Ertesi güne %0 komisyonlu POS çözümü Ödeal’da!

Ödeal, Türkiye’nin 81 ilinde işletmelere hızlı, kolay ve komisyonsuz ödeme alma imkânı sunan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) lisanslı bir ödeme kuruluşudur. Bugün 125.000’den fazla üye iş yeriyle Türkiye’nin en yaygın fintek kuruluşlarından biridir. Türkiye’de bir ilk olan “Ertesi Güne %0 Komisyonlu POS” modeliyle, işletmelerin komisyon maliyetini ortadan kaldırarak daha yüksek kazanca ulaşmalarına ve müşterilerine daha rekabetçi fiyatlar sunmalarına imkân tanır.



Kurulduğu günden bu yana ödeme sistemlerinde öncü adımlar atan Ödeal, fintek sektörüne birçok yenilik kazandırmıştır. Türkiye’de ilk kez Cepte POS ürünüyle cep telefonlarını POS’a dönüştürerek ödeme süreçlerinde önemli bir dönüşüm başlatmış; E-Fatura POS ürünüyle ödeme ve fatura işlemlerini tek adımda buluşturarak fatura süreçlerini işletmeler için daha hızlı ve avantajlı hâle getirmiştir. Ertesi Güne %0 Komisyonlu POS ürünü ise küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin kazançlarını koruyan yeni bir yaklaşım sunarak bu yeniliklerin en dikkat çeken örneklerinden biri olmuştur.

Bu yenilikçi yaklaşım, şirketin yıllar içinde geliştirdiği farklı POS çözümlerinin de temelini oluşturuyor. Ödeal; Cepte POS, Sade POS, Yazar Kasa POS ve E-Fatura POS ürünleriyle işletmelerin tahsilat süreçlerini hızlı ve mevzuata uygun şekilde yönetmesini sağlar. Chip & PIN, temassız, QR, manyetik kart ve nakit dahil birçok ödeme türünü destekler. Ayrıca bu ürünler, işletmelere tek sözleşme ve tek POS üzerinden tüm kartlardan ödeme alma kolaylığı sunar.

Ödeal’ın sektörde fark yaratan en avantajlı hizmetlerinden biri olan “Ertesi Güne %0 Komisyonlu POS” çözümü sayesinde işletmeler, yaptıkları satışların ödemesini ertesi gün hiçbir komisyon kesintisi olmadan alabilmektedir. Yeni geliştirmeyle birlikte, tahsilatlar artık hafta sonu ve resmî tatiller dâhil haftanın 7 günü ertesi gün olarak gerçekleşir ve ödemeler Ödeal ve Fibabanka iş birliğiyle geliştirilen Ödeal Kart’a aktarılır. Ödeal Kart, Ertesi Güne %0 Komisyonlu POS kullanıcılarına özel bir kart olup; kullanıcılar market, toptancı, online alışveriş ve fatura ödemesi gibi birçok noktada harcama yapabilmektedir.

Bu sayede kazançlarını ertesi gün beklemeden kullanabilirken; komisyon maliyetinin tamamen ortadan kalkması hem gelirlerini daha net görmelerini sağlar hem de müşterilerine daha avantajlı fiyatlar sunmalarına imkân tanır.

Bu avantaj, özellikle rekabetin yoğun olduğu sektörlerde işletmelere önemli bir fiyat esnekliği kazandırarak hem satışlarını artırmalarına hem de müşteri memnuniyetini yükseltmelerine katkı sağlar.



Güçlü altyapısı, yenilikçi teknolojileri ve 7/24 destek hizmetiyle Ödeal, Türkiye genelinde işletmelerin büyüme yolculuğunda önemli bir çözüm ortağı olmaya devam etmektedir. Ödeal, geliştirdiği çözümlerle işletmelerin teknolojiyi daha etkin kullanarak işlerini daha verimli yürütmelerine katkı sağlamayı ve tüm finansal ihtiyaçlarını tek noktadan karşılayabilecekleri kapsamlı bir yapıya ulaşmayı hedeflemektedir.