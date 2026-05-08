FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Multinet Up: “Kurban Bayramı’nda kurumsal hediyeleri çalışan tercihleri şekillendiriyor”

Multinet Up, Kurban Bayramı döneminde şirketlerin çalışanlarına sunduğu destekleri MultiGift ve MultiFlex çözümleriyle daha esnek, dijital ve operasyonel açıdan kolay yönetilebilir bir hale getiriyor.

Multinet Up: “Kurban Bayramı’nda kurumsal hediyeleri çalışan tercihleri şekillendiriyor”
MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Kurban Bayramı, dayanışma ve paylaşma kültürünün öne çıktığı, şirketlerin çalışanlarıyla bağlarını güçlendirdiği, yılın önemli dönemlerden biri. Bu dönemde çalışanlara sunulan destekler, değişen ihtiyaçlarla birlikte yeniden şekilleniyor. Multinet Up, geleneksel yardım yöntemlerinin ötesine geçen çözümleriyle, daha esnek, dijital ve seçim özgürlüğü sunan bir ürün portföyü sunuyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Multinet Up Satış Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Oruç: Son yıllarda, Kurban Bayramı gibi dönemlerde çalışanlara sunulan desteklerde daha esnek ve kişiselleştirilebilir çözümlere doğru bir yönelim gözlemliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 2025 Pazar Segmentasyon Araştırması’na göre çalışanların yarısından fazlası, kendilerine tanımlanan bir bütçe ile ihtiyaçlarına uygun ürünü seçebilecekleri dijital çözümlere sıcak bakıyor. Aynı zamanda işletmelerin yüzde 48,6’sı da esnek yan hak uygulamaları kapsamında en çok alışveriş çeklerini tercih ediyor. Bu tablo, çalışanların tek tip yardımlar yerine kendi ihtiyaçlarına göre şekillenen çözümleri daha fazla benimsediğini bizlere gösteriyor.

“Operasyonel yükü azaltan çözümler şirketler için belirleyici hale geliyor”

Depolama, lojistik ve dağıtım gibi süreçler nedeniyle erzak kolisi şirketlerin operasyonel yüklerini artırıyor. Dolayısıyla bu kapsamdaki yardımların tercih edilme oranları git gide azalıyor. Türkiye’nin ilk kurumsal hediye kartı MultiGift çözümümüz ile şirketler, çalışanlarına tek bir kart üzerinden gıdadan giyime, ev & yaşam ürünlerinden teknolojiye kadar 50 bine varan noktada geçerli geniş bir kullanım ağı sunabiliyor. Aynı zamanda ayni yardım kapsamında yüzde 45’i aşan vergi avantajından yararlanarak maliyetlerini daha etkin yönetebiliyor. Ayrıca çalışanlar, kartlarındaki bakiyelerini mobil cüzdan uygulamamız olan MultiPay uygulaması üzerinden kolaylıkla kullanabiliyor. MultiFlex çözümümüzle ise dijital kod ve esnek bakiye yapısı sayesinde, çalışanlara farklı kategori ve markalar arasında seçim yapabilme imkânı sunuyoruz. Mobil uygulama üzerinden saniyeler içinde hediye seçimi yapılabilmesi ve bakiyelerin ihtiyaçlara göre değerlendirilebilmesi, çalışan deneyiminde esnekliği destekliyor.

“Esnek yan hak çözümlerine olan ilgi daha da artacak”

Şirketlerin esnek ve dijital çözümlere yönelimi her geçen dönem daha belirgin hale geliyor. Bu yönelimin etkilerini kullanım verilerinde de gözlemliyoruz. Örneğin, MultiFlex çözümümüz 2025’in ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 44 büyüme kaydetti. Bu yıl da müşteri sayısında önemli bir talep artışı söz konusu. Esnek yan hak çözümlerinin toplam içindeki payı da son yıllarda yükseliş gösteriyor. Öte yandan, önceki dönemlerde Ramazan Bayramı’nda MultiGift tercih eden firmaların yarısından fazlasının Kurban Bayramı’nda da aynı çözümü kullanmaya devam ettiğini gözlemledik. Bu durum, şirketlerin benzer dönemlerde tercih ettikleri çözümleri sürdürme eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Kurban Bayramı’nı yalnızca bir kurumsal destek dönemi olarak değil, çalışan memnuniyetini ve operasyonel verimliliği birlikte ele alan bir yapı olarak değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda, esnek ve dijital çözümlerimizi geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çoğu kişi bilmiyor! Reddi miras yapsanız da maaş alabilirsinizÇoğu kişi bilmiyor! Reddi miras yapsanız da maaş alabilirsiniz
SPK 11 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladıSPK 11 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı

Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı hediye Yemek kartı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı!

Gülistan Doku'nun son mesajı ortaya çıktı!

CHP kulislerini karıştıran iddia: Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?

CHP kulislerini karıştıran iddia: Burcu Köksal AK Parti’ye mi geçiyor?

Herkes merak ediyordu! Aziz Yıldırım hocasını belirledi: Seçilirse takım ona emanet

Herkes merak ediyordu! Aziz Yıldırım hocasını belirledi: Seçilirse takım ona emanet

Av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu! Soruşturma başlatıldı

Av tüfeğiyle vurulmuş halde bulundu! Soruşturma başlatıldı

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Altın için İslam Memiş'ten yeni çıkış 'İddia ediyorum ama ispatlayamam'

Akaryakıtta bir indirim bir zam

Akaryakıtta bir indirim bir zam

Diğer Haberler

O bölgeye üretim üssü geliyor: 250 bin kişi istihdam edilecek!

O bölgeye üretim merkezi geliyor

Alternatif Bank'tan 2026'nın ilk çeyreğinde 377 milyon TL net kar

Alternatif Bank'tan 2026'nın ilk çeyreğinde 377 milyon TL net kar

iPhone’u olanlar dikkat: Apple tazminat ödeyecek! İşte nedeni

iPhone’u olanlar dikkat: Apple tazminat ödeyecek!

Türk Telekom'dan beklentileri aşan karlılık! Ebubekir Şahin: "Rakipsiz fiber ağımızı 5G yatırımlarımızla yeni çağa taşıyoruz"

Türk Telekom'dan beklentileri aşan karlılık! Ebubekir Şahin: "Rakipsiz fiber ağımızı 5G yatırımlarımızla yeni çağa taşıyoruz"

Mahkeme kararını verdi: Aynı günde peş peşe iki iflas!

Mahkeme kararını verdi: Aynı günde peş peşe iki iflas!

Popüler pizza zinciri 16 şubesini kapatıyor!

Popüler pizza zinciri 16 şubesini kapatıyor!

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.