FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Kobi

Fiyatlarda büyük düşüş! 400 TL'den 70 TL'ye indi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde melki (kanlıca) mantarının bollaşması ile fiyatlarda büyük düşüş yaşandı. İlk çıktığında kilosu 400 TL olan melki mantarı, çevre ilçelerde de mantarın bollaşması ile beraber bu hafta 70 TL ile 100 TL arasında değişen fiyatlarla tezgâhlarda yer aldı.

Fiyatlarda büyük düşüş! 400 TL'den 70 TL'ye indi

Kütahya Tavşanlı'da özellikle güz mevsiminde ormanlarda boy gösteren melki (kanlıca) mantarının fiyatlarında büyük düşüş yaşandı.

Fiyatlarda büyük düşüş! 400 TL den 70 TL ye indi 1

FİYATI 70 TL İLE 100 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Geçtiğimiz haftalarda ilk çıktığı zaman kilosu 400 TL olan melki mantarı, çevre ilçelerde de mantarın bollaşmasıyla bu hafta 70 TL ile 100 TL arasında değişen fiyatlarla tezgâhlarda yerini aldı.

Fiyatlarda büyük düşüş! 400 TL den 70 TL ye indi 2

İlginizi Çekebilir

1 kilo dürümü ayranla 150 TL'ye satıyor! 'Hesabını yaptık, kurtarıyor'

1 kilo dürümü ayranla 150 TL'ye satıyor! 'Hesabını yaptık, kurtarıyor'

 Kanalı vardı! Medyayı bırakıp köyde o işe başladı 'Herkes denesin'

Kanalı vardı! Medyayı bırakıp köyde o işe başladı 'Herkes denesin'

 '450 TL'den kaçmak 40 bin TL'ye mal olabilir'

'450 TL'den kaçmak 40 bin TL'ye mal olabilir'

 Beklenenden fazla oldu! Büyükşehir ve yurt dışına gönderiliyor

Beklenenden fazla oldu! Büyükşehir ve yurt dışına gönderiliyor

 Hepsini söküp onu dikmişlerdi 'Geliri 3 kat fazla' Tek sorun...

Hepsini söküp onu dikmişlerdi 'Geliri 3 kat fazla' Tek sorun...

 10 metrekare ama talep yağıyor!

10 metrekare ama talep yağıyor!

HER YERDE YOK

Mantar satıcıları, melkinin her yerde bulunmadığını ve özellikle güz mevsiminde ortaya çıktığını belirterek, toplanmasının oldukça zahmetli olduğunu dile getirdiler.

Fiyatlarda büyük düşüş! 400 TL den 70 TL ye indi 3

Mynet Anket Melki Mantarının Fiyat Düşüşü Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Tüketim artacak
Tüketim azalacak
Fark etmez, fiyatlar çok yüksekti
Mantar ilgi çekmeye başladı
Bu anket 11 saat 49 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

Kimi zaman sabah güneşin doğuşundan akşama kadar ormanlarda mantar aradıklarını belirten vatandaşlar, bu zorluğun doğal olarak fiyatlara yansıdığını ifade ettiler.

Fiyatlarda büyük düşüş! 400 TL den 70 TL ye indi 4

Melki mantarı, lezzetiyle Tavşanlı ve çevresinde yoğun ilgi görüyor.

Fiyatlarda büyük düşüş! 400 TL den 70 TL ye indi 5

Fiyatlarda büyük düşüş! 400 TL den 70 TL ye indi 6Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
10 metrekare ama talep yağıyor!10 metrekare ama talep yağıyor!
Emekli için seyyanen zam çıkışı! Emekli için seyyanen zam çıkışı!

Anahtar Kelimeler:
mantar fiyat
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

Kabataş'ta metro inşaatında iskele çöktü! Yaralılar var, acı haber geldi

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

2 kişi daha hastanelik oldu! Sayı yükseldi, fırıncı da gözaltına alındı

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

İşte Millilerimizin play-off turundaki muhtemel rakipleri!

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Kızları Su podyumda! Herkes aynı yorumu yaptı! 'Annesinin izinde'

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Hafta sonu ŞOK'ta Columbia saat 1299 TL!

Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken karar!

Acun Ilıcalı'dan dikkat çeken karar!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.