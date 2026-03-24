Kredi kartlı kurye ağı Buradan Buraya ile şehir içi alışveriş ve teslimat

Kişisel Asistan Konforunda Teknik Altyapı ve Ödeme Kolaylığı

Uygulamanın öne çıkan en belirgin teknik özelliklerinden biri, kullanıcı ve kurye arasındaki finansal entegrasyonu anında sağlayan yazılım altyapısında bulunuyor. Müşterinin kendi kredi kartından kuryenin hesap kartına yapılan anlık para transferi teknolojisi sayesinde, kuryeler kullanıcı adına şehrin istenilen herhangi bir noktasından alışveriş yapabiliyor ve temin edilen ürünleri belirtilen adrese teslim edebiliyor.

Operasyon ağı, günlük yaşantıda sıklıkla karşılaşılan temel problemlere son derece pratik yanıtlar oluşturuyor. Özellikle evde unutulan anahtarlar veya ofiste acil ihtiyaç duyulan önemli evraklar söz konusu olduğunda kuryeler, doğrudan kullanıcı tarafından işaretlenen konumdan gönderiyi teslim alarak hedeflenen noktaya hızlıca iletiyor. Bunun yanı sıra, yoğunluktan dışarı çıkamayan veya farklı sebeplerle vakti olmayan kullanıcılar için alternatif bir işleyiş devreye giriyor. Dışarı çıkmak istenilmeyen anlarda sistem, kullanıcının yerine hareket ederek konfor alanı sağlıyor.



Şehir içi lojistik süreçleri, günümüz temposunda hem bireyler hem de işletmeler için zaman yönetimi açısından oldukça kritik bir noktada bulunuyor. Hız odaklı iş dünyasında zamanın değerini bilen bir yaklaşımla geliştirilen Buradan Buraya, il bazında faaliyet gösteren profesyonel bir teslimat çözümü olarak hizmet veriyor. Sistem, yalnızca sıradan bir paketi bir noktadan diğerine ulaştırmayı değil, tüm teslimat sürecini başından sonuna kadar kontrollü, güvenli ve kesintisiz bir hizmet standardında tutmayı hedefliyor. Gerçekleştirilen her teslimat aşaması; zaman yönetimi, şehrin trafik dinamikleri ve profesyonel lojistik planlaması gibi faktörler bütünüyle dikkate alınarak yürütülüyor.

Buradan Buraya Genel Müdürü Furkan Kerim Dörtbudak , sistemin teknolojik boyutu ve kurye altyapısıyla ilgili şu önemli detayları paylaşıyor: "Geliştirdiğimiz özel yazılım ve kurye kartı sistemi sayesinde, hizmetimizi standart bir kurye taşıma işleminin çok daha ötesine geçirdik. Anlık para aktarımı seçeneği ile kuryelerimiz, kullanıcılarımızın dışarı çıkamadığı veya alışveriş için vakit bulamadığı anlarda bizzat onların yerine satın alma süreçlerini tamamlıyor. Bu kurduğumuz yapı, sahadaki operasyon ekibimizi kullanıcılarımız için bir nevi kişisel asistan seviyesine taşıyor."

İşletmelerin Lojistik ve Operasyonel Yükünü Azaltan Model



Bu teslimat sistemi, sadece bireyler için değil işletmeler için de stratejik bir lojistik modeli oluşturuyor. Anlaşmalı kurumlara ve işletmelere gelen sipariş, paket veya evrak talepleri, doğrudan Buradan Buraya operasyon ağına entegre edilerek sahaya yönlendiriliyor. Kurulan bu sistem sayesinde firmalar, kendi içlerinde ek bir lojistik departmanı kurma maliyetinden, ekstra araç yatırımından ve ilave iş gücü harcamasından doğrudan tasarruf edebiliyor.

Konuya ilişkin genel bir değerlendirmede bulunan Buradan Buraya Kurucusu Yalçın Dörtbudak , projenin hayata geçiş noktasını şu sözlerle ifade ediyor: "Günlük hayatta insanların çok sık yaşadığı 'Üşeniyor musun?', 'Vaktin mi yok?' veya bir şeyleri 'Unuttun mu?' gibi üç temel soruna profesyonel ve pratik bir yanıt aradık. Buradaki ana hedefimiz, ticaret dünyasındaki işletmelerin ve gündelik yaşamdaki şahısların üzerindeki operasyonel teslimat yükünü tamamen hafifletmek oldu. Belirlenen konumlardan güvenli alım ve teslimat sağlayarak, insanlara ciddi bir zaman tasarrufu ve konfor alanı yaratıyoruz."

Türkiye Genelinde Genişleyen Bölge Ağı ve Uzman Kadro



Şirketin genel yönetim kadrosunda Kıdemli Yazılım Uzmanı Gökay Koçak, Yeminli Mali Müşavir İbrahim Bozaslan ve Avukat Halil Sayın gibi kendi alanında uzman isimler yer alıyor. Ayrıca Türkiye haritası üzerinde farklı lokasyonlarda yapılandırılan bölge müdürlükleri bulunuyor. Sahadaki işleyişi; Balıkesir Bölge Müdürü Doğuş Cengiz, Yenimahalle Bölge Müdürü Mehmet Oymak, Adana Bölge Müdürü Serel Tamgüç, Alanya Bölge Müdürü Burak Tapınç ve Keçiören Bölge Müdürü Yunus Emre Korkmaz koordine ediyor.

Tüm bu operasyonun arka planındaki vizyonu özetleyen Buradan Buraya Yönetim Kurulu Başkanı Turan Ogün Dörtbudak ise teslimat güvenliği ve planlama üzerine şu açıklamayı yapıyor: "Bizim sistemimizdeki temel amacımız, yalnızca bir gönderiyi alıp alıcısına ulaştırmakla sınırlı değil. Biz, lojistik ve teslimat sürecini en başından sonuna kadar planlı, operasyonel olarak kontrollü ve kesintisiz bir hizmet standardıyla yönetiyoruz. Şehir içi lojistik ihtiyaçlarında hız, güven ve profesyonel operasyon anlayışını daima merkeze alarak hareket ediyoruz."

Kurumsal çözüm ortaklığı hizmetleri hakkında daha kapsamlı bilgi almak isteyen kurumlar veya bireysel kullanıcılar, www.buradanburaya.com web adresi üzerinden ya da 444 3 203 numaralı çağrı merkezi hattından yetkililere ulaşım sağlayabiliyor.