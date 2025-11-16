Fiyatlarda büyük düşüş! 400 TL'den 70 TL'ye indi

Kütahya Tavşanlı'da özellikle güz mevsiminde ormanlarda boy gösteren melki (kanlıca) mantarının fiyatlarında büyük düşüş yaşandı.

FİYATI 70 TL İLE 100 TL ARASINDA DEĞİŞİYOR

Geçtiğimiz haftalarda ilk çıktığı zaman kilosu 400 TL olan melki mantarı, çevre ilçelerde de mantarın bollaşmasıyla bu hafta 70 TL ile 100 TL arasında değişen fiyatlarla tezgâhlarda yerini aldı.

HER YERDE YOK

Mantar satıcıları, melkinin her yerde bulunmadığını ve özellikle güz mevsiminde ortaya çıktığını belirterek, toplanmasının oldukça zahmetli olduğunu dile getirdiler.

Kimi zaman sabah güneşin doğuşundan akşama kadar ormanlarda mantar aradıklarını belirten vatandaşlar, bu zorluğun doğal olarak fiyatlara yansıdığını ifade ettiler.

Melki mantarı, lezzetiyle Tavşanlı ve çevresinde yoğun ilgi görüyor.

