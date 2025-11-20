FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. İş Dünyası

Ticaretin kadınları İstanbul'da buluştu

KAGİDER, Garanti BBVA’nın destekleriyle kadın girişimciliğini güçlendirmek amacıyla “Ticaretin Kadınları”nı İstanbul’da bir araya getirdi. Dünya Kadın Girişimciler Günü olan 19 Kasım’da, Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de gerçekleşen Ticaretin Kadınları etkinliği; iş dünyasının önde gelen isimleri, kadın girişimciler ve sektör profesyonellerini buluşturdu.

Ticaretin kadınları İstanbul'da buluştu

19 Kasım Dünya Kadın Girişimciler Günü’nde Ticaretin Kadınları, İstanbul’da bir araya geldi. Türkiye Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) tarafından Garanti BBVA’nın destekleriyle “Ticaretin Kadınları” etkinliği Renaissance İstanbul Polat Bosphorus Hotel’de gerçekleştirildi.

Kadın girişimciliğini güçlendirmek ve iş dünyasında kadınların görünürlüğünü artırmak amacıyla düzenlenen etkinlik; iş dünyasının önde gelen isimlerini, girişimcileri ve sektör temsilcilerini buluşturdu. Kadın girişimcilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte; ilham verici panel ve başarı hikayelerini dinleyen katılımcılar, aynı zamanda yeni bağlantılar kurarak ve iş birlikleri geliştirerek işlerini büyütme fırsatı yakaladılar.

Etkinliğin açılış konuşmaları, KAGİDER Başkanı Esra Bezircioğlu ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya tarafından gerçekleştirildi.

Esra Bezircioğlu: Birlikte daha güçlüyüz

Ticaretin kadınları İstanbul da buluştu 1
Esra Bezircioğlu, konuşmasında şunları paylaştı: "Ticaretin Kadınları etkinliği, kadın girişimcilerin sadece bir araya geldiği bir buluşma değil; aynı zamanda cesaretle öne çıkabilecekleri, deneyimlerini paylaşabilecekleri ve iş dünyasında görünür olabilecekleri güçlü bir platform oldu. Bugün burada paylaşılan ilham verici başarı hikâyeleri, yapılan paneller ve kurulan bağlantılar, kadın girişimciliğinin gücünü ve potansiyelini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu buluşmadan ayrılırken isterim ki her katılımcı; kendi potansiyeline güvenle sarılsın, cesur adımlar atmanın önemini görsün ve kendi hikayesini paylaşmaktan çekinmesin. İş dünyasında kadınların daha görünür olması, birlikte hareket etmenin ve dayanışmanın gücüyle mümkün. Kadın girişimciler olarak yalnızca bireysel başarılarımızı değil, aynı zamanda daha güçlü ve kapsayıcı bir iş dünyasını da birlikte inşa edebileceğimizi bir kez daha göstermiş olduk."

Sibel Kaya: Kadın girişimcilerle birlikte yaparız!

Ticaretin kadınları İstanbul da buluştu 2
Sibel Kaya ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Bugün İstanbul’da, Dünya Kadın Girişimciler Günü’nde, Ticaretin Kadınları ile Türkiye’nin dört bir yanından gelen kadın girişimcilerle bir aradayız. Kadınların iş gücüne katılımı artırılırsa bu hem kadının ekonomik ve sosyal alandaki gücünü artıracak hem de ülkenin gelişimi ve refahına önemli katkılar sağlayacak. Garanti BBVA olarak bu bilinçle kadın girişimciliğine desteğimizin temelini, 20 yıl öncesinde attık. Sadece finansman sağlamakla yetinmiyor, cesaretlendirme, bilgiye erişim ve yeni pazarlara açılma konularında da yanlarında oluyoruz. STK’lar, kurum ve kuruluşlar ortak bir amaç için bir araya geldiğinde ne kadar güzel şeyler başarılabileceğini hepimiz biliyoruz. Ticaretin Kadınları Platformu da böyle bir oluşum. Kadınlar bir araya geldiğinde sadece ticaret yapmıyorlar; birbirlerini cesaretlendiriyor, birbirlerinin sesi oluyorlar. Garanti BBVA olarak biz KAGİDER gibi iş ortaklarımızla birlikte, kadın girişimcilerin yanında olmaktan, birlikte üretmekten, birlikte büyümekten gurur duyuyoruz. Biliyoruz ki bugün burada, bu salonda oturan her bir kadın girişimcinin hikayesi, başka bir kadına ilham verecek, yepyeni işbirlikleri doğacak.

Ticaretin kadınları İstanbul da buluştu 3

Etkinlik, Erdal Uzunoğlu’nun “İlişki Sermayesi ve Bağ Kurmanın Gücü” başlıklı konuşmasıyla devam etti. Katılımcılar, ilham verici kadın girişimci hikâyelerini Aslı Elif Tanuğur Samancı, Sinem Özler Kırangeçen ve Simay Bülbül’den dinledi. “Pazara Açılan Kapılar” panelinin moderatörlüğünü UN Women eşitlik savunucusu Ebru Nihan Celkan üstlenirken, panelde TİM Yönetim Kurulu Üyesi Melisa Mutlu ihracatın ilk adımlarını, Migros Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver perakende alanındaki fırsatları, Hepsiburada Kategori Direktörü Feyza Kandemir e-ticaretteki dönüşümü ve BBA Stratejik Marka Danışmanlığı’ndan Burcu Ağma ise yapay zekânın marka stratejilerine etkilerini ele aldı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Altın tabelası kırmızıya döndüAltın tabelası kırmızıya döndü
2027'de tüm Türkiye'de hayata geçecek!2027'de tüm Türkiye'de hayata geçecek!

Anahtar Kelimeler:
kadın girişimci Kadın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Daltonlar'dan skandal gövde gösterisi! Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

'Daltonlar'dan skandal gövde gösterisi! Çete liderleri için sokağa çıktılar: 'İstanbul'un sefiri'

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Maneviyata yönelmişti! Fenomen diziye girdi! Sosyal medyada yorum yağdı

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret: Tarihi belli oldu

Vatandaşlık maaşı geliyor! Her haneye bir asgari ücret: Tarihi belli oldu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçi için sevindiren karar: Yargıtay son noktayı koydu

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşçi için sevindiren karar: Yargıtay son noktayı koydu

Diğer Haberler

Türk Telekom fiber istasyonlarıyla 5G'ye hazır

Türk Telekom fiber istasyonlarıyla 5G'ye hazır

Türkiye Finans'tan ekonomiye büyük destek: 9 ayda 288 milyar TL katkı

Türkiye Finans'tan ekonomiye büyük destek: 9 ayda 288 milyar TL katkı

38 yıldan beri Türkiye'de hizmetteydi daha fazla dayanamadı! Dev şirket iflasın eşiğine geldi

Dev şirket iflas bayrağını çekiyor

Türkiye İş Bankasında üst düzey atama

Türkiye İş Bankasında üst düzey atama

Karbon ayak izini azaltmak mümkün: Reges Elektrik’ten temiz enerji çağrısı

Karbon ayak izini azaltmak mümkün: Reges Elektrik’ten temiz enerji çağrısı

Garanti BBVA ile ICO'dan stratejik anlaşma! İlk etapta 100 milyon dolar

Garanti BBVA ile ICO'dan stratejik anlaşma! İlk etapta 100 milyon dolar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.