başında altın ile beraber yükselişte olan gümüş son zamanlarda geri çekilmeleri ile yatırımcısında endişe uyandırmaya başladı.

DEV BANKADAN GÜMÜŞ TAHMİNİ

Altında yüzde 10’luk gerileme görülürken gümüş tarafında yüzde 27’lik bir düşüş kaydedilmişti. ABD’li yatırım bankası JP Morgan, gümüş için ise 2026 tahminini geçtiğimiz günlerde paylaştı. Buna göre, gümüş fiyatlarının 2026 yılında ortalama ons başına 81 dolar seviyesinde gerçekleşmesini beklediğini açıkladı. Bu tahmine göre gümüş, bu yıl yatırımcısına kazanç sağlamayacak.

“BÜYÜK OYUNCULAR VAR”

Gümüş için kötü senaryo dev bankadan gelince, gümüş yatırımcısı uzmanların değerlendirmelerini yakın takibe aldı. HaberTürk’e konuşan Doç. Dr. Yüksel Okşak, gümüşün hareketleri biraz daha sert olduğunu ifade etti. Okşak, sözlerini şu şekilde devam ettirdi:

“Gümüş tarafında biraz daha büyük oyuncular var. Biraz daha opsiyon piyasasında fazlaca işlem görüyor kaldıraçlı. Dolayısıyla oradaki seyir zaman zaman altında geri çekilmeler olduğu zaman bunun gümüşte daha sertini görüyoruz. Fiyat yükselişlerinde de keza izleyenler ya da takip edenler 2025 yılından bilirler. Altındaki yükselişlerin çok çok üzerinde yükseliş trendleri de gördük. Gümüş tarafındaysa özellikle 2025 yılının hani ortalama fiyatının 2 katı gibi bir fiyata doğru evrilebileceğine dair işaretler sundu”

“ZOR BİR YIL”

Gündeme getirdikleri bazı raporların 3-4 defa kendini güncellediğini ifade eden Okşak, “Çünkü bu yıl hakikaten tespitte zor bir yıl var. Ama bütün hepsine böyle biraz tepeden baktığımızda değişen bir endüstri talebi var” yorumunda bulundu.

“DÜNYANIN KARAR VERMESİ GEREK”

Değerli metallerin tasarruf aracı olmaktan çıktığının altını çizen Okşak, şunları aktardı:

“Bir para ikamesi diye yani paranın yerine geçebilecek enstrüman şekline dönüştürmeye çalışıyor. Biz altın ve gümüşte bu dalgalı seyri göreceğiz. Yani burada rahatlama olabilmesi için dünyanın yeni düzenine karar verilmesi gerekiyor”

“ALIM FIRSATI SUNAR”

Hem altının hem de gümüşüm güçlü desteklendiğini kaydeden Okşak, düzeltmelerin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceğini kaydetti. Bu yıl iki kez düzeltme görülebileceğinin altını çizen Okşak, şu sözleri kullandı:

“Bu düzeltmeler bence hem altın tarafında hem de gümüş tarafında özellikle çok kısa vadeli yapanlar için değil ama daha uzun vadeli sürece bakanlar için maliyeti düşürmek adına alım fırsatları sunar. Bu çerçevede zaman zaman düşüşlerin olduğu dönemler alım fırsatı olarak görülebilir”

Piyasaları takip etmeye vakti olmayanlar için altın ve gümüş önerisinde bulunan Okşak, “Rakamdan ziyade miktar odaklıyım. Yani alıp tutarak önümüzdeki yıl hazırlık yapmalarını yatırım tavsiyesi olmadan ifade etmek mümkün bence” deyip sözlerini noktaladı.

CANLI GÜMÜŞ FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

