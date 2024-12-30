Herbalife doğrudan satışın gücüyle gençleri, kadınları ve girişimcileri kendi işini kurmaya çağırıyor

Özellikle genç girişimcilere ve kadınlara ekonomik özgürlük ve esneklik sunan doğrudan satış sektörü, ürünlerle hizmetlerin geleneksel mağazalar yerine birebir iletişimle tüketicilere ulaştırıldığı bir ticaret modeli… Büyümesini her geçen gün artıran bu sektör, markaların ürün ve hizmetlerini distribütörler vasıtasıyla doğrudan müşterilere sunuyor. Türkiye’de 2024 yılı itibarıyla cirosu 550 milyon dolar olan doğrudan satış sektörü, 2 milyon girişimciyle hizmet veriyor. Doğrudan satış yapan 2 milyon girişimcinin yüzde 75’i ise kadınlardan oluşuyor. Sektörün deneyimli ismi, aktif yaşam ve wellness şirketi Herbalife da 1998 yılından bu yana Türkiye’de 100 binden fazla distribütörüyle dengeli beslenme ve aktif yaşam çözümlerini tüketicilere ulaştırıyor.

Herbalife Bağımsız Distribütörlerinin yarıdan fazlası kadınlardan oluşuyor

Öğün yerine geçen shake’ler, proteinli içecekler, takviye edici gıdalar ve sporcu beslenmesi ürünleri dahil olmak üzere bilimle desteklenen “orijinal ürünleri” Distribütörler vasıtasıyla tüketicilerle buluşturan Herbalife, girişimcilik yolculuğuna adım atmak isteyen kadınlar ve gençler için büyük fırsatlar sunuyor. Distribütörlerin yaklaşık %55’inin kadınlardan oluştuğu şirket, kadın girişimciliğini desteklemek için kapsamlı eğitimler ve mentorluk programları düzenliyor. Bu programlar, kadınların iş dünyasında liderlik potansiyellerini geliştirmelerine ve kariyerlerinde daha güçlü adımlar atmaları için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri kazanmalarına yardımcı oluyor. Kadın girişimciler, elde ettikleri ekonomik bağımsızlıkla sadece kendi hayatlarını değil, çevrelerindeki diğer kadınların yaşamlarını da olumlu yönde etkiliyor, böylece toplumsal kalkınma da hızlanıyor. Herbalife, genç girişimcilerin sektöre kazandırılmasına da büyük önem veriyor. Esnek çalışma koşulları ve dijital dünyanın sunduğu imkanlar sayesinde genç girişimciler, çalışma saatlerini özgürce belirleyebiliyor. Bu sayede eğitimlerini sürdürürken aynı zamanda kendi işlerini kurabiliyor.

“Başarımızın en önemli unsurlarından biri ‘Distribütör Farkı’”

Herbalife Türkiye Genel Müdürü Naime Yalçın, Herbalife Bağımsız Distribütörler aracılığıyla sundukları kişiye özel müşteri deneyiminin, ürün satışından çok daha fazlasını ifade ettiğini söylüyor. “Bu deneyim, müşterilerimize değişmek için ihtiyaç duydukları motivasyonu ve kişisel desteği sunuyor. Bunu 'Distribütör Farkı' olarak tanımlıyoruz” diyen Yalçın, bu farkın Herbalife'ın başarısındaki en önemli unsurlardan biri olduğunu belirtiyor. “Bu yaklaşım, hem müşterilerimizle aramızdaki bağı güçlendiriyor hem de distribütörlerimizin işlerinde uzun vadeli başarı elde etmelerine olanak tanıyor” diye ekliyor.

“Bu ekosistemi daha da büyütmeyi hedefliyoruz”

Herbalife’ın başarı hikayeleri arasında, ekonomik bağımsızlığını kazanan ev hanımlarından eğitimine devam ederken kendi işini kuran öğrencilere kadar birçok ilham verici örneğin yer aldığının altını çizen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürüyor: “Distribütörlerimizi desteklemek adına onlara mentorluk, eğitim ve iş geliştirme programları sunuyor, gelişimlerine katkıda bulunuyoruz. Bu programlar sayesinde distribütörlerimiz, profesyonel yetkinliklerini artırarak daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşma fırsatı elde ediyor. Ayrıca, iş modelimizin esnekliği, distribütörlerimizin kendi hedeflerine uygun şekilde çalışmasına da olanak tanıyor. Distribütörlerimiz, sadece bireysel başarı hikayeleri yazarken; çevrelerine de ilham veriyor. Bu ekosistemi daha da büyütmek, toplam distribütör sayımızı artırmak ve kadın girişimcilerin oranını daha da yukarı taşımak 2025 hedeflerimiz arasında yer alıyor.”