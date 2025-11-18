FİNANS

20 TL'ye satılınca 2 saatte tükendi! Önünde kuyruk oldu, dakikalarca beklediler

Artvin’in Hopa ilçesinde balıkçı esnafının kilosu 20 TL'den satışa sunduğu hamsi büyük ilgi gördü. 3 ton hamsinin 2 saat içinde tükendiği öğrenilirken kampanyayı duyanlar dükkanın önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar uygun fiyatlı hamsi alabilmek için dakikalarca sırada bekledi.

Artvin’in Hopa ilçesinde balıkçı esnafının kilosu 20 liradan satışa sunduğu hamsi büyük ilgi gördü. Yaklaşık 3 ton hamsi 2 saat içinde tükendi.

20 TL ye satılınca 2 saatte tükendi! Önünde kuyruk oldu, dakikalarca beklediler 1

Artvin’in Hopa ilçesinde 8 yıldır geleneksel hale gelen kampanya kapsamında balıkçı Serkan Aksoy, Karadeniz açıklarında avlanan hamsiyi bu yıl da uygun fiyatla tezgâha çıkardı.

20 TL ye satılınca 2 saatte tükendi! Önünde kuyruk oldu, dakikalarca beklediler 2

DÜKKANIN ÖNÜNDE UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kampanyayı duyan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde balıkçı dükkânının önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

20 TL ye satılınca 2 saatte tükendi! Önünde kuyruk oldu, dakikalarca beklediler 3

DAKİKALARCA SIRA BEKLEDİLER

Hopalılar uygun fiyatlı hamsi alabilmek için dakikalarca sırada bekledi.

20 TL ye satılınca 2 saatte tükendi! Önünde kuyruk oldu, dakikalarca beklediler 4

15 yıldır balıkçılıkla uğraşan Serkan Aksoy, kampanyayı her yıl düzenli olarak yaptıklarını belirtti.

20 TL ye satılınca 2 saatte tükendi! Önünde kuyruk oldu, dakikalarca beklediler 5

Aksoy "Artvin il ve ilçelerinde 5 şubemiz var. Her yıl hamsi ve diğer balık çeşitlerinde kampanya yapıyoruz. Bu sene hamsiyi 20 TL'den satışa sunduk. Talep çok yüksek. Hamsinin iriliği ve tazeliği çok iyi. Vatandaşlarımızdan büyük ilgi var. Her sofraya ulaşması için 3 ya da 5 kilo şeklinde veriyoruz. Amacımız ekonomiye katkı sunmak ve vatandaşın sofrasına uygun fiyatla balık ulaştırmak" ifadelerini kullandı.

20 TL ye satılınca 2 saatte tükendi! Önünde kuyruk oldu, dakikalarca beklediler 6

Kaynak: İHA

