Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever: “KOBİ’lerin ve mikro işletmelerin büyümesini hızlandırıyoruz”

Yenilikçi çözümleriyle Multinet Up, KOBİ’lerin operasyonel yükünü azaltırken hem çalışan memnuniyetini hem de ülke ekonomisine sağlanan sürdürülebilir katkıyı artırıyor.

Multinet Up CEO'su Ali Emre Sever: "KOBİ'lerin ve mikro işletmelerin büyümesini hızlandırıyoruz"

Multinet Up, sunduğu uçtan uca hizmetlerle KOBİ’lerin operasyon süreçlerini sadeleştirirken, çalışan deneyimini de iyileştirerek kurumların büyüme yolculuğuna eşlik ediyor. Bu yaklaşımın hem şirketlere hem de ülke ekonomisine sağladığı katkılar hakkında açıklamalarda bulunan Multinet Up CEO’su Ali Emre Sever: Türkiye ekonomisinin bel kemiğini oluşturan KOBİ’ler; istihdam, ihracat ve üretim gibi pek çok alanda kritik roller üstleniyor. Bu yapının sürdürülebilir şekilde büyümesi ise yalnızca finansal desteklerle değil, operasyonel süreçleri kolaylaştıran, verimliliği artıran ve dijital dönüşümü erişilebilir kılan çözümlerle mümkün oluyor. Türkiye’de işletmelerin yüzde 99,8’i KOBİ’ler. İstihdamın yüzde 70,5’i, ihracatın yüzde 56,4’ü ve ithalatın yüzde 33’ü KOBİ’ler tarafından gerçekleştiriliyor. Bu tablo, KOBİ’lerin yalnızca sayısal büyüklükleriyle değil, ekonominin omurgası olmalarıyla da ne kadar kritik bir rol üstlendiklerini gösteriyor. Dolayısıyla KOBİ’lerin güçlendirilmesi, güçlü ve istikrarlı bir ekonomik yapıya zemin hazırlıyor.

“İşletmelerin operasyonel yükünü azaltarak asıl işlerine odaklanmalarını sağlıyoruz”

Multinet Up’ta marka amacımız işletmelerin büyümesini hızlandırmak. Her ölçekten şirkete sunduğumuz çözümlerle onların gider yönetimi süreçlerini kolaylaştırıyor, operasyonel verimliliklerini artırıyor ve asıl işlerine odaklanmalarını sağlıyoruz. Yemek kartı, kurumsal hediye ve kurumsal seyahat çözümlerimizle çalışanların ihtiyaçlarına göre seçim yapabilecekleri, kendilerini özgür hissedecekleri bir deneyim sunuyoruz. Mutlu çalışanlar işveren markasını güçlendiriyor, bu etki de müşteri memnuniyetine ve kârlılığa doğrudan yansıyor.

“Çözümlerimiz işverenlere vergi avantajı sağlarken yerel ekonomiyi de güçlendiriyor”

Örneğin çalışanların en temel hak edişlerinden biri olan yemek desteğinin yemek kartı uygulamalarıyla sunulması, işverenlere vergi avantajı sağlarken aynı zamanda küçük ölçekli restoran ve lokantalara da düzenli müşteri kazandırıyor. Bu yapı, yeme-içme sektöründe kayıt dışılığı azaltarak ülke ekonomisine sürdürülebilir bir katkı sunuyor.

“Büyük ölçekli şirket standartlarını KOBİ’ler için dijital ve erişilebilir hale getiriyoruz”

KOBİ’lerin dijitalleşmesi artık bir tercih değil, zorunluluk. Ancak biliyoruz ki birçok KOBİ için dijital çözümler hala karmaşık ya da ulaşılması zor görülebiliyor. Multinet Up olarak, ister 1 ister 1.000 çalışan olsun, ölçeğinden bağımsız olarak işletmelere erişilebilir ve iş süreçlerini kolaylaştıran çözümler sunuyoruz. Dakikalar içinde yemek kartı satın alınabilmesi, mobil uygulamalarla tüm süreçlerin yönetilebilmesi, detaylı raporlama sayesinde görünmeyen giderlerin net şekilde izlenebilmesi gibi hizmetlerimiz KOBİ’ler için somut kazanımlar yaratıyor. Multinet Up olarak, KOBİ’lerin operasyonel süreçlerini kolaylaştıran, zaman tasarrufu sağlayan çözümler geliştirmeye ve sürdürülebilir büyümelerine doğrudan katkı sağlamaya devam edeceğiz.

