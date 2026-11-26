Web trafiğine göre dünyanın önde gelen kripto varlık platformlarından WhiteBIT, kuruluşunun sekizinci yılını kutlarken, WhiteBIT'in de aralarında bulunduğu finansal teknoloji ekosistemi W Group birinci yılını geride bırakıyor. Bugün 11 şirketi kapsayan ve dünya çapında yaklaşık 40 milyon kullanıcıya ulaşan W Group, bireyler ve işletmeler için geleneksel finansal hizmetlerle kripto varlıklar arasında köprü kurmayı hedefliyor. Türkiye'de ise WhiteBIT TR, faaliyetlerini yerel düzenlemelere uyum, güven ve şeffaflık ilkeleri doğrultusunda sürdürüyor.

Her pazarda uyum prensibiyle büyüyor

WhiteBIT TR'den yapılan açıklamaya göre, sekizinci yılını kutlayan WhiteBIT'in yeni pazarlara açılma stratejisinin temelinde mevzuata uyum yer alıyor. Uyum süreçlerini kullanıcı kabulünden sürekli izlemeye uzanan risk temelli bir yaklaşımla yürüten WhiteBIT, faaliyet gösterdiği her ülkenin düzenleyici gerekliliklerine uyumu önceliklendiriyor. Mart 2026'da Gana'nın düzenleyici test ortamına (regulatory sandbox) katılan, Mayıs 2026'da Birleşik Krallık'taki kullanıcılara özel bir platform açarak ülkedeki faaliyetlerini genişleten WhiteBIT, Haziran 2026'da Avrupa Birliği'nin Kripto Varlık Piyasaları Düzenlemesi (MiCA) kapsamında Avusturya Finansal Piyasalar Otoritesi'nden (FMA) yetki aldı. Türkiye'de WhiteBIT TR markasıyla faaliyet gösteren WhiteBIT Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş. de Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Faaliyette Bulunanlar Listesi'nde yer alıyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan WhiteBIT TR Genel Müdürü Onur Turan, “WhiteBIT'in küresel ölçekte sekizinci yılını tamamlaması, kripto varlık sektörünün gelişimini göstermesi açısından önemli bir kilometre taşı. Türkiye'de 580'den fazla işlem çiftiyle hizmet veren WhiteBIT TR olarak, küresel sektördeki deneyim ve gelişmeleri Türkiye'deki düzenleyici çerçeve doğrultusunda değerlendirerek kullanıcılarımıza güvenilir ve erişilebilir bir kripto varlık deneyimi sunmayı hedefliyoruz. Ülkemizdeki faaliyetlerimizi yerel düzenlemeler çerçevesinde, güven ve şeffaflık ilkeleriyle sürdürüyoruz” dedi.

Küresel spot işlem hacmi 5 yılda 5 kat arttı

WhiteBIT tarafından yapılan açıklamada, WhiteBIT'in Bitcoin, Ethereum ve WBT işlem çiftlerindeki spot işlem hacminin küresel çapta 2020-2025 yılları arasında beş kattan fazla artarak 276 milyar dolara yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, dünya çapında 5 bin 500'den fazla kurumsal müşteriye hizmet veren WhiteBIT'in ekosisteminde yer alan WBT'nin Eylül 2026'da tarihsel fiyat zirvesine ulaştığı ifade edildi. Ayrıca, kasım ayında Optimism iş birliğiyle Ethereum Layer-2 ağına dönüşen Whitechain'in genel ağ lansmanının gerçekleştirilmesinin planlandığı aktarıldı.

11 şirket, milyonlarca kullanıcı, tek ekosistem

Bugün dünya çapında yaklaşık 40 milyon kullanıcıya ulaşan ve 11 şirketi kapsayan W Group da ilk yılını geride bırakıyor. İlk yılında satın alma ve yatırım faaliyetleriyle büyümesini sürdüren W Group, 2026 içinde faaliyet alanını kripto varlıklar ve finansal teknolojilerin ötesine taşıdı. Haziran 2026'da Hollanda merkezli spor otomobil üreticisi Spyker'ı bünyesine katan grup, yapay zekâ için imzalı veri altyapısı sunan SignSplit'e de 1 milyar dolar değerleme üzerinden 400 milyon dolarlık yatırım taahhüdünde bulundu. Grup ayrıca, Counter-Strike 2 (CS2) oyun içi kaplamalarının (skin) alım satımının gerçekleştirildiği, 2 milyonu aşkın kullanıcı tarafından tercih edilen white.market adlı pazaryerini de ekosisteminde bulunduruyor.

W Group'un geleneksel finans ile geleceğin finansını birbirine bağlayan bir ekosistem kurduğuna değinen W Group Kurucusu ve Başkanı Volodymyr Nosov, şu ifadeleri kullandı: “Bugün insanların alışık olduğu finans dünyasıyla geleceğin finansını birbirine bağlayan bir ekosistem inşa ediyoruz. W Group'u, insanların bu iki dünyadan tek bir noktada yararlanabilmesi için oluşturduk. Sekizinci yılında WhiteBIT, güçlü likiditesi ve önemli pazarlardaki düzenleyici çerçevelere uygun erişim olanaklarıyla küresel ölçekte faaliyet gösteren bir kripto varlık platformu olarak konumlanıyor. Gerek yerel pazarlarda gerek küresel ölçekte, tüm grubumuzla geleneksel finans ve kripto varlıklar arasındaki engelleri azaltmak için çalışmaya devam ediyoruz.”