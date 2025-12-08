FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Ertesi güne %0 komisyonlu POS çözümü Ödeal’da!

10 yılı aşkın deneyimiyle Türkiye’nin dört bir yanında işletmelerin işini kolaylaştıran Ödeal, hızlı tahsilat ve komisyonsuz POS çözümleriyle fark yaratıyor.

Ertesi güne %0 komisyonlu POS çözümü Ödeal’da!

Ödeal, Türkiye’nin 81 ilinde işletmelere hızlı, kolay ve komisyonsuz ödeme alma imkânı sunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) lisanslı bir ödeme kuruluşudur. Bugün 125.000’den fazla üye iş yeriyle Türkiye’nin en yaygın fintek kuruluşlarından biridir. Türkiye’de bir ilk olan “Ertesi Güne %0 Komisyonlu POS” modeliyle, işletmelerin komisyon maliyetini ortadan kaldırarak daha yüksek kazanca ulaşmalarına ve müşterilerine daha rekabetçi fiyatlar sunmalarına imkân tanır.
Ertesi güne %0 komisyonlu POS çözümü Ödeal’da! 1
Kurulduğu günden bu yana ödeme sistemlerinde öncü adımlar atan Ödeal, fintek sektörüne birçok yenilik kazandırmıştır. Türkiye’de ilk kez Cepte POS ürünüyle cep telefonlarını POS’a dönüştürerek ödeme süreçlerinde önemli bir dönüşüm başlatmış; E-Fatura POS ürünüyle ödeme ve fatura işlemlerini tek adımda buluşturarak fatura süreçlerini işletmeler için daha hızlı ve avantajlı hâle getirmiştir. Ertesi Güne %0 Komisyonlu POS ürünü ise küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin kazançlarını koruyan yeni bir yaklaşım sunarak bu yeniliklerin en dikkat çeken örneklerinden biri olmuştur.

Bu yenilikçi yaklaşım, şirketin yıllar içinde geliştirdiği farklı POS çözümlerinin de temelini oluşturuyor. Ödeal; Cepte POS, Sade POS, Yazar Kasa POS ve E-Fatura POS ürünleriyle işletmelerin tahsilat süreçlerini hızlı ve mevzuata uygun şekilde yönetmesini sağlar. Chip & PIN, temassız, QR, manyetik kart ve nakit dahil birçok ödeme türünü destekler. Ayrıca bu ürünler, işletmelere tek sözleşme ve tek POS üzerinden tüm kartlardan ödeme alma kolaylığı sunar.

Ödeal’ın sektörde fark yaratan en avantajlı hizmetlerinden biri olan “Ertesi Güne %0 Komisyonlu POS” çözümü sayesinde işletmeler, yaptıkları satışların ödemesini ertesi gün hiçbir komisyon kesintisi olmadan alabilmektedir. Yeni geliştirmeyle birlikte, tahsilatlar artık hafta sonu ve resmî tatiller dâhil haftanın 7 günü ertesi gün olarak gerçekleşir ve ödemeler Ödeal ve Fibabanka iş birliğiyle geliştirilen Ödeal Kart’a aktarılır. Ödeal Kart, Ertesi Güne %0 Komisyonlu POS kullanıcılarına özel bir kart olup; kullanıcılar market, toptancı, online alışveriş ve fatura ödemesi gibi birçok noktada harcama yapabilmektedir.

Bu sayede kazançlarını ertesi gün beklemeden kullanabilirken; komisyon maliyetinin tamamen ortadan kalkması hem gelirlerini daha net görmelerini sağlar hem de müşterilerine daha avantajlı fiyatlar sunmalarına imkân tanır.

Bu avantaj, özellikle rekabetin yoğun olduğu sektörlerde işletmelere önemli bir fiyat esnekliği kazandırarak hem satışlarını artırmalarına hem de müşteri memnuniyetini yükseltmelerine katkı sağlar.
Ertesi güne %0 komisyonlu POS çözümü Ödeal’da! 2
Güçlü altyapısı, yenilikçi teknolojileri ve 7/24 destek hizmetiyle Ödeal, Türkiye genelinde işletmelerin büyüme yolculuğunda önemli bir çözüm ortağı olmaya devam etmektedir. Ödeal, geliştirdiği çözümlerle işletmelerin teknolojiyi daha etkin kullanarak işlerini daha verimli yürütmelerine katkı sağlamayı ve tüm finansal ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabilecekleri kapsamlı bir yapıya ulaşmayı hedeflemektedir.

Ertesi güne %0 komisyonlu POS çözümü Ödeal’da! 3

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Merkez Bankası faiz kararı: Beklenti belli oldu! Gözler 11 Aralık'taMerkez Bankası faiz kararı: Beklenti belli oldu! Gözler 11 Aralık'ta
Bakan Uraloğlu: Suriye sınırındaki demir yolu hattını ayağa kaldırıyoruzBakan Uraloğlu: Suriye sınırındaki demir yolu hattını ayağa kaldırıyoruz

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
pos cihazı komisyon
En Çok Okunan Haberler
Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

Isparta'da kayıp baş her yerde aranıyor! Dikkat çeken 17 dakika detayı

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

AFAD duyurdu: Van'da 4.6 büyüklüğünde deprem

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco korkudan titriyor: Galatasaraylılara "Pasaport" operasyonu!

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

Gonca Vuslateri'nin kiraza ödediği para gündem oldu! "Çekirdeğini bile atamam"

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

100 haneli köyde 72 yıldır bu iş yapılıyor!

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Dikkat çeken asgari ücret rakamı! Rakam ve artış oranı verdi

Diğer Haberler

Pegasus'tan dev satın alma: Anlaşma imzalandı

Pegasus'tan dev satın alma: Anlaşma imzalandı

İş dünyası 'KOBİ'ler için' deyip açıkladı: 'Uygulama kaldırılsın'

İş dünyası 'KOBİ'ler için' deyip açıkladı

LCW x İMA Kapsayıcı Tasarımlar Yarışması sonuçlandı

LCW x İMA Kapsayıcı Tasarımlar Yarışması sonuçlandı

Garanti BBVA sendikasyon kredisi sağladı

Garanti BBVA sendikasyon kredisi sağladı

AJet'in İstanbul-Süleymaniye seferleri başladı

AJet'in İstanbul-Süleymaniye seferleri başladı

Türk Telekom, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürüyor, engeller kalkıyor!

Türk Telekom, teknolojiyi iyilik ve faydaya dönüştürüyor, engeller kalkıyor!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.