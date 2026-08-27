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Birevim ilk 10 yılında en fazla teslimat yapan tasarruf finansman şirketi oldu

Tasarruf finansman sektörünün önde gelen markalarından Birevim, kuruluşunun 10. yılında önemli bir başarıya imza attı. Kurulduğu günden bu yana 100 bini aşkın aileyi ev, araç ve iş yeri sahibi yapan şirket, ilk 10 yılında gerçekleştirdiği teslimat sayısıyla tasarruf finansman sektörünün en fazla teslimat gerçekleştiren markası oldu.

Birevim ilk 10 yılında en fazla teslimat yapan tasarruf finansman şirketi oldu

Bugüne kadar 300 bini aşkın aileyi tasarruf finansmanıyla buluşturan Birevim, insan odaklı yaklaşımı, yaygın hizmet ağı ve yenilikçi çözümleriyle sektörün gelişimine katkı sunmayı sürdürüyor.

Birevim Genel Müdürü Özgür Öztürk, şirketin 10 yıllık yolculuğunu değerlendirirken, elde edilen başarının yalnızca sayısal büyüklüklerden ibaret olmadığını, güvene dayalı sürdürülebilir bir büyüme anlayışının sonucu olduğunu belirtti.

Öztürk, "Birevim olarak 2016 yılında tasarrufun gücüne inanarak yola çıktık. İnsanların ev, araç ve iş yeri sahibi olma yolculuğunu daha ulaşılabilir hale getirmek hedefiyle çıktığımız bu yolda, bugün 1.000'i aşkın finansal rehberimizle Türkiye'nin dört bir yanında hizmet veriyoruz. Geride bıraktığımız 10 yılda 100 bini aşkın aileyi hayallerine kavuştururken, 300 bini aşkın aileyi de tasarruf finansman sistemiyle tanıştırdık. İlk 10 yılında en fazla teslimat gerçekleştiren tasarruf finansman şirketi olmak ise bizim için sadece bir gurur kaynağı değil, tasarruf sahiplerimizin bize duyduğu güvenin en güçlü göstergesidir."

Tasarrufları ekonomiye kazandırıyor

Tasarruf finansmanının bireylerin finansmana erişimini kolaylaştırmanın yanı sıra ülke ekonomisine de önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Öztürk, Birevim'in en önemli stratejik hedeflerinden birinin yastık altında bekleyen birikimleri ekonomiye kazandırmak olduğunu ifade etti.

Öztürk, "Biz, tasarruf sahiplerinin birikimlerini disiplinli ve planlı bir şekilde ekonomiye dahil ediyor, oluşturulan bu kaynaklarla onları ev, araç ve iş yeri sahibi yapıyoruz. Böylece hem bireysel refahın artmasına katkı sağlıyor hem de ekonomik döngünün güçlenmesine destek oluyoruz."

Son bir yılda güçlü büyüme performansı

Tasarruf finansmanına yönelik ilginin artmasıyla birlikte Birevim'in büyümesini hız kesmeden sürdürdüğünü belirten Öztürk, şirketin geçtiğimiz yılın ilk 6 ayına göre; tasarruf sahibi sayısında yüzde 186, proje sayısında yüzde 188, sağlanan finansman tutarında ise yüzde 398 oranında büyüme kaydettiğini söyledi.

Öztürk, bu büyümenin ürün geliştirme ve hizmet çeşitliliğiyle desteklendiğini belirterek şunları kaydetti: Son dönemde hayata geçirdiğimiz “Araban Kapında” kampanyasıyla tasarruf sahiplerimize 0 KM araçlarda hemen teslim imkânı sunarken, faizsiz, sabit taksitli ve yenilikçi bir araç finansmanı modeli hayata geçirdik. Yoğun ilgi gören bu kampanya, değişen ihtiyaçlara uygun çözümler geliştirme anlayışımızın önemli örneklerinden biri oldu. Bunun yanı sıra Birevim'de tasarruf planı oluşturan kişiler, teslimat tarihlerini, şubelerimizdeki operasyon uzmanlarımızla birlikte kendileri belirleyebiliyor. Sektörde bir ilk olan bu uygulama, tasarruf sahiplerine kendi ihtiyaç ve planlamaları doğrultusunda hareket etme özgürlüğü sunuyor” dedi ve sözlerini şöyle tamamladı: “BDDK'nın belirlediği yasal çerçeve doğrultusunda ürün ve hizmetlerimizi geliştirmeyi, tasarruf sahiplerimizin beklentilerine uygun sürdürülebilir çözümler üretmeyi sürdüreceğiz."

"Biz sadece finansman sunmuyoruz"

Birevim'in temel yaklaşımının yalnızca finansman sağlamak olmadığını vurgulayan Özgür Öztürk, “insanların hayatındaki en önemli kararlarında yanında olmayı amaçlıyoruz. Bizim için ev, araç sahibi olmak ya da bir iş yeri kurmak yalnızca finansal bir hedef değil, insanların hayatındaki en önemli dönüm noktalarından biridir. Bu süreçlerde insanların kendilerini güvende hissetmesini önemsiyoruz. Birevim'i farklılaştıran en önemli unsur da tam olarak bu anlayıştır. 'Sizi Düşünen Biri' yaklaşımımız, yalnızca bir iletişim söylemi değil; hizmet anlayışımızın en yalın ifadesidir."

Hedef: Tasarruf finansman sektörünün en çok tercih edilen markası olmak!

Önümüzdeki döneme ilişkin hedeflerini de paylaşan Öztürk, Birevim'in ikinci 10 yılında da sürdürülebilir büyümesini devam ettirmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Önümüzdeki 10 yılda Türkiye'nin en çok bilinen ve en çok tercih edilen tasarruf finansman markası olmayı hedefliyoruz. Pusula Holding vizyonuyla hareket ederek 2030 yılında tasarruf finansman sektörüne yön veren, gücüyle fark yaratan bir yapıya dönüşeceğiz. Bu doğrultuda Pusula Holding bünyesinde faaliyet gösteren grup şirketlerimizle sözleşme hacmimizi trilyonlar seviyesine, aktif sözleşme sayımızı ise milyonlara ulaştırmayı amaçlıyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
Birevim tasarruf
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