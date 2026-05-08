Multinet Up: “Kurban Bayramı’nda kurumsal hediyeleri çalışan tercihleri şekillendiriyor”

Kurban Bayramı, dayanışma ve paylaşma kültürünün öne çıktığı, şirketlerin çalışanlarıyla bağlarını güçlendirdiği, yılın önemli dönemlerden biri. Bu dönemde çalışanlara sunulan destekler, değişen ihtiyaçlarla birlikte yeniden şekilleniyor. Multinet Up, geleneksel yardım yöntemlerinin ötesine geçen çözümleriyle, daha esnek, dijital ve seçim özgürlüğü sunan bir ürün portföyü sunuyor. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Multinet Up Satış Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Oruç: Son yıllarda, Kurban Bayramı gibi dönemlerde çalışanlara sunulan desteklerde daha esnek ve kişiselleştirilebilir çözümlere doğru bir yönelim gözlemliyoruz. Gerçekleştirdiğimiz 2025 Pazar Segmentasyon Araştırması’na göre çalışanların yarısından fazlası, kendilerine tanımlanan bir bütçe ile ihtiyaçlarına uygun ürünü seçebilecekleri dijital çözümlere sıcak bakıyor. Aynı zamanda işletmelerin yüzde 48,6’sı da esnek yan hak uygulamaları kapsamında en çok alışveriş çeklerini tercih ediyor. Bu tablo, çalışanların tek tip yardımlar yerine kendi ihtiyaçlarına göre şekillenen çözümleri daha fazla benimsediğini bizlere gösteriyor.

“Operasyonel yükü azaltan çözümler şirketler için belirleyici hale geliyor”

Depolama, lojistik ve dağıtım gibi süreçler nedeniyle erzak kolisi şirketlerin operasyonel yüklerini artırıyor. Dolayısıyla bu kapsamdaki yardımların tercih edilme oranları git gide azalıyor. Türkiye’nin ilk kurumsal hediye kartı MultiGift çözümümüz ile şirketler, çalışanlarına tek bir kart üzerinden gıdadan giyime, ev & yaşam ürünlerinden teknolojiye kadar 50 bine varan noktada geçerli geniş bir kullanım ağı sunabiliyor. Aynı zamanda ayni yardım kapsamında yüzde 45’i aşan vergi avantajından yararlanarak maliyetlerini daha etkin yönetebiliyor. Ayrıca çalışanlar, kartlarındaki bakiyelerini mobil cüzdan uygulamamız olan MultiPay uygulaması üzerinden kolaylıkla kullanabiliyor. MultiFlex çözümümüzle ise dijital kod ve esnek bakiye yapısı sayesinde, çalışanlara farklı kategori ve markalar arasında seçim yapabilme imkânı sunuyoruz. Mobil uygulama üzerinden saniyeler içinde hediye seçimi yapılabilmesi ve bakiyelerin ihtiyaçlara göre değerlendirilebilmesi, çalışan deneyiminde esnekliği destekliyor.

“Esnek yan hak çözümlerine olan ilgi daha da artacak”

Şirketlerin esnek ve dijital çözümlere yönelimi her geçen dönem daha belirgin hale geliyor. Bu yönelimin etkilerini kullanım verilerinde de gözlemliyoruz. Örneğin, MultiFlex çözümümüz 2025’in ilk çeyreğinde bir önceki yıla göre yüzde 44 büyüme kaydetti. Bu yıl da müşteri sayısında önemli bir talep artışı söz konusu. Esnek yan hak çözümlerinin toplam içindeki payı da son yıllarda yükseliş gösteriyor. Öte yandan, önceki dönemlerde Ramazan Bayramı’nda MultiGift tercih eden firmaların yarısından fazlasının Kurban Bayramı’nda da aynı çözümü kullanmaya devam ettiğini gözlemledik. Bu durum, şirketlerin benzer dönemlerde tercih ettikleri çözümleri sürdürme eğiliminde olduğunu gösteriyor.

Kurban Bayramı’nı yalnızca bir kurumsal destek dönemi olarak değil, çalışan memnuniyetini ve operasyonel verimliliği birlikte ele alan bir yapı olarak değerlendiriyoruz. Bu doğrultuda, esnek ve dijital çözümlerimizi geliştirmeye ve yaygınlaştırmaya devam edeceğiz.