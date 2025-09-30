FİNANS

Bodrum Altın Mozole Onur Ödülü Efsane Halikarnas’ın kurucusu Süleymen Demir’e verildi

Bodrum Tanıtım Vakfı’nın (BOTAV) düzenlediği ilk Bodrum Altın Mozole Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Bodrum’un kültürel mirasını, sanatını, gastronomisini ve sürdürebilir turizmdeki başarılarını görünür kılmak amacıyla verilen ödüllerin bu yılki onur ödülü sahibi efsane Halikarnas’ın kurucusu, turizm yatırımcısı Süleyman Demir’in oldu.

“38 Yıllık Efsanenin Taçlanması”

Değerli iş insanı Süleyman Demir ödülünü alırken yaptığı teşekkür konuşmasında Halikarnas’ın hikayesinden şöyle söz etti: Kolej yıllarımdan beri geldiğim Bodrum’a kalbimi kaptırdım. Hayallerimin pesinden koşarak 1978’de buraya yerleşerek Halikarnas’ı açtım. Kısa sürede Halikarnas ve eşsiz Bodrum'un bir dünya markası olarak anılmasını, İngiliz gazetelerinin " Dünyanın en güzel gece kulübü Halikarnas," , BBC nin " Efsane Halikarnas " gibi tanımlamalar ile anlatmaları bana büyük gurur yasattı. Halikarnas yıllar içinde dünya jet setinden sayısız prens ve prensese, ünlü yıldızlara, iş insanlarına, siyasetçilere ev sahipliği yaptı.

Bodrum aşığı ve Müzik Dünyasının en önemli insanlarından sevgili Ahmet Ertegün anı defterimize "Türkiye ilk defa dünyanın en iyi bir şeyini yaptı, o da Halikarnas'tır" diye yazdı.

Halikarnas efsanesi bugün beni aşan bir yere gelmiştir. Artık o Bodrum’un 70 ‘lerdeki eski naif ruhundan 2017 ‘deki kapanışına kadar kimler geldi kimler geçti dedirten nostaljik muhteşem yılların çok kıymetli arşivi , müzesi gibidir.

Yakında bitecek Four Seasons Oteli’ni Bodrum'a armağan ederek Bodrum'un Dünya markası olması yolunda katkı sağlamaya ve eşsiz Bodrum'umuza hizmet etmeye devam edeceğim.

Altın Mozole Ödülleri: Bodrum’un Geleceğine Işık Tutan Bir Girişim

Toplam 7 ana kategori ve 20 alt dalda verilen ödüller, Bodrum’un değerlerini koruyarak gelecek nesillere aktaran kişi ve kurumlara takdim edildi. Dünyanın yedi harikasından biri olan Halikarnas Mozolesinden ilhamla tasarlanan ödül, Bodrum’un tarihi mirasını bugüne taşıyan ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etme iradesini simgeleyen güçlü bir sembol niteliği taşıyor.

