Dünya markaları ile çalışıyorlardı: Türkiye'nin iki dev şirketi iflas etti

Türkiye'nin en önemli sektörlerinden biri olan tekstil son yıllarda adeta can çekişiyor. Peş peşe iflas haberleri ile sürekli kan kaybeden tekstil sektörünün önde gelen iki firması daha iflas bayrağını çekti.

SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN İSİMLERİYDİ

1996 yılından bu yana üretim yapan Naz Örme Kumaş, örme kumaş alanında Türkiye’nin en büyük üreticileri arasında yer alıyordu. 45 örme makinesi ve aylık 800 bin kilogramlık üretim kapasitesiyle dikkat çekiyordu.

Fame Tekstil ise 1992'den beri konfeksiyon üretimindeydi. Aylık 300 bin adet hazır giyim kapasitesine sahip olduğu bilinen şirket, uzun yıllardır yurt içi ve yurt dışı markalara üretim gerçekleştiriyordu.

MAHKEME İFLASA HÜKMETTİ!

Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, iflas tasfiyesinin “adi tasfiye” usulüne göre yürütülmesine, konkordato komiser heyetinin görevine son verilmesine ve dosya kapsamında alınan tüm tedbirlerin kaldırılmasına karar verdi.