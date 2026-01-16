FİNANS

Çimsa, şehitlik için 80 yıllık rezervden feragat ediyor

Sabancı Holding iştiraki Çimsa, İntikamtepe Şehitliği yakınlarında bulunan Bozüyük Beyaz Kalker Sahası’nda sahip olduğu ruhsatın iptali için gerekli işlemleri başlatırken, bugüne kadar yapılan tüm başvuruları geri çekti. İntikamtepe Şehitliği’ne yaklaşık 2 kilometre mesafede bulunan saha; Çimsa’nın Eskişehir fabrikasının 80 yıllık hammadde ihtiyacını sağlayabilecek rezerve sahipti.

Sabancı Holding Stratejik Yatırımlar ve Operasyonlar Başkanı ve Çimsa Yönetim Kurulu Başkanı Umut Zenar, “Beyaz kalker dediğimiz aslında beyaz çimentonun hammaddesi. Çimento şirketlerinin Türkiye’nin farklı alanlarında ruhsatlı kalker sahaları bulunur. Buradan tedarik edilen hammadde de fabrikalara taşınır; burada çimento üretiminde kullanılır. Buranın ticari olarak önemi tabii bizim Eskişehir fabrikamıza çok yakın konumda olması. Çimsa Eskişehir Fabrika ve Mersin Fabrikaları’nda yaptığı üretimle dünyanın en büyük 2. beyaz çimento üreticisi. Burada üretilen çimento ile 70’ten fazla ülkeye ihracat yapılıyor. Burası 2022 yılında ihaleye çıkarıldığında, teknik dokümanları inceledik. Çok da büyük bir rezerv söz konusu. Yaklaşık 40 milyon ton. Bu da Eskişehir Fabrikamızın ihtiyacını 80 yıl boyunca karşılayacak bir rezerv anlamına geliyor. Dolayısıyla hem fabrikamıza coğrafi olarak yakınlık hem de rezerv miktarı açısından aslında bizim için son derece stratejik bir yatırım bu saha” dedi.

“Rehabilitasyon ve koruma için azami desteği vereceğiz”

2022 yılında bu sahanın işletme ruhsatını aldıklarını ifade eden Umut Zenar, “Ardından da tüm yasal süreçleri doğru şekilde, tamamen düzenlemelere uygun şekilde işlettik. ÇED ve orman izin başvuru süreçlerini sorunsuz şekilde tamamladık. Ardından onaylar tamamlandıktan sonra, geçtiğimiz aylarda tarafımıza bir tebligat yapıldı. Bu tebligatta da dendi ki; bu ruhsat alanının belli bir bölümünün SİT alanı kapsamında olduğu ilan edilmiş Sonrasında da bu yatırımla ilgili inceleme talebinde bulunduk. Bugün itibarıyla bilirkişi raporu çıkmamasına rağmen, bu bölgenin hassasiyetini gözeterek tüm başvurularımızı geri çektik. Burada gerçekten tarihi kültürel varlıklarla ilgili bir tespit olması durumunda, biz, Çimsa olarak buranın rehabilitasyonu, korunması yönünde de azami desteği vereceğiz” şeklinde konuştu.

“Bu topraklardan kazandığını bu toprakların insanıyla paylaşmak’, Sabancı’nın 100 yıldır değişmeyen ana ilkesidir”

Sabancı Topluluğu’nun temellerinin 1925 yılında Cumhuriyetin bu topraklara getirdiği güven, cesaret ve inançla temelleri atıldığını ifade eden Umut Zenar şöyle devam etti: “Sabancı’nın hikayesi aslında bir Cumhuriyet hikayesidir. Ve bu hikâyenin var olmasını sağlayan, bu toprakları canı pahasına kahramanca savunan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve O’nun yüz binlerce silah arkadaşıdır. Dolayısıyla, ne Sabancı, ne Çimsa, ne de Cumhuriyet değerlerini pusula kabul etmiş herhangi bir Topluluk şirketimiz, şehitlerimizin aziz hatırasına gölge düşürecek bir aksiyon içerisinde olmaz. Bu bizim kırmızı çizgimizdir. Çünkü bizim tek önceliğimiz Türkiye’dir. Hiçbir yatırım, ticari fayda; bu önceliği değiştiremez. ‘Bu topraklardan kazandığını bu toprakların insanıyla paylaşmak’, Sabancı’nın 100 yıldır değişmeyen ana ilkesidir. Bu, Sabancı’nın var oluş amacıdır.”

“Hiçbir fayda şehitlerimizin aziz hatırasının üzerinde değil”

Umut Zenar sözlerini şöyle noktaladı: “Son günlerde bu konuda kamuoyunda oluşan hassasiyeti faaliyetlerimizi sınırlayan bir engel olarak değil; aksine ülkemizin ve insanımızın toplumsal birlikteliğinin simgesi, bize bugünleri armağan edenleri el üstünde tutma kültürünün çok değerli bir parçası olarak görüyoruz. Bu hassasiyeti sonuna kadar da paylaşıyoruz. Şunun altını kalın çizgilerle çiziyorum. Hiçbir fayda şehitlerimizin aziz hatırasının üzerinde değil. Bu vesileyle, bir kez daha Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, O’nun silah arkadaşlarının, tüm kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun. Bu topraklar onların bize emaneti. Biz de tüm gücümüzle bu emanete sahip çıkmaya devam edeceğiz.”

