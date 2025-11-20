FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Bu markette para geçmiyor! Çöpe atacaklarına alışveriş yapıyorlar

Canik Sıfır Atık Marketi ile geri dönüştürülebilir atıkların yeniden kazanımlarını sağladıklarını ve aile ekonomisine katkı sunduklarını ifade eden Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde sıfır atık konusunda farkındalık oluşturuyor, aile ekonomisine katkı sunuyoruz" dedi. Sandıkçı; ailelerin, evlerinde ayrı bir şekilde biriktirdikleri geri dönüştürülebilir atıklar karşılığında Canik Sıfır Atık Marketi'nden alışveriş yapabildiklerini söyledi.

Bu markette para geçmiyor! Çöpe atacaklarına alışveriş yapıyorlar

Samsun'da Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, sıfır atık, geri dönüşüm ve sağlıklı çevre konularında farkındalık oluşturan projelere yenilerini eklemeyi sürdürdüklerini kaydetti. 7'den 70'e her yaştan vatandaşı, sıfır atık ve enerji verimliliği konularında uygulamalı eğitimlerle buluşturdukları Namiye Mümin Erol Canik Orman Okulu ve Canik Sıfır Atık Köyü'nün ardından Canik Sıfır Atık Marketi'ni de hayata geçirdiklerini dile getiren Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Sıfır Atık Marketi ile sıfır atık ve sürdürülebilir gelecek konularında farkındalık oluştururken, aynı zamanda aile ekonomisine katkıda bulunduklarını belirtti.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Yenge satmıyor' dendi 40 takla atıp aldılar! Gören bir daha bakıyor 'Yenge satmıyor' dendi 40 takla atıp aldılar! Gören bir daha bakıyor

Bu markette para geçmiyor! Çöpe atacaklarına alışveriş yapıyorlar 1

Ailelerin, evlerinde ayrı bir şekilde biriktirdikleri geri dönüştürülebilir atıklar karşılığında Canik Sıfır Atık Marketi'nden alışveriş yapabildiklerini söyleyen Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik Sıfır Atık Marketimizle aile ekonomisine katkılar sunuyoruz" ifadelerinde bulundu. Başkan İbrahim Sandıkçı, ayrıca Canik Mobil Sıfır Atık Aracı’nda yakında Canik sokaklarında vatandaşlarla buluşacağını söyledi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yemek programlarında kullanılıyor Yemek programlarında kullanılıyor

Bu markette para geçmiyor! Çöpe atacaklarına alışveriş yapıyorlar 2

Mynet Anket Sıfır Atık Marketi Uygulamalarını Nasıl Buluyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Çok Yararlı
Faydalı
Orta Düzeyde
Etkilerinden Emin Değilim
Bu anket 11 saat 31 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

PARA GEÇMİYOR

Canik Sıfır Atık Marketi'nde temel gıda, temizlik ve glütensiz gıda reyonlarının yer aldığını belirten Başkan İbrahim Sandıkçı, "Canik'imizde hayata geçirdiğimiz Canik Sıfır Atık Marketimizle aile ekonomisine katkılar sunuyor, sıfır atık bilincinin daha yaygın bir hale gelmesine katkılar sunuyoruz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın değerli eşi Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde sürdürülen sıfır atık projeleri, tüm dünya ülkelerinde yaşanılabilir gelecek konusunda önemli bir farkındalık oluşturdu. İlçemizde hizmete sunduğumuz Canik Sıfır Atık Marketimiz bu farkındalığın artmasına vesile olurken, ayrıca ailelerimize, evlerinde ayrı bir şekilde sınıflandırdığı geri dönüştürülebilir atıklar karşılığında alışveriş yapabilme imkânı sunuyor. Cam, metal, plastik ve alüminyum atıklar üzerinde kilo bazlı puanlama sistemiyle gerçekleştirilen alışveriş işlemleriyle ailelerimiz, temel gıda, temizlik ve glütensiz gıda reyonlarımızdan dilediği ürünleri alabiliyor" diye konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı' Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Bu markette para geçmiyor! Çöpe atacaklarına alışveriş yapıyorlar 3

BAŞKAN SANDIKÇI'DAN BİR MÜJDE DAHA

Aile ekonomisine destek olmayı hedefleyen çalışmalara yenilerini eklemeyi sürdürdüklerini kaydeden Başkan İbrahim Sandıkçı, Canik Sıfır Atık Marketi'nin ardından Canik Mobil Sıfır Atık Aracı'nda ilçede hizmete sunacaklarını belirterek, "Aile ekonomisine katkılar sunacak bir projeyi daha uygulamaya alıyoruz. Canik Mobil Sıfır Atık Aracımızla hem doğru atık yönetimi konusunda bilinç oluşturacak, hem de aile ekonomisine destek olacağız. Belirli program dâhiline mahallelerimizde sürekli hareket halinde olacak olan aracımız, vatandaşlarımızdan geri dönüştürülebilir atıkları alarak tasnifleyecek. Canik Mobil Sıfır Atık Aracımızda kayıt işlemlerinin ardından vatandaşlarımıza alışveriş kartı tanımlayacağız. Vatandaşlarımız, geri dönüştürülebilir atıklarla karta puan yüklemesi yapabilecek. Atık türü ve kilo bazlı puan sistemiyle kartına puanları toplayan hemşehrilerimiz, biriktirdikleri puanlar ile Canik Sıfır Atık Marketimizden ve belirli marketlerden alışveriş işlemlerini gerçekleştirebilecek. Sıfır atık, geri dönüşüm ve atık yönetimi konusunda toplumsal farkındalığın artmasına katkı sunacağımız bu projemizle, aile ekonomisine destek olacağız" şeklinde konuştu.

Bu markette para geçmiyor! Çöpe atacaklarına alışveriş yapıyorlar 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Demiryolu için ayrılan ödenek miktarı artırıldıDemiryolu için ayrılan ödenek miktarı artırıldı
'Talep ciddi yükseldi, haftaya daha da artacak' Almak için akın ettiler'Talep ciddi yükseldi, haftaya daha da artacak' Almak için akın ettiler

Anahtar Kelimeler:
market para
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

Savcılık yazısında ortaya çıktı: Otelde kilitli kalmışlar

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

4 kişi daha tutuklandı! Böcek ailesi soruşturmasında kan donduran itiraf

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Sevilla'da Türkiye'ye büyük şok! Soyunma odasında hırsızlık iddiası...

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Daha yeni başlamıştı! Show Tv fişini çekti! Erken final kararı verildi

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

Köy fabrikaya döndü 'Yılda 20 gün uğraşıyoruz! Çok iyi gelir kaynağı'

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

400 bin TL'nin aylık getirisi ne kadar? İşte banka banka faiz oranları...

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.